Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону - 19.08.2024 Украина.ру
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Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону - 19.08.2024 Украина.ру
Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
На длинном фронте сплошную и одинаково прочную полосу обороны создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь нужно действовать самим и создавать противнику болевые точки где только можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-19T03:30
2024-08-19T03:30
новости
евгений норин
вс рф
всу
оборона
наступление
бпла
сво
бронетехника
резервы
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Чтобы противостоять прорывам мобильных групп ВСУ на легкой бронетехнике, нужно создавать собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики. Очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью, рассказал журналист.Плюс нужно создавать подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны, добавил он.В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду поставить невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руО том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины - в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, евгений норин, вс рф, всу, оборона, наступление, бпла, сво, бронетехника, резервы
Новости, Евгений Норин, ВС РФ, ВСУ, оборона, наступление, БПЛА, СВО, бронетехника, резервы

Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону

03:30 19.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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На длинном фронте сплошную и одинаково прочную полосу обороны создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь нужно действовать самим и создавать противнику болевые точки где только можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Чтобы противостоять прорывам мобильных групп ВСУ на легкой бронетехнике, нужно создавать собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики. Очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью, рассказал журналист.
Плюс нужно создавать подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны, добавил он.
"Другое дело, что на длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно", - подчеркнул Норин.
В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду поставить невозможно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины - в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства на сайте Украина.ру
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