"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев - 21.08.2024 Украина.ру
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"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев
"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев - 21.08.2024 Украина.ру
"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев
Опасность "переговорного капкана" для России устранена. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2024-08-21T09:40
2024-08-21T09:40
новости
россия
курская область
киев
совбез
дмитрий медведев
переговоры
сво
кто
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В "переговорный капкан" Россия могла угодить при определённом стечении обстоятельств, считает Медведев. Под таковыми он обозначил "ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму". При этом, отметил он, не были ясны перспективы и последствия таких ранних переговоров."После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!", - написал Медведев в телеграм-канале.Он уверен, что зарубежный центр подготовки осуществлённой Киевом террористической операции спланировал всё так, что "будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов"."И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев", - заметил в связи с этим зампред российского Совбеза.Ранее на эту тему автор издания Украина.ру Евгения Кондакова представила материал "Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине Также читайте новостной обзор Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа
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новости, россия, курская область, киев, совбез, дмитрий медведев, переговоры, сво, кто, борис джонсон, британия, украина
Новости, Россия, Курская область, Киев, Совбез, Дмитрий Медведев, переговоры, СВО, КТО, Борис Джонсон, Британия, Украина

"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев

09:40 21.08.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
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Опасность "переговорного капкана" для России устранена. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
В "переговорный капкан" Россия могла угодить при определённом стечении обстоятельств, считает Медведев. Под таковыми он обозначил "ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму". При этом, отметил он, не были ясны перспективы и последствия таких ранних переговоров.
"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!", - написал Медведев в телеграм-канале.
Он уверен, что зарубежный центр подготовки осуществлённой Киевом террористической операции спланировал всё так, что "будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов".
"И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев", - заметил в связи с этим зампред российского Совбеза.
Ранее на эту тему автор издания Украина.ру Евгения Кондакова представила материал "Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине
Также читайте новостной обзор Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа
 
НовостиРоссияКурская областьКиевСовбезДмитрий МедведевпереговорыСВОКТОБорис ДжонсонБританияУкраина
 
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