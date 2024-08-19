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МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной
МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной - 19.08.2024 Украина.ру
МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной
Москва даст конкретный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. Об этом предупредил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости
2024-08-19T10:20
2024-08-19T10:20
2024-08-19T10:20
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"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал он.Дипломат подчеркнул, что какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территорий.В конце июня СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.В июле глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, россия, мид, нато, ракеты
Новости, Украина, Польша, Россия, МИД, НАТО, ракеты
МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной
Москва даст конкретный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. Об этом предупредил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости
"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся.
"Наша позиция хорошо известна и Варшаве, и НАТО", - добавил он.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территорий.
В конце июня СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
В июле глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.