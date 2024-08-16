Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском - 16.08.2024 Украина.ру
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Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском - 16.08.2024 Украина.ру
Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
На длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.
2024-08-16T08:14
2024-08-16T08:14
интервью
курская область
донбасс
россия
евгений норин
шамиль басаев
всу
вооруженные силы украины
украина.ру
иосиф сталин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин.- Евгений, в недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа". После событий в Курской области возродилась ли она?- Да, она возродилась. Как минимум, они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу. И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда они пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась полууспешной.Война — это игра, в которую играют двое и более участников. Они сделали ход, и он оказался не безрезультатным.- В своем телеграм-канале вы упомянули псевдонаучную концепцию историка-ревизиониста Виктора Суворова об автострадных танках, которые якобы Сталин готовил для захвата Европы, в связи с тем, что сейчас эта идея находит наглядное воплощение в прорывах мобильных групп на легкой бронетехнике. В случае ВСУ это БТР "Страйкер". Что можно противопоставить такой тактике?- Это была шутка, конечно, но очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью. Нужны собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики. Плюс подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны. Другое дело, что на длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду не поставишь.- В эти дни часто вспоминали вторжение боевиков под руководством Басаева в августе 1999 года. Технология, методы, цели, задачи схожи с тем, что происходило в Курской области?- Тут мало общего. Там было партизанско-террористическое движение с пешими группами, с попытками обороны в деревнях и на высотах с опорой на местный салафитский актив. Сейчас это действия регулярной армии, которая обладает в том числе легкими силами.- Увидим ли мы повторение ситуации, которая сложилась на плацдарме в Крынках, но уже в других масштабах в Курской области?- Мы это уже наблюдаем, но все зависит от того, хватит ли у противника сил и способностей прекратить вовремя уже сыгранную партию. Наша задача в идеале окружить группировку ВСУ и создать буферную зону на территории противника.- Такое ощущение, что все потуги ВСУ в Курской области не повлияли на ситуацию в Донбассе, где наши части продолжают продвижение.- Повлияли не сильно, но некоторую часть перетянули туда. В первую очередь, это касается авиации, ЗРК, но наступление в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений. Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным.О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства
https://ukraina.ru/20240812/1056823901.html
https://ukraina.ru/20240815/1056879599.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, курская область, донбасс, россия, евгений норин, шамиль басаев, всу, вооруженные силы украины, украина.ру, иосиф сталин
Интервью, Курская область, Донбасс, Россия, Евгений Норин, Шамиль Басаев, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Иосиф Сталин

Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском

08:14 16.08.2024
 
© WARCATS.RUЕвгений Норин интервью
Евгений Норин интервью
© WARCATS.RU
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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На длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин.
- Евгений, в недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа". После событий в Курской области возродилась ли она?
- Да, она возродилась. Как минимум, они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу. И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда они пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась полууспешной.
Война — это игра, в которую играют двое и более участников. Они сделали ход, и он оказался не безрезультатным.
- В своем телеграм-канале вы упомянули псевдонаучную концепцию историка-ревизиониста Виктора Суворова об автострадных танках, которые якобы Сталин готовил для захвата Европы, в связи с тем, что сейчас эта идея находит наглядное воплощение в прорывах мобильных групп на легкой бронетехнике. В случае ВСУ это БТР "Страйкер". Что можно противопоставить такой тактике?
- Это была шутка, конечно, но очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью. Нужны собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа, 16:30
Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам Спустя неделю после вторжения ВСУ в Курскую область "материковой" России весь мир ожидает, чем же закончится этот эпизод СВО. Она все больше обретает все признаки полноценной войны, о которой министр обороны России Андрей Белоусов уже сказал: это "вооруженное противостояние России и коллективного Запада"
Плюс подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны.
Другое дело, что на длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.
В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду не поставишь.
- В эти дни часто вспоминали вторжение боевиков под руководством Басаева в августе 1999 года. Технология, методы, цели, задачи схожи с тем, что происходило в Курской области?
- Тут мало общего. Там было партизанско-террористическое движение с пешими группами, с попытками обороны в деревнях и на высотах с опорой на местный салафитский актив.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Вчера, 15:01
Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением. Натовцы, ребята, которые соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала даже на ослабленном участке границы.
Сейчас это действия регулярной армии, которая обладает в том числе легкими силами.
- Увидим ли мы повторение ситуации, которая сложилась на плацдарме в Крынках, но уже в других масштабах в Курской области?
- Мы это уже наблюдаем, но все зависит от того, хватит ли у противника сил и способностей прекратить вовремя уже сыгранную партию. Наша задача в идеале окружить группировку ВСУ и создать буферную зону на территории противника.
- Такое ощущение, что все потуги ВСУ в Курской области не повлияли на ситуацию в Донбассе, где наши части продолжают продвижение.
- Повлияли не сильно, но некоторую часть перетянули туда. В первую очередь, это касается авиации, ЗРК, но наступление в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений.
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Вчера, 17:26
Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильнаДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что сегодня российская армия освободила еще несколько населенных пунктов в ДНР
Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным.
О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства
 
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08:14Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
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