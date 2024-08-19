Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа - 19.08.2024 Украина.ру
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Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа
Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа - 19.08.2024 Украина.ру
Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа
По подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет. А я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.
2024-08-19T19:30
2024-08-19T19:30
интервью
китай
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
владимир зеленский
вооруженные силы украины
fox news
cnn
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.На днях международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).- Дмитрий Олегович, связано ли нападение ВСУ на Курскую область с преддефолтным состоянием Украины?- Я не вижу здесь прямой зависимости. В целом, когда дела идут плохо, нужно привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может вложить деньги в войну. Украина сегодня - это лишь инструмент войны.Насколько я понимаю тенденции в мировых столицах, в Берлине, где дебаты по поводу дальнейшего финансирования Украины, в Британии, где после очередного правительства осталась дыра в бюджете, денег никто больше давать не хочет.Но больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Но российское командование на это не повелось.- Есть версия, что попытки наступления связаны со стремлением ускорить предоставление траншей.- Всегда есть силы, которые зарабатывают на войне. Это лоббисты оборонно-промышленного комплекса, потому что из политиков, которые начинали эту войну остались только Макрон и Шольц.Вообще, поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – идея так себе. Последние нарративы, которые звучали в западной прессе, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но они доулучшались до того, что все переговоры отменены. Это сказал господин Путин, потому что он переговоры с террористами не ведет. Не знаю, на что рассчитывают на Западе, если они будут вкладывать в эту тему деньги. А Зеленский рассчитывает на то, что деньги все-таки дадут.Как человек, который что-то понимает в экономике, я слежу за состоянием промышленности, европейской и американской. И я не очень хорошо понимаю, как можно еще нарастить производство. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности.Более того, я подозреваю, что это невозможно в силу кадрового голода, отсутствия производственных мощностей. Потому что, чтобы создавать новое, нужны капиталовложения. А капиталовложения – это годы освоения средств. С точки зрения бизнес-логики получится, что все эти инвестиции начнут работать тогда, когда эта война, скорее всего, уже закончится.- Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области сначала молчанием, а потом предупредил, что украинский конфликт может стать более жестоким. Как вы полагаете, чего опасаются в Пекине?- В Пекине ничего не опасаются. У Пекина был свой мирный план. Китайцы выступили с альтернативой нереалистичному подходу, который демонстрировал Запад. Китайцы хотели нажить на этом политический капитал. Если бы была мирная конференция, которая собралась бы под эгидой Китая, делегаций стран глобального юга, России, Украины, что привело бы к запуску мирного процесса, для них это была бы дипломатическая победа.Определённые виды у Китая на Украину есть еще со времен Януковича. И они никуда не делись, потому что китайцы планируют вдолгую. А Зеленский сейчас сорвал мирный процесс, и в Пекине недовольны, потому что то, что они рассматривали как перспективное направление политики, не будет реализовано.Они дают понять, что Китай больше не будет убеждать Путина пытаться разговаривать с Киевом. Что значит "война будет более жестокой"? Учитывая, что Китай находится в дружественном нейтралитете, это означает, что мы не будем говорить русским, чтобы они не били вас сильно. Мирных переговоров уже не будет, вы виноваты в этом сами. Это восточный стиль ведения политики.То, что проблемы с платежами между Россией и Китаем не решены, означает, что Пекин не торопился их решать, оказывая мягкое давление на Россию. Китай хотел запустить мирные процессы. Еще в феврале я говорил, что если проблема с платежами чисто финансовая, то в течение квартала она должна решиться. Если это проблема политическая, то Китай дает нам понять, что нам не следует слишком далеко продвигаться на Украине.Поэтому, на мой взгляд, проблема с платежами имеет политический подтекст. Китай действительно не хотел бы, чтобы Россия шла дальше. Он хотел бы, чтобы его мирные планы были приняты, чтобы все было заморожено по линии соприкосновения. Но Украина сама сделала это невозможным.- То есть мирный план Китая можно отложить на полку и забыть о нем?