https://ukraina.ru/20240819/1056936766.html

МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной

МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной - 19.08.2024 Украина.ру

МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной

Москва даст конкретный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. Об этом предупредил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости

2024-08-19T10:20

2024-08-19T10:20

2024-08-19T10:20

новости

украина

польша

россия

мид

нато

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102004/35/1020043563_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_6c65d4d2f71cce6ddc26e52dca637051.jpg

"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал он.Дипломат подчеркнул, что какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территорий.В конце июня СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.В июле глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.

украина

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, россия, мид, нато, ракеты