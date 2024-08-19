Главное за ночь 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 19 августа
Главное за ночь 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 августа
Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Украина.ру, 19.08.2024
2024-08-19T08:09
2024-08-19T08:09
новости
бпла
всу
курская область
удары
журналисты
владимир зеленский
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Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны".Удар нанесён по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области.Двое журналистов и фотограф Washington Post в субботу приехали в курскую Суджу в сопровождении ВСУ, пишет газета. По ее данным, журналисты поговорили как минимум с дюжиной жителей города.Депутат Госдумы Колунов заявил РИА Новости, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
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новости, бпла, всу, курская область, удары, журналисты, владимир зеленский
Новости, БПЛА, ВСУ, Курская область, удары, журналисты, Владимир Зеленский

Главное за ночь 19 августа

08:09 19.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны".
Удар нанесён по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области.
Двое журналистов и фотограф Washington Post в субботу приехали в курскую Суджу в сопровождении ВСУ, пишет газета. По ее данным, журналисты поговорили как минимум с дюжиной жителей города.
Депутат Госдумы Колунов заявил РИА Новости, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
 
НовостиБПЛАВСУКурская областьударыжурналистыВладимир Зеленский
 
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