- Пока да. Здесь существует некая последовательность. Был план Зеленского, на котором пытался настаивать Запад. Чтобы этот план имел хоть какой-то шанс на успех, в прошлом году Украина должна была победить в распиаренном контрнаступлении. Они продвинулись на несколько километров, угробили огромное количество людей и техники. В итоге они приобрели меньше территории, чем потеряли в то же время.Настала очередь Китая, который предложил замириться по условиям, которые сложились на земле. Эта тема витала в воздухе, но потом пропала. По маятниковому принципу, когда каждый делает предложение в своей очереди, сейчас должен выступить Запад. И все ждут, что Трамп выкатит свое мирное предложение, если победит.Но результаты соцопросов отдают победу Камале Харрис, до которой Зеленский не может дозвониться уже третью неделю. Есть мнение, что она его терпеть не может.- Каков ваш прогноз, исходя из текущей ситуации, по поводу президентских выборов в США? Кто станет победителем?- Все будет решаться в колеблющихся штатах. В колеблющихся штатах соотношение 50 на 50. Когда Байдена сняли, те, кто хотел голосовать за демократов, решили снова голосовать за демократов. Те, кто ранее записывался как сторонник Трампа, делали это вынужденно, - кто угодно, лишь бы не Байден.Если сравнить объем обещаний обоих кандидатов, налоговые льготы и так далее, то и того, и у другого это 1,7 триллиона долларов на ближайшие десять лет.С экономической точки зрения я рассуждаю как финансист, мне наплевать на то, кто победит. И тот, и другой кандидат плох для американского доллара, для его будущего. Плох с точки зрения взятия под контроль растущего дефицита бюджета и роста государственного долга. Ни при Трампе, ни при Харрис сделать это не удастся. Исходя из чего, я прогнозирую, что кто бы ни победил в Америке на этих выборах, к концу президентства будет бюджетный кризис. Когда будут очень большие проблемы, куда продать государственный долг.Все, на что им придётся полагаться, это печатный станок для монетизации долга. Это ситуация, в которую попала Япония. Через два-три года доллар ждет сильная девальвация по отношению к другим валютам. Будет расти цена нефти, золота. Для России это очень хорошо, потому что это наши экспортные товары. И у нас не будет никаких проблем с финансированием украинской войны.По подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет, а я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.Для нас и тот и другой кандидат в этом смысле хорош. Камала Харрис даже лучше, потому что она не предлагает никаких мирных планов. Украинскую тему она никак не поднимает, это не ее конёк. Если она придёт к власти, она постарается все это наследие Байдена тихо в мусорное ведро выбросить.Тем более, что в Америке это далеко не главная тема. Когда это Курское наступление началось, я связался со своим хорошим приятелем в Калифорнии и спросил, что у вас по американскому телевидению? Говорит, нет вообще ни одного репортажа ни по Fox News, ни по CNN. Мы не в курсе, что у вас там творится. Нам это не интересно. У нас избирательная кампания, совершенно другая повестка.Так что слив Зеленского не будет проблемой, но поскольку Трамп уже сделал Украину частью своей предвыборной кампании, он будет пытаться что-то нам навязать. А нам это не надо. Придет Трампа и начнет убеждать нас в том, что мы должны прекратить войну. С какой стати мы должны ее прекратить?Я пока причин, по котором мы должны ее прекращать, не вижу. Что Трамп нам предложит, чтобы мы ее прекратили? У него ничего нет. А Камала Харрис просто свернет бюджеты на Украину, и эту тему забудут, как забыли Афганистан.Когда наш президент в интервью Такеру Карлсону назвал Байдена более предпочтительным для России кандидатом, многие решили, что таким образом он троллит Байдена. На самом деле, я считаю, что Владимир Владимирович был абсолютно откровенен. Демократы более предсказуемы. Это люди, которые исчерпав арсенал, так или иначе примут реальность.Очевидно, что Трамп на Ближнем Востоке будет проводить произральскую и антииранскую политику. В отношении Китая ясно, что ярую антикитайскую. А в отношении нас это будет, скорее, политика давления с целью разорвать наши контакты с Китаем и Ираном. Это будет требованием для решения украинского вопроса со стороны республиканцев. Ребята, вы можете забрать всю Украину, нам плевать, но вы должны охладиться в отношениях с Ираном, и с Китаем. И перестать быть для них тылом. А нам это не надо, нам такая дилемма не нужна.- Почему? Пусть они разбираются между собой, будем строить автаркию.- Мы в этих разборках участвовать не будем. Мы на них заработаем. Быть тылом воюющей страны - это очень хорошее дело для нас. И занимать активную антиамериканскую позицию на международной арене хорошо для ослабления господства США, которое до определённой степени нам выгодно. Нам не выгоден крах Америки. Это же мировой баланс. Из-за краха Америки мы останемся один на один с Китаем.Нам надо, чтобы эти страны находились в жесткой конфронтации друг с другом, обладали равными потенциалами, и мы жили спокойно, пока они друг с другом выясняют отношения. И чем дольше они будут выяснять отношения, тем лучше для нас. И иметь свободу маневра, не имея обязательств перед американцами - очень хорошее положение.