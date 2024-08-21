"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову - 21.08.2024 Украина.ру
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"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову
"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову - 21.08.2024 Украина.ру
"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову
ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Военные были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2024-08-21T05:00
2024-08-21T05:00
новости
россия
курская область
аэс
всу
владимир ераносян
экологическая катастрофа
жертвы
украина
военная техника
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Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. ВСУ были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову (я лично видел фотографии ликвидированных боевиков, у которых были противогазы), рассказал эксперт.ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Для этого они были готовы отдать и свои жизни, и жизни мирных жителей, отметил он.Тем не менее, российские войска отражают эти атаки. Бойцы даже захватывают вражескую технику, которую киевский режим расконсервировал и прятал до нужного момента, добавил военный.В частности, российские морпехи из 810-й бригады на днях притащили International MaxxPro, способный везти шесть-восемь человек десанта и с в-образным днищем (то есть он прошел модификацию), уточнил эксперт."Всего мы уничтожаем до 10 единиц вражеской техники в день. Мы там так разматываем противника, что мало не показалось никому. Все украинские подразделения блокируются. Непосредственная угроза Курской АЭС будет устранена", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html
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новости, россия, курская область, аэс, всу, владимир ераносян, экологическая катастрофа, жертвы, украина, военная техника, наступление
Новости, Россия, Курская область, АЭС, ВСУ, Владимир Ераносян, экологическая катастрофа, жертвы, Украина, военная техника, наступление

"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову

05:00 21.08.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Военные были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. ВСУ были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову (я лично видел фотографии ликвидированных боевиков, у которых были противогазы), рассказал эксперт.
ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Для этого они были готовы отдать и свои жизни, и жизни мирных жителей, отметил он.

"Киевский режим официально заявляет, что Курская операция ставит целью улучшить их переговорные позиции. То есть он признает, что его боевикам была уготовлена роль смертников", - подчеркнул Ераносян.

Тем не менее, российские войска отражают эти атаки. Бойцы даже захватывают вражескую технику, которую киевский режим расконсервировал и прятал до нужного момента, добавил военный.
В частности, российские морпехи из 810-й бригады на днях притащили International MaxxPro, способный везти шесть-восемь человек десанта и с в-образным днищем (то есть он прошел модификацию), уточнил эксперт.
"Всего мы уничтожаем до 10 единиц вражеской техники в день. Мы там так разматываем противника, что мало не показалось никому. Все украинские подразделения блокируются. Непосредственная угроза Курской АЭС будет устранена", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
Евгений Федоров интервью
Вчера, 12:04
Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР
 
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