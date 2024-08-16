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Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной

Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной - 16.08.2024 Украина.ру

Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной

Александр Лукашенко 16 августа собрал совещание по вопросам военной безопасности, на котором заслушал силовиков о ситуации на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2024-08-16T13:11

2024-08-16T13:11

2024-08-16T13:11

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Лукашенко обратил особое внимание на происки политэмиграции и обстановку на границе с Украиной. При этом он "констатировал, что Белоруссия давно находится в центре геостратегических интересов планеты"."Это одна из причин в том числе нарастания напряженности у наших границ. Плюс к тому (мы также это давно видим), за пределами нашей страны, из числа особенно наших беглых, которые покинули Белоруссию, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Белоруссию и взять власть, повернуть страну вспять. Мы тоже это видели и знаем. Зная это, мы всегда к этому готовились - к противодействию этим людям. Особенно по линии спецслужб и по линии Вооруженных Сил. И прежде всего армии",- заявил Лукашенко.Сославшись на доклады КГБ и Совбеза Белоруссии, Лукашенко сообщил, что "для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Белоруссии у нас есть все". Он вспомнил об инциденте с прилётом в Белоруссию украинских БПЛА, отметив, что после этого был усилен контроль на белорусско-украинской границе."Более того, мы вывели туда части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай? Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше", - сказал Лукашенко, обращаясь к силовикам.Он указал на второстепенность "каких-то серьезных проблем армии", указав на главный вопрос совещания – "вот этот конкретный вопрос - прежде всего связанный с белорусско-украинской границей". В частности, его заинтересовало "насколько серьезно то, что происходит там со стороны Украины".15 августа Александр Лукашенко в интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" рассказал об усилении военного присутствия в районе белорусско-украинской государственной границы и выразил готовность применить российское ядерное оружие, размещённое в этой части Союзного государства России и Белоруссии. Подробности в публикации Украина.ру Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении

https://ukraina.ru/20240813/1056850252.html

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новости, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, кгб, совбез, бпла, беспилотники, государственная граница, союзное государство, ядерное оружие, информационная война, белорусская оппозиция, министерство обороны белоруссии, спецслужба, армия