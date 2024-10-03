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Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области

Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области - 03.10.2024 Украина.ру

Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области

Любое сравнение СВО с прошлыми войнами бывает полезно, но иногда грешит преувеличениями или приуменьшениями характера событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-03T03:30

2024-10-03T03:30

2024-10-03T03:30

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Он напомнил, как германские войска провели контрудар в Арденнах в конце декабря-начале января 1944-1945 годов в том месте, где этого не ожидали войска США. Пользуясь отсутствием лётной погоды и временным преимуществом на направлении удара, гитлеровцы смогли проломить оборону американских дивизий и продвинутся минимум на 100 километров западнее. Это вызвало шок в американских штабах, но ненадолго."Дело в том, что Третий Рейх тогда воевал на два фронта. Причем советско-германский фронт был основным. И Черчилль обратился к Сталину с просьбой как можно скорее провести операцию на нашем фронте, чтобы немцы оттянули свои резервы из-под Арденн на советско-германский фронт. Красная Армия ускорила Висло-Одерскую операцию на шесть дней, и нацисты были вынуждены бросать основные резервы против нас", - сказал научный директор РВИО.Вермахт тогда вынужден был перебросить из-под Арденн свою мощнейшую 6-ю танковую армию СС в Венгрию к озеру Балатон, где они провели контрудар, отражая наступление РККА."Одним словом, именно наша помощь сыграла решающую роль в неудаче Арденнской операции, - сказал Мягков. - Да, сегодня мы считаем эту затею Третьего Рейха ударом обреченных. Но Гитлер и командование Вермахта уже после катастрофы под Сталинградом постоянно пытались нанести союзникам укол, который мог бы разорвать Антигитлеровскую коалицию и вынудить ее подписать с ними сепаратный мирный договор".Мягков напомнил также, что во время Второй мировой войны контрудары немцев под Киевом и под Варшавой были направлены на связывание советских сил и нанесение им максимального ущерба. При этом был еще важен информационно-психологический аспект: "Смотрите, мы еще можем сражаться. Война с нами еще будет для вас бесперспективной". Такой сигнал посылался западными союзникам СССР, с которыми Гитлер вёл сепаратные переговоры."Сейчас режим Зеленского и Запад тоже пытаются нанести России поражение на том или ином участке фронта, чтобы мы перебросили силы с Донбасса и СВО затянулась. "Посмотрите, ВСУ еще могут сражаться. Война может стать для вас бесперспективной". Но пока у них это не получается", - провёл параллель собеседник издания.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, михаил мягков, адольф гитлер, черчилль, вооруженные силы украины, нато, иосиф сталин, сво, кто, история ссср, всу, потери всу, вермахт, великая отечественная война, вторая мировая война