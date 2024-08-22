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Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России

Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России - 22.08.2024 Украина.ру

Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России

Президент России Владимир Путин 22 августа проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях

2024-08-22T14:54

2024-08-22T14:54

2024-08-22T14:54

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"Коллеги, добрый день. Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России", - сказал глава государства.Он перечислил присутствующих на встрече, в их числе первый вице-премьер России Денис Мантуров, которого Путин просил лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях, и руководители регионов.Мантуров сказал, что на данный момент отселено 115 тысяч человек, в рамках эвакуации развернуты пункты питания в 29 субъектах, эвакуированным жителям также продолжается выплата по 10 тысяч рублей.По его словам, правительство подготовило решение о выделении почти двух миллиардов рублей для МЧС, которые будут выплачивать пострадавшим выплаты в размере 15 тысяч. Для дистанционной работы привлечены МФЦ других регионов, а также подготовлено выделение 13 млн рублей для граждан, потерявших имущество. Путин уже обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием президента по ситуации в приграничных с Украиной регионам РФ состоялось 12 августа. Тогда Путин заявил, что главным является поддержка местных жителей и решение задач по выбиванию противника с территории Курской области.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, курская область, вооруженные силы украины, мчс, территория