"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону - 22.08.2024 Украина.ру
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"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону - 22.08.2024 Украина.ру
"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
Губернаторы Белгородской и Брянской областей на совещании 22 августа попросили у президента поддержки в финансировании сформированных полков самообороны. Владимир Путин отдал соответствующие поручения
2024-08-22T15:18
2024-08-22T15:18
новости
украина
белгородская область
брянская область
владимир путин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
мирные жители
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Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз попросили выделить денежные средства на финансирование местных сил самообороны. С такой просьбой они обратились к президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах. "У нас полки сформированы. Мы можем вывести достаточно большое количество - порядка 6 тысяч человек, это 2 полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, полки сейчас "выполняют все задачи абсолютно бесплатно". Губернатор также отметил, что "без системной поддержки в части оплаты нашей самообороны мы сами не справимся" и поддержал просьбу губернатора Брянской области помочь деньгами из федерального центра.Президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать вопросы финансирования территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организации учебного процесса для детей из граничащих с Украиной регионов.Подробнее об этом в публикации Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах РоссииНакануне ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
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новости, украина, белгородская область, брянская область, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, мирные жители, терроризм, тероборона, территориальная самооборона
Новости, Украина, Белгородская область, Брянская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, мирные жители, терроризм, тероборона, территориальная самооборона

"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону

15:18 22.08.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Губернаторы Белгородской и Брянской областей на совещании 22 августа попросили у президента поддержки в финансировании сформированных полков самообороны. Владимир Путин отдал соответствующие поручения
Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз попросили выделить денежные средства на финансирование местных сил самообороны. С такой просьбой они обратились к президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
"У нас полки сформированы. Мы можем вывести достаточно большое количество - порядка 6 тысяч человек, это 2 полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, полки сейчас "выполняют все задачи абсолютно бесплатно". Губернатор также отметил, что "без системной поддержки в части оплаты нашей самообороны мы сами не справимся" и поддержал просьбу губернатора Брянской области помочь деньгами из федерального центра.
Президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать вопросы финансирования территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организации учебного процесса для детей из граничащих с Украиной регионов.
Подробнее об этом в публикации Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России
Накануне ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
 
НовостиУкраинаБелгородская областьБрянская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУобстрелымирные жителитерроризмтероборонатерриториальная самооборона
 
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