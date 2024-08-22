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Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину - 22.08.2024 Украина.ру

Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Посольство США на Украине предупредило американцев об опасности со стороны российских военных

2024-08-22T10:47

2024-08-22T10:47

2024-08-22T10:47

иностранные наемники

новости

украина

сша

посольство

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россия

угроза

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"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — говорится в материале дипведомства.Там уточнили, что РФ якобы может нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.На днях американские наемники признали, что воюют на стороне ВСУ. Так, американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсетях фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Более того, публикации основателя ЧВК Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что группа находится на Украине последние два года.Впрочем, сама ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.О зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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иностранные наемники, новости, украина, сша, посольство, чвк, россия, угроза