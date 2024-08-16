Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
© WARCATS.RUЕвгений Норин интервью
© WARCATS.RU
На длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин.
- Евгений, в недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа". После событий в Курской области возродилась ли она?
- Да, она возродилась. Как минимум, они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу. И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда они пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась полууспешной.
Война — это игра, в которую играют двое и более участников. Они сделали ход, и он оказался не безрезультатным.
- В своем телеграм-канале вы упомянули псевдонаучную концепцию историка-ревизиониста Виктора Суворова об автострадных танках, которые якобы Сталин готовил для захвата Европы, в связи с тем, что сейчас эта идея находит наглядное воплощение в прорывах мобильных групп на легкой бронетехнике. В случае ВСУ это БТР "Страйкер". Что можно противопоставить такой тактике?
- Это была шутка, конечно, но очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью. Нужны собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики.
12 августа, 16:30Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам Спустя неделю после вторжения ВСУ в Курскую область "материковой" России весь мир ожидает, чем же закончится этот эпизод СВО. Она все больше обретает все признаки полноценной войны, о которой министр обороны России Андрей Белоусов уже сказал: это "вооруженное противостояние России и коллективного Запада"
Плюс подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны.
Другое дело, что на длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.
В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду не поставишь.
- В эти дни часто вспоминали вторжение боевиков под руководством Басаева в августе 1999 года. Технология, методы, цели, задачи схожи с тем, что происходило в Курской области?
- Тут мало общего. Там было партизанско-террористическое движение с пешими группами, с попытками обороны в деревнях и на высотах с опорой на местный салафитский актив.
Вчера, 15:01Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением. Натовцы, ребята, которые соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала даже на ослабленном участке границы.
Сейчас это действия регулярной армии, которая обладает в том числе легкими силами.
- Увидим ли мы повторение ситуации, которая сложилась на плацдарме в Крынках, но уже в других масштабах в Курской области?
- Мы это уже наблюдаем, но все зависит от того, хватит ли у противника сил и способностей прекратить вовремя уже сыгранную партию. Наша задача в идеале окружить группировку ВСУ и создать буферную зону на территории противника.
- Такое ощущение, что все потуги ВСУ в Курской области не повлияли на ситуацию в Донбассе, где наши части продолжают продвижение.
- Повлияли не сильно, но некоторую часть перетянули туда. В первую очередь, это касается авиации, ЗРК, но наступление в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений.
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Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным.
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