Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной - 15.07.2024 Украина.ру
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Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной - 15.07.2024 Украина.ру
Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телемарафона оценил идею Варшавы сбивать ракеты над Украиной
2024-07-15T07:14
2024-07-15T07:21
новости
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"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", - заявил он.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
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новости, украина, польша, варшава, йенс столтенберг, нато
Новости, Украина, Польша, Варшава, Йенс Столтенберг, НАТО

Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

07:14 15.07.2024 (обновлено: 07:21 15.07.2024)
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телемарафона оценил идею Варшавы сбивать ракеты над Украиной
"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", - заявил он.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
 
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