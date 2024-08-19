https://ukraina.ru/20240819/1056929683.html

"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского

"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского - 19.08.2024 Украина.ру

"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского

Неважно, был ли причастен Залужный к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина. Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-19T03:00

2024-08-19T03:00

2024-08-19T03:00

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валерий залужный

ростислав ищенко

владимир зеленский

северный поток

подрыв

сми

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На прошедшей неделе в информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков". В Wall Street Journal вышел по этому поводу большой материал.Статью про Валерия Залужного могли заказать в офисе Владимира Зеленского, стоит это недорого. Неважно, был ли причастен он к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина, сообщил политолог.Залужный тогда находился на службе Украины и работал не дворником, а занимал должность главкома ВСУ, отметил эксперт.Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. У них то у Зеленского полномочия закончились, то "Залужный потоки взрывал", подчеркнул Ищенко.Но разместить "заказуху" в западной прессе недорого стоит, даже самой уважаемой. А издание Wall Street Journal это не Washington Post, не New York Times, это не партийная пресса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240818/1056902956.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, валерий залужный, ростислав ищенко, владимир зеленский, северный поток, подрыв, сми, деньги