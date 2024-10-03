Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Киев хорошо планировал интервенцию в Курскую область, но всё равно просчитался и терпит закономерное поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Нападение ВСУ на Курскую область было тщательно спланировано, - констатировал эксперт. - У противника были большие перегруппировки. Ему серьезно помогала западная спутниковая группировка, которая висит над этим районом. Он создал большое преимущество в БПЛА".
По мнению Мягкова, для обеспечения успеха захвата территории Российской Федерации вооружённая Западом украинская армия была вынуждена перебросить свои беспилотные системы с участков СВО. Так удалось создать преимущество ВСУ в дронах под Курском. Однако, заметил Мягков, это не говорит о том, что враг в целом тотально превосходит российскую армию по БПЛА.
Российские войска связали противника, констатировал Мягков, и сейчас готовятся мероприятия, которые позволят уничтожить украинскую группировку.
"Либо они будут полностью уничтожены, либо они будут вытеснены и потом уничтожены. А их отступление из Курской области тоже не пройдет для них безболезненно. Зайти-то они зашли. Но выйти под огнем наших средств, а также нарастающего количества дронов, они не смогут. Их потери будут даже больше, чем они несут сейчас, - уверен эксперт. - Командование ВСУ это понимает, поэтому затягивает принятие такого болезненного решения. Потому что это станет шоком для Запада, который, увидев такие потери, полностью разочаруется в режиме Зеленского".
Мягков констатировал непростую ситуацию и для российской армии. Противник пытается атаковать и наращивать группировку.
"Идут тяжелые бои. Наши воины сражаются героически. Но общая стратегическая обстановка в зоне СВО для нас складывается благоприятно", - подытожил научный директор Российского военно-исторического общества.
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