Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Среди российского руководства есть разные точки зрения, это вполне нормально. Был проявлен элемент определенной сдержанности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.
Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты на Западе и завершились бы реальными переговорами, рассказал эксперт.
"Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева", - отметил политолог.
Но среди российского руководства есть разные точки зрения, это вполне нормально. Был проявлен элемент определенной сдержанности. Два месяца мы не наносили ударов по энергетическим мощностям Украины. Причем Киев продолжает атаковать российские НПЗ, указал Суздальцев.
Вообще, странная ситуация, когда на Украине нет ограничений по потреблению электроэнергии. По-видимому, какие-то варианты если не уступок, то жеста доброй воли все же были, добавил он.
"Вот это, наверно, тоже волновало [зампреда Совбеза РФ Дмитрия] Медведева, что мы вынуждены пойти на какие-то жертвы. Но после вторжения в Курскую область эти темы уже закрыты", - заключил собеседник издания.
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