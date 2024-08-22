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ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина

ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина - 22.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина

Раненая в результате обстрела ВСУ города Шебекино женщина доставлена в больницу. Об этом 22 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-08-22T10:47

2024-08-22T10:47

2024-08-22T10:47

новости

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

всу

военные преступления

дроны

обстрелы

мирные жители

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"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил в своём телеграм-канале белгородский губернатор.Он также проинформировал, что в результате обстрела ВСУ в одном коммерческом объекте повреждено остекление и посечён осколками рядом стоящий легковой автомобиль.Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника выбиты окна в частном доме. Повреждения нанесены легковому автомобилю.В селе Веселая Лопань в результате детонации украинского дрона в частном домовладении повреждены остекление, кровля и фасад.Тем временем ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители

белгородская область

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новости, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, всу, военные преступления, дроны, обстрелы, мирные жители