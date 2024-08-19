https://ukraina.ru/20240819/1056930211.html
"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине - 19.08.2024 Украина.ру
"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И там уже начинают делать ставки, когда он закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-19T05:15
2024-08-19T05:15
2024-08-19T05:15
новости
запад
россия
украина
ростислав ищенко
кризис
конфликт
северный поток
подрыв
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056220244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb2bf7e8fd6c9cc9a41516672db80a12.jpg
Генпрокуратура Германии на пошлой неделе выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрыве. При этом представители немецкого правительства уверяют, что на отношениях с Украиной это никак не скажется и они продолжат ее поддерживать.Попытаться обвинить в подрыве неких "российских хакеров" было бы глупо. Тем более, что Россия же постоянно требовала допустить ее к расследованию, предоставить какие-то результаты, их предоставили. Давно уже говорили о том, что это украинцы, рассказал эксперт.Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И даже уже начинаются делать ставки, когда закончится, подчеркнул обозреватель.Причем надо понимать, что на Западе есть разные группы влияния. Кто-то хочет восстановить отношения с Россией, кто-то хочет продолжать дальше конфронтацию по нарастающей. Их интересы между собой сталкиваются, указал он.Но все-таки информация о том, что найден подрывник "Северных потоков", это звучит. Должно все равно, как минимум, сутки-двое продержаться на первых полосах. Когда происходит это заметное событие, оно отражается на интересах всех этих групп влияния на Западе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240817/1056926133.html
запад
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056220244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51c8ba5d08e056e4118d24a566cd0f00.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, кризис, конфликт, северный поток, подрыв, украинцы, санкции
Новости, Запад, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, кризис, конфликт, Северный поток, подрыв, украинцы, санкции
"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И там уже начинают делать ставки, когда он закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Генпрокуратура Германии на пошлой неделе выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрыве. При этом представители немецкого правительства уверяют, что на отношениях с Украиной это никак не скажется и они продолжат ее поддерживать.
Попытаться обвинить в подрыве неких "российских хакеров" было бы глупо. Тем более, что Россия же постоянно требовала допустить ее к расследованию, предоставить какие-то результаты, их предоставили. Давно уже говорили о том, что это украинцы, рассказал эксперт.
Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И даже уже начинаются делать ставки, когда закончится, подчеркнул обозреватель.
"Причем не мы начинаем, на Западе начинаются ставки. На 3, 4, 5, 6 месяцев, но не больше. То есть мы на поле боя уже не смотрим. На экономическое состояние мы тоже не смотрим. Запад признал, что санкции провалились. Все переходит в информационное пространство", - отметил Ищенко.
Причем надо понимать, что на Западе есть разные группы влияния. Кто-то хочет восстановить отношения с Россией, кто-то хочет продолжать дальше конфронтацию по нарастающей. Их интересы между собой сталкиваются, указал он.
Но все-таки информация о том, что найден подрывник "Северных потоков", это звучит. Должно все равно, как минимум, сутки-двое продержаться на первых полосах. Когда происходит это заметное событие, оно отражается на интересах всех этих групп влияния на Западе, заключил собеседник издания.
О том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
на сайте Украина.ру