https://ukraina.ru/20240813/1056850252.html

В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии

В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии - 13.08.2024 Украина.ру

В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии

Украинская сторона считает нецелесообразным реагировать на заявления Минска в связи с прилетом украинских БПЛА в Белоруссию. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал не нагнетать обстановку

2024-08-13T17:47

2024-08-13T17:47

2024-08-13T17:47

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Помимо этого, Тихий пообещал, что Киев и в дальнейшем будет следить за действиями и заявлениями Белоруссии. В пятницу, 9 августа, на территорию Белоруссии вторглись украинские беспилотники, которые успешно засекла и уничтожила система противовоздушной обороны. Президент Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и пригрозил ответом. МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушивших воздушное пространство Республики. Читайте также зачем Польше армия на границе с Белоруссией в интервью политолога Олега Неменского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240810/1056802088.html

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новости, белоруссия, киев, украина, сво, государственная граница