https://ukraina.ru/20240819/1056934591.html
Главное за ночь 19 августа
Главное за ночь 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 августа
Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Украина.ру, 19.08.2024
2024-08-19T08:09
2024-08-19T08:09
2024-08-19T08:09
новости
бпла
всу
курская область
удары
журналисты
владимир зеленский
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Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны".Удар нанесён по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области.Двое журналистов и фотограф Washington Post в субботу приехали в курскую Суджу в сопровождении ВСУ, пишет газета. По ее данным, журналисты поговорили как минимум с дюжиной жителей города.Депутат Госдумы Колунов заявил РИА Новости, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, всу, курская область, удары, журналисты, владимир зеленский
Новости, БПЛА, ВСУ, Курская область, удары, журналисты, Владимир Зеленский
Главное за ночь 19 августа
Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны".
Удар нанесён по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области.
Двое журналистов и фотограф Washington Post в субботу приехали в курскую Суджу в сопровождении ВСУ, пишет газета. По ее данным, журналисты поговорили как минимум с дюжиной жителей города.
Депутат Госдумы Колунов заявил РИА Новости, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.