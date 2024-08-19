Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
На длинном фронте сплошную и одинаково прочную полосу обороны создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь нужно действовать самим и создавать противнику болевые точки где только можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Чтобы противостоять прорывам мобильных групп ВСУ на легкой бронетехнике, нужно создавать собственные подвижные резервы, которые способны действовать на том же уровне маневренности и тактики. Очевидно, что на мобильность надо отвечать мобильностью, рассказал журналист.
Плюс нужно создавать подразделения с БПЛА и подразделения, которые заполняли бы пустоту за первой линией обороны, добавил он.
"Другое дело, что на длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно", - подчеркнул Норин.
В случае с разгромом колонны ВСУ в районе Гирьи, очевидно, что маршрут движения группы противника удалось вычислить, после чего появилось известное видео трофейного БТР с чеченскими бойцами. Но на каждом углу засаду поставить невозможно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины - в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства на сайте Украина.ру