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"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону

"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону - 22.08.2024 Украина.ру

"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону

Губернаторы Белгородской и Брянской областей на совещании 22 августа попросили у президента поддержки в финансировании сформированных полков самообороны. Владимир Путин отдал соответствующие поручения

2024-08-22T15:18

2024-08-22T15:18

2024-08-22T15:18

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Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз попросили выделить денежные средства на финансирование местных сил самообороны. С такой просьбой они обратились к президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах. "У нас полки сформированы. Мы можем вывести достаточно большое количество - порядка 6 тысяч человек, это 2 полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, полки сейчас "выполняют все задачи абсолютно бесплатно". Губернатор также отметил, что "без системной поддержки в части оплаты нашей самообороны мы сами не справимся" и поддержал просьбу губернатора Брянской области помочь деньгами из федерального центра.Президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать вопросы финансирования территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организации учебного процесса для детей из граничащих с Украиной регионов.Подробнее об этом в публикации Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах РоссииНакануне ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина

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новости, украина, белгородская область, брянская область, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, мирные жители, терроризм, тероборона, территориальная самооборона