Если нам навяжут обязательства в виде требований ввести санкции на поставку нефти или газа Китаю, для нас это будет крайне неприятная ситуация. Если к власти придут демократы, то, возможно, жестких сценариев не будет. Потому что они не настроены на жесткую конфронтацию с Ираном, они пытаются спустить на тормоза ирано-израильский конфликт. И умеют договариваться с Китаем. Это для мира хорошо. Зачем нам мировая война, которая может иметь ядерный характер на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе?Это очень реалистичный сценарий. Республиканцы — это жесткие люди, которые создадут большие риски для нас и для всего мира. Камала Харрис — это кукла, которая заучивает свои речи наизусть. Ну и хорошо. Мы будем иметь дело с понятной машиной, которую уже переиграли в украинском кризисе и с точки зрения политики, и с точки зрения логистики.О том, как Запад помогал Киеву готовить вторжение в Курскую область Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область
https://ukraina.ru/20240819/1056941922.html
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Денис Рудометов
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир зеленский, вооруженные силы украины, fox news, cnn, курская область
Интервью, Китай, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Fox News, CNN, Курская область

Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа

19:30 19.08.2024
 
© "БИЗНЕС Online"Дмитрий Голубовский интервью
Дмитрий Голубовский интервью
© "БИЗНЕС Online"
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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По подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет. А я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
На днях международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).
- Дмитрий Олегович, связано ли нападение ВСУ на Курскую область с преддефолтным состоянием Украины?
- Я не вижу здесь прямой зависимости. В целом, когда дела идут плохо, нужно привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может вложить деньги в войну. Украина сегодня - это лишь инструмент войны.
Насколько я понимаю тенденции в мировых столицах, в Берлине, где дебаты по поводу дальнейшего финансирования Украины, в Британии, где после очередного правительства осталась дыра в бюджете, денег никто больше давать не хочет.
Но больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Но российское командование на это не повелось.
Зеленский Сырский
15:53
The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения Информационно-пропагандистская шумиха вокруг украинского наступления в Курской области продолжается. Собственно, во многом оно именно для этого и затевалось – показать, что российская территория тоже уязвима для атак и даже для оккупации. Однако и в этих условиях независимые от Киева СМИ выдают интересный контент, далёкий от прямой пропаганды
- Есть версия, что попытки наступления связаны со стремлением ускорить предоставление траншей.
- Всегда есть силы, которые зарабатывают на войне. Это лоббисты оборонно-промышленного комплекса, потому что из политиков, которые начинали эту войну остались только Макрон и Шольц.
Вообще, поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – идея так себе. Последние нарративы, которые звучали в западной прессе, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но они доулучшались до того, что все переговоры отменены. Это сказал господин Путин, потому что он переговоры с террористами не ведет. Не знаю, на что рассчитывают на Западе, если они будут вкладывать в эту тему деньги. А Зеленский рассчитывает на то, что деньги все-таки дадут.
Как человек, который что-то понимает в экономике, я слежу за состоянием промышленности, европейской и американской. И я не очень хорошо понимаю, как можно еще нарастить производство. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности.
Более того, я подозреваю, что это невозможно в силу кадрового голода, отсутствия производственных мощностей. Потому что, чтобы создавать новое, нужны капиталовложения. А капиталовложения – это годы освоения средств. С точки зрения бизнес-логики получится, что все эти инвестиции начнут работать тогда, когда эта война, скорее всего, уже закончится.
15 августа, 07:54
Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государстваВ среду 14 августа международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен)
- Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области сначала молчанием, а потом предупредил, что украинский конфликт может стать более жестоким. Как вы полагаете, чего опасаются в Пекине?
- В Пекине ничего не опасаются. У Пекина был свой мирный план. Китайцы выступили с альтернативой нереалистичному подходу, который демонстрировал Запад. Китайцы хотели нажить на этом политический капитал. Если бы была мирная конференция, которая собралась бы под эгидой Китая, делегаций стран глобального юга, России, Украины, что привело бы к запуску мирного процесса, для них это была бы дипломатическая победа.
