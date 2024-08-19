"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине - 19.08.2024 Украина.ру
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"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине - 19.08.2024 Украина.ру
"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И там уже начинают делать ставки, когда он закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-19T05:15
2024-08-19T05:15
новости
запад
россия
украина
ростислав ищенко
кризис
конфликт
северный поток
подрыв
украинцы
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Генпрокуратура Германии на пошлой неделе выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрыве. При этом представители немецкого правительства уверяют, что на отношениях с Украиной это никак не скажется и они продолжат ее поддерживать.Попытаться обвинить в подрыве неких "российских хакеров" было бы глупо. Тем более, что Россия же постоянно требовала допустить ее к расследованию, предоставить какие-то результаты, их предоставили. Давно уже говорили о том, что это украинцы, рассказал эксперт.Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И даже уже начинаются делать ставки, когда закончится, подчеркнул обозреватель.Причем надо понимать, что на Западе есть разные группы влияния. Кто-то хочет восстановить отношения с Россией, кто-то хочет продолжать дальше конфронтацию по нарастающей. Их интересы между собой сталкиваются, указал он.Но все-таки информация о том, что найден подрывник "Северных потоков", это звучит. Должно все равно, как минимум, сутки-двое продержаться на первых полосах. Когда происходит это заметное событие, оно отражается на интересах всех этих групп влияния на Западе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
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запад
россия
украина
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, кризис, конфликт, северный поток, подрыв, украинцы, санкции
Новости, Запад, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, кризис, конфликт, Северный поток, подрыв, украинцы, санкции

"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине

05:15 19.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И там уже начинают делать ставки, когда он закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Генпрокуратура Германии на пошлой неделе выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрыве. При этом представители немецкого правительства уверяют, что на отношениях с Украиной это никак не скажется и они продолжат ее поддерживать.
Попытаться обвинить в подрыве неких "российских хакеров" было бы глупо. Тем более, что Россия же постоянно требовала допустить ее к расследованию, предоставить какие-то результаты, их предоставили. Давно уже говорили о том, что это украинцы, рассказал эксперт.
Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И даже уже начинаются делать ставки, когда закончится, подчеркнул обозреватель.
"Причем не мы начинаем, на Западе начинаются ставки. На 3, 4, 5, 6 месяцев, но не больше. То есть мы на поле боя уже не смотрим. На экономическое состояние мы тоже не смотрим. Запад признал, что санкции провалились. Все переходит в информационное пространство", - отметил Ищенко.
Причем надо понимать, что на Западе есть разные группы влияния. Кто-то хочет восстановить отношения с Россией, кто-то хочет продолжать дальше конфронтацию по нарастающей. Их интересы между собой сталкиваются, указал он.
Но все-таки информация о том, что найден подрывник "Северных потоков", это звучит. Должно все равно, как минимум, сутки-двое продержаться на первых полосах. Когда происходит это заметное событие, оно отражается на интересах всех этих групп влияния на Западе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.ру
О том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.08.2024
17 августа, 20:51
Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государствоПрезидент России Владимир Путин на днях в очередной раз подтвердил: задачи СВО будут выполнены. Будут обеспечены безопасность России на юго-западном направлении, а также проведены демилитаризация и денацификация.
 
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07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
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06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
06:21Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем
06:15Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
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05:30"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
05:15"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
05:00"Вымерли бы с голоду или ушли": Самойлов о том, почему в Курской области у ВСУ не было военной цели
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