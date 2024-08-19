"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского - 19.08.2024 Украина.ру
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"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского - 19.08.2024 Украина.ру
"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
Неважно, был ли причастен Залужный к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина. Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-19T03:00
2024-08-19T03:00
новости
украина
россия
европа
валерий залужный
ростислав ищенко
владимир зеленский
северный поток
подрыв
сми
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На прошедшей неделе в информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков". В Wall Street Journal вышел по этому поводу большой материал.Статью про Валерия Залужного могли заказать в офисе Владимира Зеленского, стоит это недорого. Неважно, был ли причастен он к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина, сообщил политолог.Залужный тогда находился на службе Украины и работал не дворником, а занимал должность главкома ВСУ, отметил эксперт.Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. У них то у Зеленского полномочия закончились, то "Залужный потоки взрывал", подчеркнул Ищенко.Но разместить "заказуху" в западной прессе недорого стоит, даже самой уважаемой. А издание Wall Street Journal это не Washington Post, не New York Times, это не партийная пресса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.руО том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, европа, валерий залужный, ростислав ищенко, владимир зеленский, северный поток, подрыв, сми, деньги
Новости, Украина, Россия, Европа, Валерий Залужный, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Северный поток, подрыв, СМИ, деньги

"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского

03:00 19.08.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Неважно, был ли причастен Залужный к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина. Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошедшей неделе в информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков". В Wall Street Journal вышел по этому поводу большой материал.
Статью про Валерия Залужного могли заказать в офисе Владимира Зеленского, стоит это недорого. Неважно, был ли причастен он к подрывам или нет, всё равно ответственность несёт Украина, сообщил политолог.
Залужный тогда находился на службе Украины и работал не дворником, а занимал должность главкома ВСУ, отметил эксперт.
Это внутренняя украинская борьба. Они всё время пытаются друг друга скомпрометировать. У них то у Зеленского полномочия закончились, то "Залужный потоки взрывал", подчеркнул Ищенко.

"Когда вам покажут человека, который скажет, мне лично Залужный, лично Зеленский, [главком ВСУ Александр] Сырский, или даже [президент США Джо] Байден, отдавал приказ или платил деньги за то, чтобы взорвать "Северные потоки", тогда это можно обсуждать", - указал обозреватель.

Но разместить "заказуху" в западной прессе недорого стоит, даже самой уважаемой. А издание Wall Street Journal это не Washington Post, не New York Times, это не партийная пресса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться читайте на сайте Украина.ру
О том, как в Курской области ВСУ впервые за долгое время попытались перехватить стратегическую инициативу - в интервью Евгения Норина о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском на сайте Украина.ру
Евгений Белаш интервью
Вчера, 08:46
Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужуюЯ не вижу военной необходимости в лобовом массовом нападении на территорию России, особенно не имея превосходства в воздухе. А руководство Украины - видит. И, вполне вероятно, уверено в скорой победе. При этом декларируемые сейчас цели атаки на Курскую область могут отличаться от реальных.
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВалерий ЗалужныйРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийСеверный потокподрывСМИденьги
 
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03:00"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
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