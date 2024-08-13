В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
Украинская сторона считает нецелесообразным реагировать на заявления Минска в связи с прилетом украинских БПЛА в Белоруссию. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал не нагнетать обстановку
"Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать… Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет", – приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, Тихий пообещал, что Киев и в дальнейшем будет следить за действиями и заявлениями Белоруссии.
В пятницу, 9 августа, на территорию Белоруссии вторглись украинские беспилотники, которые успешно засекла и уничтожила система противовоздушной обороны. Президент Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и пригрозил ответом. МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушивших воздушное пространство Республики.
10 августа, 14:40Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"ПВО Белоруссии сбили часть вторгшихся вечером 9 августа украинских беспилотных летательных аппаратов, а остальные передали на сопровождение российской стороне. Об этом 10 августа сообщил прессе министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин