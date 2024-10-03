Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области - 03.10.2024 Украина.ру
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Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области
Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области - 03.10.2024 Украина.ру
Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области
Любое сравнение СВО с прошлыми войнами бывает полезно, но иногда грешит преувеличениями или приуменьшениями характера событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-03T03:30
2024-10-03T03:30
новости
курская область
россия
михаил мягков
адольф гитлер
черчилль
вооруженные силы украины
нато
иосиф сталин
сво
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Он напомнил, как германские войска провели контрудар в Арденнах в конце декабря-начале января 1944-1945 годов в том месте, где этого не ожидали войска США. Пользуясь отсутствием лётной погоды и временным преимуществом на направлении удара, гитлеровцы смогли проломить оборону американских дивизий и продвинутся минимум на 100 километров западнее. Это вызвало шок в американских штабах, но ненадолго."Дело в том, что Третий Рейх тогда воевал на два фронта. Причем советско-германский фронт был основным. И Черчилль обратился к Сталину с просьбой как можно скорее провести операцию на нашем фронте, чтобы немцы оттянули свои резервы из-под Арденн на советско-германский фронт. Красная Армия ускорила Висло-Одерскую операцию на шесть дней, и нацисты были вынуждены бросать основные резервы против нас", - сказал научный директор РВИО.Вермахт тогда вынужден был перебросить из-под Арденн свою мощнейшую 6-ю танковую армию СС в Венгрию к озеру Балатон, где они провели контрудар, отражая наступление РККА."Одним словом, именно наша помощь сыграла решающую роль в неудаче Арденнской операции, - сказал Мягков. - Да, сегодня мы считаем эту затею Третьего Рейха ударом обреченных. Но Гитлер и командование Вермахта уже после катастрофы под Сталинградом постоянно пытались нанести союзникам укол, который мог бы разорвать Антигитлеровскую коалицию и вынудить ее подписать с ними сепаратный мирный договор".Мягков напомнил также, что во время Второй мировой войны контрудары немцев под Киевом и под Варшавой были направлены на связывание советских сил и нанесение им максимального ущерба. При этом был еще важен информационно-психологический аспект: "Смотрите, мы еще можем сражаться. Война с нами еще будет для вас бесперспективной". Такой сигнал посылался западными союзникам СССР, с которыми Гитлер вёл сепаратные переговоры."Сейчас режим Зеленского и Запад тоже пытаются нанести России поражение на том или ином участке фронта, чтобы мы перебросили силы с Донбасса и СВО затянулась. "Посмотрите, ВСУ еще могут сражаться. Война может стать для вас бесперспективной". Но пока у них это не получается", - провёл параллель собеседник издания.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, михаил мягков, адольф гитлер, черчилль, вооруженные силы украины, нато, иосиф сталин, сво, кто, история ссср, всу, потери всу, вермахт, великая отечественная война, вторая мировая война
Новости, Курская область, Россия, Михаил Мягков, Адольф Гитлер, Черчилль, Вооруженные силы Украины, НАТО, Иосиф Сталин, СВО, КТО, история СССР, ВСУ, потери ВСУ, вермахт, Великая Отечественная война, Вторая мировая война

Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области

03:30 03.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Любое сравнение СВО с прошлыми войнами бывает полезно, но иногда грешит преувеличениями или приуменьшениями характера событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Он напомнил, как германские войска провели контрудар в Арденнах в конце декабря-начале января 1944-1945 годов в том месте, где этого не ожидали войска США. Пользуясь отсутствием лётной погоды и временным преимуществом на направлении удара, гитлеровцы смогли проломить оборону американских дивизий и продвинутся минимум на 100 километров западнее. Это вызвало шок в американских штабах, но ненадолго.
"Дело в том, что Третий Рейх тогда воевал на два фронта. Причем советско-германский фронт был основным. И Черчилль обратился к Сталину с просьбой как можно скорее провести операцию на нашем фронте, чтобы немцы оттянули свои резервы из-под Арденн на советско-германский фронт. Красная Армия ускорила Висло-Одерскую операцию на шесть дней, и нацисты были вынуждены бросать основные резервы против нас", - сказал научный директор РВИО.
Вермахт тогда вынужден был перебросить из-под Арденн свою мощнейшую 6-ю танковую армию СС в Венгрию к озеру Балатон, где они провели контрудар, отражая наступление РККА.
"Одним словом, именно наша помощь сыграла решающую роль в неудаче Арденнской операции, - сказал Мягков. - Да, сегодня мы считаем эту затею Третьего Рейха ударом обреченных. Но Гитлер и командование Вермахта уже после катастрофы под Сталинградом постоянно пытались нанести союзникам укол, который мог бы разорвать Антигитлеровскую коалицию и вынудить ее подписать с ними сепаратный мирный договор".
Мягков напомнил также, что во время Второй мировой войны контрудары немцев под Киевом и под Варшавой были направлены на связывание советских сил и нанесение им максимального ущерба. При этом был еще важен информационно-психологический аспект: "Смотрите, мы еще можем сражаться. Война с нами еще будет для вас бесперспективной". Такой сигнал посылался западными союзникам СССР, с которыми Гитлер вёл сепаратные переговоры.
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 18:45
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"Сейчас режим Зеленского и Запад тоже пытаются нанести России поражение на том или ином участке фронта, чтобы мы перебросили силы с Донбасса и СВО затянулась. "Посмотрите, ВСУ еще могут сражаться. Война может стать для вас бесперспективной". Но пока у них это не получается", - провёл параллель собеседник издания.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиКурская областьРоссияМихаил МягковАдольф ГитлерЧерчилльВооруженные силы УкраиныНАТОИосиф СталинСВОКТОистория СССРВСУпотери ВСУвермахтВеликая Отечественная войнаВторая мировая война
 
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