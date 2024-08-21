https://ukraina.ru/20240821/1056968057.html

Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа

Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа - 21.08.2024 Украина.ру

Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа

Украина.ру, 21.08.2024

2024-08-21T09:00

2024-08-21T09:00

2024-08-21T11:17

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Конгрессмен США упрекнула Киев в мобилизации целых поколений мужчин, в том числе инвалидов. Российские военные успешно отражают атаки ВСУ и уничтожают националистов и технику. Группы англоязычных наемников прибыли в Харьковскую областьКонгрессмен США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети Х возмутилась, что Украина вместо стремления к миру с Россией мобилизует целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью."Вместо того чтобы стремиться к миру, чтобы положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что (Владимир. - ред.) Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую", – написала она.Конгрессмен заверила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта уничтожит целое поколение украинских мужчин.Боевые действия, по ее мнению, могли закончиться месяцами ранее, но Зеленский и почти все политики в США продолжают призывать "к увеличению числа смертей" на Украине.С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Повестки вручают в разных местах, причем всем, даже непригодным к службе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.В ответ украинцы поджигают автомобили военкомов. Так, ночь на среду в Киеве подожгли микроавтобус Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме этого, уклонисты пытаются за деньги покинуть страну и часто погибают в пути. Украинские власти, в свою очередь, призывают лидеров западных государств помочь вернуть в страну украинских беженцев.Успехи ВС РФВ ночь на среду в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу. Сигнал звучал также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов.В Минобороны РФ уточнили, что 11 из них сбито над территорией Московской области, еще 23 - над Брянской, шесть аппаратов уничтожено над Белгородской областью, три - над Калужской и два над Курской областью.Помимо этого, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.Также российские военные ударили по Галициново в Николаевской области."На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен"*... И вот, наконец, к ним прилетело", - рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, удар, предположительно, был нанесен по складу, где находились ракеты.Подпольщик также заявил, что весной в Галициново завезли "длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты", он предположил, что это были ракеты ATACMS.Также российские бойцы эвакуировали с артемовского участка СВО трофейную шведскую БМП.Он уточнил, что в данный момент БМП находится в тыловой зоне на территории ремонтного подразделения.Наемники в ВСУГруппы англоязычных наемников прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ.На днях американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсетях фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На снимке трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками, а позади них стоит бронемашина.В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.Публикации основателя ЧВК Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что группа находится на Украине последние два года.Первая публикация, связанная с действиями ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года, на фотографии - подбитый бронеавтомобиль, а в подписи - картинка украинского флага. Также есть публикации, на которых могут быть участники ЧВК, а в геолокации указан Киев.На других снимках - различные операции на Украине. В видео, опубликованном 18 февраля 2024 года, человек закладывает противотанковую мину, а в подписи опять картинка украинского флага. В апреле опубликована фотография человека, управляющего дроном, в геотеге - Часов Яр. Татуировки у человека на фото совпадают с теми, которые есть у Бэйлса.На этой неделе в аккаунте снова появилось фото человека с нашивкой ЧВК, геолокация - Часов Яр.РИА "Новости" выяснило, что боевики этой же ЧВК ранее были задействованы в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.В марте 2022 года МИД РФ сообщил, что 8-9 декабря 2021 года украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. Тогда в ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьезные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники Forward Observation Group.Как отмечал МИД РФ, украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб готовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Целью акций было обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения.Сама частная военная компания Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20240820/1056947176.html

https://ukraina.ru/20240819/1056938397.html

https://ukraina.ru/20240820/1056953377.html

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Сергей Зуев

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