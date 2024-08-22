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Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину - 22.08.2024 Украина.ру
Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Посольство США на Украине предупредило американцев об опасности со стороны российских военных
2024-08-22T10:47
2024-08-22T10:47
2024-08-22T10:47
иностранные наемники
новости
украина
сша
посольство
чвк
россия
угроза
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"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — говорится в материале дипведомства.Там уточнили, что РФ якобы может нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.На днях американские наемники признали, что воюют на стороне ВСУ. Так, американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсетях фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Более того, публикации основателя ЧВК Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что группа находится на Украине последние два года.Впрочем, сама ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.О зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
иностранные наемники, новости, украина, сша, посольство, чвк, россия, угроза
иностранные наемники, Новости, Украина, США, посольство, ЧВК, Россия, угроза
Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Посольство США на Украине предупредило американцев об опасности со стороны российских военных
"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — говорится в материале дипведомства.
Там уточнили, что РФ якобы может нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.
На днях американские наемники признали, что воюют на стороне ВСУ. Так, американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсетях фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Более того, публикации основателя ЧВК Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что группа находится на Украине последние два года.
Впрочем, сама ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
О зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.