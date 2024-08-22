Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину - 22.08.2024 Украина.ру
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Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину - 22.08.2024 Украина.ру
Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Посольство США на Украине предупредило американцев об опасности со стороны российских военных
2024-08-22T10:47
2024-08-22T10:47
иностранные наемники
новости
украина
сша
посольство
чвк
россия
угроза
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"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — говорится в материале дипведомства.Там уточнили, что РФ якобы может нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.На днях американские наемники признали, что воюют на стороне ВСУ. Так, американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсетях фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Более того, публикации основателя ЧВК Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что группа находится на Украине последние два года.Впрочем, сама ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.О зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иностранные наемники, новости, украина, сша, посольство, чвк, россия, угроза
иностранные наемники, Новости, Украина, США, посольство, ЧВК, Россия, угроза

Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину

10:47 22.08.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Посольство США на Украине предупредило американцев об опасности со стороны российских военных
"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — говорится в материале дипведомства.
Там уточнили, что РФ якобы может нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.
На днях американские наемники признали, что воюют на стороне ВСУ. Так, американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсетях фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Более того, публикации основателя ЧВК Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что группа находится на Украине последние два года.
Впрочем, сама ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
О зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
 
иностранные наемникиНовостиУкраинаСШАпосольствоЧВКРоссияугроза
 
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