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Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ

Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ - 22.08.2024 Украина.ру

Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ

Чиновники не могут компенсировать гражданам ущерб от утраты имущества на оккупированных ВСУ территориях. Об этом 22 августа заявил глава МЧС РФ Александр Куренков

2024-08-22T16:34

2024-08-22T16:34

2024-08-22T16:34

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"Выплаты в связи с утратой имущества в Курской области временно не осуществляются, так как оперативная обстановка не позволяет комиссиям производить оценку ущерба. После её стабилизации данная работа будет организована незамедлительно", - заявил глава МЧС.Вопрос о компенсации ущерба в приграничных с Украиной районах рассматривался 22 августа на совещании у президента по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Владимир Путин заслушал доклад вице-премьера Дениса Мантурова, который сообщил, что выплаты в размере 15 тысяч рублей по линии МЧС осуществляются и эти средства начали поступать на счета граждан, подавших более 100тысяч соответствующих заявлений."Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решения о выделении на эти цели еще 713 миллионов рублей к ранее доведенным, и 858 миллиона рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества", - сообщил Мантуров.Он также заверил, что "вся проблематика" по Курской, Белгородской, Брянской областям постоянно отслеживается."Вчера буквально мы провели с главами регионов совещание, по его итогам профильным ведомствам дан ряд поручений, в частности, по проработке вопроса возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяйственным предприятиям и промышленным", - сообщил вице-премьер.Как сообщалось ранее, президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать вопросы финансирования территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организации учебного процесса для детей из граничащих с Украиной регионов.Подробнее об этом в публикации Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России

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