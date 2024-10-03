https://ukraina.ru/20241003/1057844568.html

Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область

Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область - 03.10.2024 Украина.ру

Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область

Киев хорошо планировал интервенцию в Курскую область, но всё равно просчитался и терпит закономерное поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-03T03:15

2024-10-03T03:15

2024-10-03T03:15

новости

курская область

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"Нападение ВСУ на Курскую область было тщательно спланировано, - констатировал эксперт. - У противника были большие перегруппировки. Ему серьезно помогала западная спутниковая группировка, которая висит над этим районом. Он создал большое преимущество в БПЛА".По мнению Мягкова, для обеспечения успеха захвата территории Российской Федерации вооружённая Западом украинская армия была вынуждена перебросить свои беспилотные системы с участков СВО. Так удалось создать преимущество ВСУ в дронах под Курском. Однако, заметил Мягков, это не говорит о том, что враг в целом тотально превосходит российскую армию по БПЛА.Российские войска связали противника, констатировал Мягков, и сейчас готовятся мероприятия, которые позволят уничтожить украинскую группировку."Либо они будут полностью уничтожены, либо они будут вытеснены и потом уничтожены. А их отступление из Курской области тоже не пройдет для них безболезненно. Зайти-то они зашли. Но выйти под огнем наших средств, а также нарастающего количества дронов, они не смогут. Их потери будут даже больше, чем они несут сейчас, - уверен эксперт. - Командование ВСУ это понимает, поэтому затягивает принятие такого болезненного решения. Потому что это станет шоком для Запада, который, увидев такие потери, полностью разочаруется в режиме Зеленского".Мягков констатировал непростую ситуацию и для российской армии. Противник пытается атаковать и наращивать группировку."Идут тяжелые бои. Наши воины сражаются героически. Но общая стратегическая обстановка в зоне СВО для нас складывается благоприятно", - подытожил научный директор Российского военно-исторического общества.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТем временем Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, михаил мягков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, дроны, бпла