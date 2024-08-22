Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины - 22.08.2024 Украина.ру
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Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины - 22.08.2024 Украина.ру
Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Среди российского руководства есть разные точки зрения, это вполне нормально. Был проявлен элемент определенной сдержанности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-22T03:45
2024-08-22T03:45
новости
россия
украина
курская область
андрей суздальцев
дмитрий медведев
энергетика
удары
запад
переговоры
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты на Западе и завершились бы реальными переговорами, рассказал эксперт.Но среди российского руководства есть разные точки зрения, это вполне нормально. Был проявлен элемент определенной сдержанности. Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Причем Киев продолжает атаковать российские НПЗ, указал Суздальцев.Вообще, странная ситуация, когда на Украине нет ограничений по потреблению электроэнергии. По-видимому, какие-то варианты если не уступок, то жеста доброй воли все же были, добавил он."Вот это, наверно, тоже волновало [зампреда Совбеза РФ Дмитрия] Медведева, что мы вынуждены пойти на какие-то жертвы. Но после вторжения в Курскую область эти темы уже закрыты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, курская область, андрей суздальцев, дмитрий медведев, энергетика, удары, запад, переговоры, совбез
Новости, Россия, Украина, Курская область, Андрей Суздальцев, Дмитрий Медведев, энергетика, удары, Запад, переговоры, Совбез

Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины

03:45 22.08.2024
 
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Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Среди российского руководства есть разные точки зрения, это вполне нормально. Был проявлен элемент определенной сдержанности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.
Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты на Западе и завершились бы реальными переговорами, рассказал эксперт.
"Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева", - отметил политолог.
Но среди российского руководства есть разные точки зрения, это вполне нормально. Был проявлен элемент определенной сдержанности. Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Причем Киев продолжает атаковать российские НПЗ, указал Суздальцев.
Вообще, странная ситуация, когда на Украине нет ограничений по потреблению электроэнергии. По-видимому, какие-то варианты если не уступок, то жеста доброй воли все же были, добавил он.
"Вот это, наверно, тоже волновало [зампреда Совбеза РФ Дмитрия] Медведева, что мы вынуждены пойти на какие-то жертвы. Но после вторжения в Курскую область эти темы уже закрыты", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
Подробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Рассвет на линии боестолкновений
Вчера, 13:15
Один день без войны. Победа как избавлениеСветло-голубое уставшее от зноя небо и свисающие сквозь прутья над нами черные, но запыленные гроздья винограда. Типичный дворик бывшей украинской, а ныне русской земли возле одноэтажной хаты. Солдаты расслабленно сидят — кто на табурете, кто на пустом ящике от снарядов, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами
 
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05:30"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
05:15Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
05:00Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
04:45Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
04:30"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
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04:00"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
03:45Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
03:33Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
03:31Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
03:30Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
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