Определённые виды у Китая на Украину есть еще со времен Януковича. И они никуда не делись, потому что китайцы планируют вдолгую. А Зеленский сейчас сорвал мирный процесс, и в Пекине недовольны, потому что то, что они рассматривали как перспективное направление политики, не будет реализовано.
15:23
Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область Это даже не смешно — просроченный полупрезидент Украины Владимир Зеленский на исходе второй недели вторжения ВСУ в Курскую область России наконец-то более-менее внятно разъяснил цель этого действа. Он, оказывается, страшно озабочен буфером
Они дают понять, что Китай больше не будет убеждать Путина пытаться разговаривать с Киевом. Что значит "война будет более жестокой"? Учитывая, что Китай находится в дружественном нейтралитете, это означает, что мы не будем говорить русским, чтобы они не били вас сильно. Мирных переговоров уже не будет, вы виноваты в этом сами. Это восточный стиль ведения политики.
То, что проблемы с платежами между Россией и Китаем не решены, означает, что Пекин не торопился их решать, оказывая мягкое давление на Россию. Китай хотел запустить мирные процессы. Еще в феврале я говорил, что если проблема с платежами чисто финансовая, то в течение квартала она должна решиться. Если это проблема политическая, то Китай дает нам понять, что нам не следует слишком далеко продвигаться на Украине.
Поэтому, на мой взгляд, проблема с платежами имеет политический подтекст. Китай действительно не хотел бы, чтобы Россия шла дальше. Он хотел бы, чтобы его мирные планы были приняты, чтобы все было заморожено по линии соприкосновения. Но Украина сама сделала это невозможным.
- То есть мирный план Китая можно отложить на полку и забыть о нем?
- Пока да. Здесь существует некая последовательность. Был план Зеленского, на котором пытался настаивать Запад. Чтобы этот план имел хоть какой-то шанс на успех, в прошлом году Украина должна была победить в распиаренном контрнаступлении. Они продвинулись на несколько километров, угробили огромное количество людей и техники. В итоге они приобрели меньше территории, чем потеряли в то же время.
Настала очередь Китая, который предложил замириться по условиям, которые сложились на земле. Эта тема витала в воздухе, но потом пропала. По маятниковому принципу, когда каждый делает предложение в своей очереди, сейчас должен выступить Запад. И все ждут, что Трамп выкатит свое мирное предложение, если победит.
Но результаты соцопросов отдают победу Камале Харрис, до которой Зеленский не может дозвониться уже третью неделю. Есть мнение, что она его терпеть не может.
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
09:51
Сколько дней до Киева?Не так давно (до авдеевско-очеретинского прорыва) нетвойнистская общественность как русофобского, так и псевдопатриотического толка убеждала население, что "если мы будем наступать такими темпами", то до Днепра дойдём лет за десять
- Каков ваш прогноз, исходя из текущей ситуации, по поводу президентских выборов в США? Кто станет победителем?
- Все будет решаться в колеблющихся штатах. В колеблющихся штатах соотношение 50 на 50. Когда Байдена сняли, те, кто хотел голосовать за демократов, решили снова голосовать за демократов. Те, кто ранее записывался как сторонник Трампа, делали это вынужденно, - кто угодно, лишь бы не Байден.
Если сравнить объем обещаний обоих кандидатов, налоговые льготы и так далее, то и того, и у другого это 1,7 триллиона долларов на ближайшие десять лет.
С экономической точки зрения я рассуждаю как финансист, мне наплевать на то, кто победит. И тот, и другой кандидат плох для американского доллара, для его будущего. Плох с точки зрения взятия под контроль растущего дефицита бюджета и роста государственного долга. Ни при Трампе, ни при Харрис сделать это не удастся. Исходя из чего, я прогнозирую, что кто бы ни победил в Америке на этих выборах, к концу президентства будет бюджетный кризис. Когда будут очень большие проблемы, куда продать государственный долг.
Все, на что им придётся полагаться, это печатный станок для монетизации долга. Это ситуация, в которую попала Япония. Через два-три года доллар ждет сильная девальвация по отношению к другим валютам. Будет расти цена нефти, золота. Для России это очень хорошо, потому что это наши экспортные товары. И у нас не будет никаких проблем с финансированием украинской войны.
По подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет, а я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.
