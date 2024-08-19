https://ukraina.ru/20240819/1056934591.html

Главное за ночь 19 августа

Главное за ночь 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 августа

Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Украина.ру, 19.08.2024

2024-08-19T08:09

2024-08-19T08:09

2024-08-19T08:09

новости

бпла

всу

курская область

удары

журналисты

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_557d6d6ea9d178e028de4f21a22b2159.jpg

Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны".Удар нанесён по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области.Двое журналистов и фотограф Washington Post в субботу приехали в курскую Суджу в сопровождении ВСУ, пишет газета. По ее данным, журналисты поговорили как минимум с дюжиной жителей города.Депутат Госдумы Колунов заявил РИА Новости, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, всу, курская область, удары, журналисты, владимир зеленский