Российский актёр Евгений Шишов погиб в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
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Российский актёр Евгений Шишов погиб в Курской области
Российский актёр Евгений Шишов погиб в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
Российский актёр Евгений Шишов погиб в Курской области
В августе на территории Курской области погиб российский актёр Евгений Шишов. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru
2024-08-20T14:08
2024-08-20T14:08
новости
курская область
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кино
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"Погиб в Курской области, защищая Россию", - сказано в публикации.Дата и обстоятельства гибели Евгения Шишова не уточняются. В публикации указан лишь месяц окончания земного пути актёра - август 2024 года.В фильмографии актёра на сайте указаны 19 работ в 19 проектов. Шишов сыграл роли в сериалах "Морские дьяволы" и "Великолепная пятёрка, в фильмах "Гранит", "Шугалей" и др.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.Также известно, что ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
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60
новости, курская область, россия, актер, кино, кто
Новости, Курская область, Россия, актер, кино, КТО

Российский актёр Евгений Шишов погиб в Курской области

14:08 20.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКурская область
Курская область
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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В августе на территории Курской области погиб российский актёр Евгений Шишов. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru
"Погиб в Курской области, защищая Россию", - сказано в публикации.
Дата и обстоятельства гибели Евгения Шишова не уточняются. В публикации указан лишь месяц окончания земного пути актёра - август 2024 года.
В фильмографии актёра на сайте указаны 19 работ в 19 проектов. Шишов сыграл роли в сериалах "Морские дьяволы" и "Великолепная пятёрка, в фильмах "Гранит", "Шугалей" и др.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.
Также известно, что ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
 
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