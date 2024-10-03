Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область - 03.10.2024 Украина.ру
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Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область
Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область - 03.10.2024 Украина.ру
Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область
Киев хорошо планировал интервенцию в Курскую область, но всё равно просчитался и терпит закономерное поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-03T03:15
2024-10-03T03:15
новости
курская область
михаил мягков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
кто
сво
дроны
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"Нападение ВСУ на Курскую область было тщательно спланировано, - констатировал эксперт. - У противника были большие перегруппировки. Ему серьезно помогала западная спутниковая группировка, которая висит над этим районом. Он создал большое преимущество в БПЛА".По мнению Мягкова, для обеспечения успеха захвата территории Российской Федерации вооружённая Западом украинская армия была вынуждена перебросить свои беспилотные системы с участков СВО. Так удалось создать преимущество ВСУ в дронах под Курском. Однако, заметил Мягков, это не говорит о том, что враг в целом тотально превосходит российскую армию по БПЛА.Российские войска связали противника, констатировал Мягков, и сейчас готовятся мероприятия, которые позволят уничтожить украинскую группировку."Либо они будут полностью уничтожены, либо они будут вытеснены и потом уничтожены. А их отступление из Курской области тоже не пройдет для них безболезненно. Зайти-то они зашли. Но выйти под огнем наших средств, а также нарастающего количества дронов, они не смогут. Их потери будут даже больше, чем они несут сейчас, - уверен эксперт. - Командование ВСУ это понимает, поэтому затягивает принятие такого болезненного решения. Потому что это станет шоком для Запада, который, увидев такие потери, полностью разочаруется в режиме Зеленского".Мягков констатировал непростую ситуацию и для российской армии. Противник пытается атаковать и наращивать группировку."Идут тяжелые бои. Наши воины сражаются героически. Но общая стратегическая обстановка в зоне СВО для нас складывается благоприятно", - подытожил научный директор Российского военно-исторического общества.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТем временем Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР
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Новости
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новости, курская область, михаил мягков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, дроны, бпла
Новости, Курская область, Михаил Мягков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, дроны, БПЛА

Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область

03:15 03.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Киев хорошо планировал интервенцию в Курскую область, но всё равно просчитался и терпит закономерное поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Нападение ВСУ на Курскую область было тщательно спланировано, - констатировал эксперт. - У противника были большие перегруппировки. Ему серьезно помогала западная спутниковая группировка, которая висит над этим районом. Он создал большое преимущество в БПЛА".
По мнению Мягкова, для обеспечения успеха захвата территории Российской Федерации вооружённая Западом украинская армия была вынуждена перебросить свои беспилотные системы с участков СВО. Так удалось создать преимущество ВСУ в дронах под Курском. Однако, заметил Мягков, это не говорит о том, что враг в целом тотально превосходит российскую армию по БПЛА.
Российские войска связали противника, констатировал Мягков, и сейчас готовятся мероприятия, которые позволят уничтожить украинскую группировку.
"Либо они будут полностью уничтожены, либо они будут вытеснены и потом уничтожены. А их отступление из Курской области тоже не пройдет для них безболезненно. Зайти-то они зашли. Но выйти под огнем наших средств, а также нарастающего количества дронов, они не смогут. Их потери будут даже больше, чем они несут сейчас, - уверен эксперт. - Командование ВСУ это понимает, поэтому затягивает принятие такого болезненного решения. Потому что это станет шоком для Запада, который, увидев такие потери, полностью разочаруется в режиме Зеленского".
Мягков констатировал непростую ситуацию и для российской армии. Противник пытается атаковать и наращивать группировку.
"Идут тяжелые бои. Наши воины сражаются героически. Но общая стратегическая обстановка в зоне СВО для нас складывается благоприятно", - подытожил научный директор Российского военно-исторического общества.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Тем временем Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР
 
НовостиКурская областьМихаил МягковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУКТОСВОдроныБПЛА
 
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