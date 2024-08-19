"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
Валерий Залужный
Неважно, был ли причастен Залужный к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина. Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошедшей неделе в информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков". В Wall Street Journal вышел по этому поводу большой материал.
Статью про Валерия Залужного могли заказать в офисе Владимира Зеленского, стоит это недорого. Неважно, был ли причастен он к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина, сообщил политолог.
Залужный тогда находился на службе Украины и работал не дворником, а занимал должность главкома ВСУ, отметил эксперт.
Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. У них то у Зеленского полномочия закончились, то "Залужный потоки взрывал", подчеркнул Ищенко.
Но разместить "заказуху" в западной прессе недорого стоит, даже самой уважаемой. А издание Wall Street Journal это не Washington Post, не New York Times, это не партийная пресса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.ру
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