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Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне
Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне - 22.08.2024 Украина.ру
Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на российском полигоне Ашулук наблюдает за боевой работой расчётов зенитных ракетных комплексов, а госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович инспектирует укрепление границы с Украиной. Об этом 22 августа сообщило Минобороны Белоруссии
2024-08-22T12:08
2024-08-22T12:08
2024-08-22T12:08
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На российском полигоне Ашулук в Астраханской области белорусские расчёты С-300ПС и "Тор-М2 К" отработали по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. Министерство представило фотоотчёт поражения целей."Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов работают в тесном взаимодействии с истребительной авиацией и подразделениями радиотехнических войск", - сказано в официальном сообщении.Тем временем госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович посещает приграничные районы. Как сообщает Минобороны Белоруссии, там "подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению Государственной границы на южных рубежах".Ранее Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной До этого В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
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новости, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии, новости белоруссии, союзное государство, полигон, бпла, дроны, государственная граница
Новости, Белоруссия, Украина, Министерство обороны Белоруссии, Новости Белоруссии, Союзное государство, полигон, БПЛА, дроны, государственная граница
Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на российском полигоне Ашулук наблюдает за боевой работой расчётов зенитных ракетных комплексов, а госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович инспектирует укрепление границы с Украиной. Об этом 22 августа сообщило Минобороны Белоруссии
На российском полигоне Ашулук в Астраханской области белорусские расчёты С-300ПС и "Тор-М2 К" отработали по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. Министерство представило фотоотчёт поражения целей.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов работают в тесном взаимодействии с истребительной авиацией и подразделениями радиотехнических войск", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович посещает приграничные районы. Как сообщает Минобороны Белоруссии, там "подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению Государственной границы на южных рубежах".