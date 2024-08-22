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Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне

Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне - 22.08.2024 Украина.ру

Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на российском полигоне Ашулук наблюдает за боевой работой расчётов зенитных ракетных комплексов, а госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович инспектирует укрепление границы с Украиной. Об этом 22 августа сообщило Минобороны Белоруссии

2024-08-22T12:08

2024-08-22T12:08

2024-08-22T12:08

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На российском полигоне Ашулук в Астраханской области белорусские расчёты С-300ПС и "Тор-М2 К" отработали по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. Министерство представило фотоотчёт поражения целей."Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов работают в тесном взаимодействии с истребительной авиацией и подразделениями радиотехнических войск", - сказано в официальном сообщении.Тем временем госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович посещает приграничные районы. Как сообщает Минобороны Белоруссии, там "подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению Государственной границы на южных рубежах".Ранее Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной До этого В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии

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