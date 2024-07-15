Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
07:14 15.07.2024 (обновлено: 07:21 15.07.2024)
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телемарафона оценил идею Варшавы сбивать ракеты над Украиной
"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", - заявил он.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру