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ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина - 22.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
Раненая в результате обстрела ВСУ города Шебекино женщина доставлена в больницу. Об этом 22 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-08-22T10:47
2024-08-22T10:47
2024-08-22T10:47
новости
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
всу
военные преступления
дроны
обстрелы
мирные жители
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"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил в своём телеграм-канале белгородский губернатор.Он также проинформировал, что в результате обстрела ВСУ в одном коммерческом объекте повреждено остекление и посечён осколками рядом стоящий легковой автомобиль.Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника выбиты окна в частном доме. Повреждения нанесены легковому автомобилю.В селе Веселая Лопань в результате детонации украинского дрона в частном домовладении повреждены остекление, кровля и фасад.Тем временем ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
белгородская область
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, всу, военные преступления, дроны, обстрелы, мирные жители
Новости, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, ВСУ, Военные преступления, дроны, обстрелы, мирные жители
ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
Раненая в результате обстрела ВСУ города Шебекино женщина доставлена в больницу. Об этом 22 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил
в своём телеграм-канале белгородский губернатор.
Он также проинформировал, что в результате обстрела ВСУ в одном коммерческом объекте повреждено остекление и посечён осколками рядом стоящий легковой автомобиль.
Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника выбиты окна в частном доме. Повреждения нанесены легковому автомобилю.
В селе Веселая Лопань в результате детонации украинского дрона в частном домовладении повреждены остекление, кровля и фасад.