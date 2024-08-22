Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
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Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа
Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа
Посольство США на Украине предупредило американских граждан об опасности. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-08-22T13:00
2024-08-22T14:06
хроники
эксклюзив
украина
индия
россия
владимир зеленский
вячеслав гладков
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
мид
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Предупреждение было опубликовано на сайте посольства США на Украине."Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в течение выходных возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей Украине в связи с Днём независимости Украины 24 августа. Что нужно предпринять: следите за обновлениями в местных СМИ; определите места укрытий до объявления воздушной тревоги; немедленно укройтесь, если объявлена воздушная тревога; следуйте указаниям украинских официальных лиц и спасателей в случае чрезвычайной ситуации", — гласило сообщение.Примечательно, что 23 августа — в украинский День флага — Украину посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди, о чём 19 августа заявил секретарь МИД Индии по делам Запада Шри Танмайа Лал.Визит Моди будет первым визитом высшего лица Индии за всю историю независимой Украины. При этом, по словам секретаря Мид Индии, стороны обсудят несколько вопросов двусторонних отношений, включая экономику, культуру и оборону.Ранее Моди уже встречался с Владимиром Зеленским — в июне на саммите G7 в Италии. Кроме того, в марте Дели посещал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.По словам секретаря МИД Индии, Моди во время переговоров с Зеленским уделит внимание и происходящему на Украине."Как известно, Индия призывает к дипломатии и диалогу, чтобы достичь соглашения [о прекращении конфликта]", — заявил секретарь МИД Индии.С учётом того, что ранее Моди приезжал в Россию, где проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с учётом сообщений западных СМИ о том, что Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским, вряд ли Россия будет наносить удары по Киеву в день визита премьер-министра Индии. С другой стороны, нельзя исключать украинских провокаций в этот день.Обстрелы и налётыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 удара.На Донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на Горловском направлении — 9 обстрелов, на Докучаевском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух и ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Калининскому району Горловки — 6 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) — по ул. Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", — сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 6; Каховка — 3; Новая Каховка — 3; Каиры — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Пролетарка, Великая Лепетиха и Каховка.Утром 22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка и Разумное, сёла Весёлая Лопань, Драгунское, Ерик, Журавлёвка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Петровка, Салтыково, Соломино, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори подверглись 4 обстрелам с помощью 18 боеприпасов и 22 атакам БПЛА, 16 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждены 2 частных дома, социальный объект, 2 сельхозпредприятия, корпус сельхозпредприятия и два легковых автомобиля. Ранены 2 мирных жителя. В посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона пострадали супруги. Мужчине оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, его жена с состоянием средней степени тяжести госпитализирована в областную клиническую больницу", — писал Гладков.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Цаповка выпущено 7 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 3 беспилотника. В Валуйском городском округе по сёлам Верхний Моисей, Долгое и Карабаново, хутору Нижние Мельницы выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 БПЛА, 2 из них сбиты системой ПВО. Во всех случаях обошлось без последствий."В Волоконовском районе сёла Коновалово, Новое и Тишанка подверглись атакам 13 беспилотников. В селе Тишанка ранен один мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ, госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Повреждены 3 частных дома, 8 автомобилей. Полностью сгорели надворные постройки, частный дом и легковой автомобиль. Также повреждены линии газо- и электропередач", — указывалось в сводке.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Сподарюшино подверглись 8 обстрелам с помощью 30 боеприпасов и атакованы 5 дронами. Повреждены 2 частных дома, разрушены кровли социального объекта и административного здания.В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждений не было."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущен 31 боеприпас в ходе 12 обстрелов, а также 5 БПЛА, 1 из которых сбит. Повреждены один МКД, 4 частных дома, надворная постройка, коммерческий объект и 3 легковых автомобиля. Ранены 2 мирных жителя. Две женщины госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь им оказывается", — отмечалось в сводке.В 12:02 Гладков сообщил об ударе ВСУ по Шебекино."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — отметил губернатор.Он также рассказал о повреждениях в городе.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи трижды предупреждал земляков о ракетной опасности. Кроме того, в населённых пунктах региона начали устанавливать укрытия."Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом. По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре. Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время", — отметил Смирнов.Прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населённых пунктах на территории Курской области. Также на территории региона идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронтах — в статье Александра Чаленко "После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы".
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Егор Леев
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хроники, эксклюзив, украина, индия, россия, владимир зеленский, вячеслав гладков, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, мид
Хроники, Эксклюзив, Украина, Индия, Россия, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, МИД

Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа

13:00 22.08.2024 (обновлено: 14:06 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста у посольства США в Киеве
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Посольство США на Украине предупредило американских граждан об опасности. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Предупреждение было опубликовано на сайте посольства США на Украине.
"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в течение выходных возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей Украине в связи с Днём независимости Украины 24 августа. Что нужно предпринять: следите за обновлениями в местных СМИ; определите места укрытий до объявления воздушной тревоги; немедленно укройтесь, если объявлена воздушная тревога; следуйте указаниям украинских официальных лиц и спасателей в случае чрезвычайной ситуации", — гласило сообщение.
Примечательно, что 23 августа — в украинский День флага — Украину посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди, о чём 19 августа заявил секретарь МИД Индии по делам Запада Шри Танмайа Лал.
Визит Моди будет первым визитом высшего лица Индии за всю историю независимой Украины. При этом, по словам секретаря Мид Индии, стороны обсудят несколько вопросов двусторонних отношений, включая экономику, культуру и оборону.
Ранее Моди уже встречался с Владимиром Зеленским — в июне на саммите G7 в Италии. Кроме того, в марте Дели посещал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам секретаря МИД Индии, Моди во время переговоров с Зеленским уделит внимание и происходящему на Украине.
"Как известно, Индия призывает к дипломатии и диалогу, чтобы достичь соглашения [о прекращении конфликта]", — заявил секретарь МИД Индии.
С учётом того, что ранее Моди приезжал в Россию, где проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с учётом сообщений западных СМИ о том, что Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским, вряд ли Россия будет наносить удары по Киеву в день визита премьер-министра Индии. С другой стороны, нельзя исключать украинских провокаций в этот день.
военнослужащий 80-й одшбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
09:41
Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августаУкраинские военные попытались вторгнуться в Брянскую область, сообщили местные власти. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область
Обстрелы и налёты
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 удара.
На Донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на Горловском направлении — 9 обстрелов, на Докучаевском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели двух и ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Калининскому району Горловки — 6 снаряда калибром 155 мм.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) — по ул. Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", — сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 25 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 6; Каховка — 3; Новая Каховка — 3; Каиры — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Пролетарка, Великая Лепетиха и Каховка.
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ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа
Утром 22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе посёлки Майский, Малиновка и Разумное, сёла Весёлая Лопань, Драгунское, Ерик, Журавлёвка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Петровка, Салтыково, Соломино, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори подверглись 4 обстрелам с помощью 18 боеприпасов и 22 атакам БПЛА, 16 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждены 2 частных дома, социальный объект, 2 сельхозпредприятия, корпус сельхозпредприятия и два легковых автомобиля. Ранены 2 мирных жителя. В посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона пострадали супруги. Мужчине оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, его жена с состоянием средней степени тяжести госпитализирована в областную клиническую больницу", — писал Гладков.
В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Цаповка выпущено 7 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 3 беспилотника. В Валуйском городском округе по сёлам Верхний Моисей, Долгое и Карабаново, хутору Нижние Мельницы выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 БПЛА, 2 из них сбиты системой ПВО. Во всех случаях обошлось без последствий.
"В Волоконовском районе сёла Коновалово, Новое и Тишанка подверглись атакам 13 беспилотников. В селе Тишанка ранен один мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ, госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Повреждены 3 частных дома, 8 автомобилей. Полностью сгорели надворные постройки, частный дом и легковой автомобиль. Также повреждены линии газо- и электропередач", — указывалось в сводке.
В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Сподарюшино подверглись 8 обстрелам с помощью 30 боеприпасов и атакованы 5 дронами. Повреждены 2 частных дома, разрушены кровли социального объекта и административного здания.
В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждений не было.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущен 31 боеприпас в ходе 12 обстрелов, а также 5 БПЛА, 1 из которых сбит. Повреждены один МКД, 4 частных дома, надворная постройка, коммерческий объект и 3 легковых автомобиля. Ранены 2 мирных жителя. Две женщины госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь им оказывается", — отмечалось в сводке.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вчера, 13:55
"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" Главное на Украине на 14:00 21 августаПродолжаются боевые действия в зоне СВО; в Курской области идут встречные бои; украинские военные сдаются в плен; дроны атакуют Киев и Москву; МИД РФ предостерегает иностранных журналистов; в Москве заявили о невозможности переговоров
В 12:02 Гладков сообщил об ударе ВСУ по Шебекино.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — отметил губернатор.
Он также рассказал о повреждениях в городе.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи трижды предупреждал земляков о ракетной опасности. Кроме того, в населённых пунктах региона начали устанавливать укрытия.
"Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом. По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре. Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время", — отметил Смирнов.
Прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населённых пунктах на территории Курской области. Также на территории региона идут бои.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронтах — в статье Александра Чаленко "После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы".
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаИндияРоссияВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныМИД
 
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13:00Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа
12:50Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
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