https://ukraina.ru/20240819/1056930211.html

"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине

"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине - 19.08.2024 Украина.ру

"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине

Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И там уже начинают делать ставки, когда он закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-19T05:15

2024-08-19T05:15

2024-08-19T05:15

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украина

ростислав ищенко

кризис

конфликт

северный поток

подрыв

украинцы

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Генпрокуратура Германии на пошлой неделе выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрыве. При этом представители немецкого правительства уверяют, что на отношениях с Украиной это никак не скажется и они продолжат ее поддерживать.Попытаться обвинить в подрыве неких "российских хакеров" было бы глупо. Тем более, что Россия же постоянно требовала допустить ее к расследованию, предоставить какие-то результаты, их предоставили. Давно уже говорили о том, что это украинцы, рассказал эксперт.Последнее время весь конфликт с Западом, даже украинский кризис, все больше и больше перемещается в информационное пространство. То, что происходит на поле боя, всем понятно. И даже уже начинаются делать ставки, когда закончится, подчеркнул обозреватель.Причем надо понимать, что на Западе есть разные группы влияния. Кто-то хочет восстановить отношения с Россией, кто-то хочет продолжать дальше конфронтацию по нарастающей. Их интересы между собой сталкиваются, указал он.Но все-таки информация о том, что найден подрывник "Северных потоков", это звучит. Должно все равно, как минимум, сутки-двое продержаться на первых полосах. Когда происходит это заметное событие, оно отражается на интересах всех этих групп влияния на Западе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240817/1056926133.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, кризис, конфликт, северный поток, подрыв, украинцы, санкции