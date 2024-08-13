В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии - 13.08.2024 Украина.ру
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В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии - 13.08.2024 Украина.ру
В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
Украинская сторона считает нецелесообразным реагировать на заявления Минска в связи с прилетом украинских БПЛА в Белоруссию. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал не нагнетать обстановку
2024-08-13T17:47
2024-08-13T17:47
новости
белоруссия
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государственная граница
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Помимо этого, Тихий пообещал, что Киев и в дальнейшем будет следить за действиями и заявлениями Белоруссии. В пятницу, 9 августа, на территорию Белоруссии вторглись украинские беспилотники, которые успешно засекла и уничтожила система противовоздушной обороны. Президент Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и пригрозил ответом. МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушивших воздушное пространство Республики. Читайте также зачем Польше армия на границе с Белоруссией в интервью политолога Олега Неменского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240810/1056802088.html
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новости, белоруссия, киев, украина, сво, государственная граница
Новости, Белоруссия, Киев, Украина, СВО, государственная граница

В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии

17:47 13.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинская сторона считает нецелесообразным реагировать на заявления Минска в связи с прилетом украинских БПЛА в Белоруссию. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал не нагнетать обстановку
"Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать… Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет", – приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, Тихий пообещал, что Киев и в дальнейшем будет следить за действиями и заявлениями Белоруссии.
В пятницу, 9 августа, на территорию Белоруссии вторглись украинские беспилотники, которые успешно засекла и уничтожила система противовоздушной обороны. Президент Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и пригрозил ответом. МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушивших воздушное пространство Республики.
Читайте также зачем Польше армия на границе с Белоруссией в интервью политолога Олега Неменского на сайте Украина.ру.
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
10 августа, 14:40
Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"ПВО Белоруссии сбили часть вторгшихся вечером 9 августа украинских беспилотных летательных аппаратов, а остальные передали на сопровождение российской стороне. Об этом 10 августа сообщил прессе министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин
 
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Заголовок открываемого материала
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
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