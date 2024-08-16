https://ukraina.ru/20240816/1056895383.html

Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском

Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском - 16.08.2024 Украина.ру

Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском

На длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.

2024-08-16T08:14

2024-08-16T08:14

2024-08-16T08:14

интервью

курская область

донбасс

россия

евгений норин

шамиль басаев

всу

вооруженные силы украины

украина.ру

иосиф сталин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин.- Евгений, в недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа". После событий в Курской области возродилась ли она?- Да, она возродилась. Как минимум, они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу. И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда они пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась полууспешной.Война — это игра, в которую играют двое и более участников. Они сделали ход, и он оказался не безрезультатным.- В своем телеграм-канале вы упомянули псевдонаучную концепцию историка-ревизиониста Виктора Суворова об автострадных танках, которые якобы Сталин готовил для захвата Европы, в связи с тем, что сейчас эта идея находит наглядное воплощение в прорывах мобильных групп на легкой бронетехнике. В случае ВСУ это БТР "Страйкер". Что можно противопоставить такой тактике?- Это была шутка, конечно, но очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью. Нужны собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики. Плюс подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны. Другое дело, что на длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно.В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду не поставишь.- В эти дни часто вспоминали вторжение боевиков под руководством Басаева в августе 1999 года. Технология, методы, цели, задачи схожи с тем, что происходило в Курской области?- Тут мало общего. Там было партизанско-террористическое движение с пешими группами, с попытками обороны в деревнях и на высотах с опорой на местный салафитский актив. Сейчас это действия регулярной армии, которая обладает в том числе легкими силами.- Увидим ли мы повторение ситуации, которая сложилась на плацдарме в Крынках, но уже в других масштабах в Курской области?- Мы это уже наблюдаем, но все зависит от того, хватит ли у противника сил и способностей прекратить вовремя уже сыгранную партию. Наша задача в идеале окружить группировку ВСУ и создать буферную зону на территории противника.- Такое ощущение, что все потуги ВСУ в Курской области не повлияли на ситуацию в Донбассе, где наши части продолжают продвижение.- Повлияли не сильно, но некоторую часть перетянули туда. В первую очередь, это касается авиации, ЗРК, но наступление в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений. Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным.О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства

https://ukraina.ru/20240812/1056823901.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, донбасс, россия, евгений норин, шамиль басаев, всу, вооруженные силы украины, украина.ру, иосиф сталин