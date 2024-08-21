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"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев

"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев - 21.08.2024 Украина.ру

"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев

Опасность "переговорного капкана" для России устранена. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2024-08-21T09:40

2024-08-21T09:40

2024-08-21T09:40

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В "переговорный капкан" Россия могла угодить при определённом стечении обстоятельств, считает Медведев. Под таковыми он обозначил "ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму". При этом, отметил он, не были ясны перспективы и последствия таких ранних переговоров."После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!", - написал Медведев в телеграм-канале.Он уверен, что зарубежный центр подготовки осуществлённой Киевом террористической операции спланировал всё так, что "будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов"."И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев", - заметил в связи с этим зампред российского Совбеза.Ранее на эту тему автор издания Украина.ру Евгения Кондакова представила материал "Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине Также читайте новостной обзор Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа

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новости, россия, курская область, киев, совбез, дмитрий медведев, переговоры, сво, кто, борис джонсон, британия, украина