"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Военные были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. ВСУ были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову (я лично видел фотографии ликвидированных боевиков, у которых были противогазы), рассказал эксперт.
ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Для этого они были готовы отдать и свои жизни, и жизни мирных жителей, отметил он.
"Киевский режим официально заявляет, что Курская операция ставит целью улучшить их переговорные позиции. То есть он признает, что его боевикам была уготовлена роль смертников", - подчеркнул Ераносян.
Тем не менее, российские войска отражают эти атаки. Бойцы даже захватывают вражескую технику, которую киевский режим расконсервировал и прятал до нужного момента, добавил военный.
В частности, российские морпехи из 810-й бригады на днях притащили International MaxxPro, способный везти шесть-восемь человек десанта и с в-образным днищем (то есть он прошел модификацию), уточнил эксперт.
"Всего мы уничтожаем до 10 единиц вражеской техники в день. Мы там так разматываем противника, что мало не показалось никому. Все украинские подразделения блокируются. Непосредственная угроза Курской АЭС будет устранена", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
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