Для нас и тот и другой кандидат в этом смысле хорош. Камала Харрис даже лучше, потому что она не предлагает никаких мирных планов. Украинскую тему она никак не поднимает, это не ее конёк. Если она придёт к власти, она постарается все это наследие Байдена тихо в мусорное ведро выбросить.
Тем более, что в Америке это далеко не главная тема. Когда это Курское наступление началось, я связался со своим хорошим приятелем в Калифорнии и спросил, что у вас по американскому телевидению? Говорит, нет вообще ни одного репортажа ни по Fox News, ни по CNN. Мы не в курсе, что у вас там творится. Нам это не интересно. У нас избирательная кампания, совершенно другая повестка.
Так что слив Зеленского не будет проблемой, но поскольку Трамп уже сделал Украину частью своей предвыборной кампании, он будет пытаться что-то нам навязать. А нам это не надо. Придет Трампа и начнет убеждать нас в том, что мы должны прекратить войну. С какой стати мы должны ее прекратить?
Я пока причин, по котором мы должны ее прекращать, не вижу. Что Трамп нам предложит, чтобы мы ее прекратили? У него ничего нет. А Камала Харрис просто свернет бюджеты на Украину, и эту тему забудут, как забыли Афганистан.
Когда наш президент в интервью Такеру Карлсону назвал Байдена более предпочтительным для России кандидатом, многие решили, что таким образом он троллит Байдена. На самом деле, я считаю, что Владимир Владимирович был абсолютно откровенен. Демократы более предсказуемы. Это люди, которые исчерпав арсенал, так или иначе примут реальность.
Очевидно, что Трамп на Ближнем Востоке будет проводить произральскую и антииранскую политику. В отношении Китая ясно, что ярую антикитайскую. А в отношении нас это будет, скорее, политика давления с целью разорвать наши контакты с Китаем и Ираном. Это будет требованием для решения украинского вопроса со стороны республиканцев. Ребята, вы можете забрать всю Украину, нам плевать, но вы должны охладиться в отношениях с Ираном, и с Китаем. И перестать быть для них тылом. А нам это не надо, нам такая дилемма не нужна.
- Почему? Пусть они разбираются между собой, будем строить автаркию.
- Мы в этих разборках участвовать не будем. Мы на них заработаем. Быть тылом воюющей страны - это очень хорошее дело для нас. И занимать активную антиамериканскую позицию на международной арене хорошо для ослабления господства США, которое до определённой степени нам выгодно. Нам не выгоден крах Америки. Это же мировой баланс. Из-за краха Америки мы останемся один на один с Китаем.
Нам надо, чтобы эти страны находились в жесткой конфронтации друг с другом, обладали равными потенциалами, и мы жили спокойно, пока они друг с другом выясняют отношения. И чем дольше они будут выяснять отношения, тем лучше для нас. И иметь свободу маневра, не имея обязательств перед американцами - очень хорошее положение.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
15:37
Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недельО ситуации на фронте в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Если нам навяжут обязательства в виде требований ввести санкции на поставку нефти или газа Китаю, для нас это будет крайне неприятная ситуация. Если к власти придут демократы, то, возможно, жестких сценариев не будет. Потому что они не настроены на жесткую конфронтацию с Ираном, они пытаются спустить на тормоза ирано-израильский конфликт. И умеют договариваться с Китаем. Это для мира хорошо. Зачем нам мировая война, которая может иметь ядерный характер на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Это очень реалистичный сценарий. Республиканцы — это жесткие люди, которые создадут большие риски для нас и для всего мира. Камала Харрис — это кукла, которая заучивает свои речи наизусть. Ну и хорошо. Мы будем иметь дело с понятной машиной, которую уже переиграли в украинском кризисе и с точки зрения политики, и с точки зрения логистики.
О том, как Запад помогал Киеву готовить вторжение в Курскую область Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область
 
ИнтервьюКитайУкраинаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныFox NewsCNNКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
19:53RT проведет кинофестиваль в Дагестане в годовщину разгрома бандформирований
19:30Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа
18:12Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине
17:47После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров
17:31Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан?
17:19При обстреле Донецка погибла беременная женщина
16:27Чем угрожает новый военный блок и стоит ли беспокоиться России – Тавровский о "НАТО" в Азии
16:15Путин разрешил выдавать иностранцам РВП без квот, если они бегут от неолибералов
15:53The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения
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