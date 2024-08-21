https://ukraina.ru/20240821/1056964775.html

"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову

"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову - 21.08.2024 Украина.ру

"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову

ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Военные были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2024-08-21T05:00

2024-08-21T05:00

2024-08-21T05:00

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владимир ераносян

экологическая катастрофа

жертвы

украина

военная техника

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Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. ВСУ были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову (я лично видел фотографии ликвидированных боевиков, у которых были противогазы), рассказал эксперт.ВСУ готовили не просто провокацию на Курской АЭС. Они собирались устроить экологическую катастрофу на российской территории. Для этого они были готовы отдать и свои жизни, и жизни мирных жителей, отметил он.Тем не менее, российские войска отражают эти атаки. Бойцы даже захватывают вражескую технику, которую киевский режим расконсервировал и прятал до нужного момента, добавил военный.В частности, российские морпехи из 810-й бригады на днях притащили International MaxxPro, способный везти шесть-восемь человек десанта и с в-образным днищем (то есть он прошел модификацию), уточнил эксперт."Всего мы уничтожаем до 10 единиц вражеской техники в день. Мы там так разматываем противника, что мало не показалось никому. Все украинские подразделения блокируются. Непосредственная угроза Курской АЭС будет устранена", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html

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новости, россия, курская область, аэс, всу, владимир ераносян, экологическая катастрофа, жертвы, украина, военная техника, наступление