Эксперт оценил вероятность применения Израилем ядерного оружия
Существует малая вероятность применения Израилем ядерного оружия, о наличии и состоянии которого Тель-Авив не сообщает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
"Вероятность применения Израилем ядерного оружия крайне мала, - считает эксперт. - Причина проста: по каким целям это оружие будет применяться? По Ливану? По сектору Газа? Тель-Авив находится в 50 километрах от сектора Газа".
По мнению Кирпичёнка, если Израиль взорвёт атомную бомбу, то ему придется эвакуировать всю страну и, таким образом, "израильский проект будет закрыт". Так как основные цели израильских военных находятся буквально "за МКАДом", то о ядерной войне с ХАМАС и "Хезболлой" не может быть речи, уверен эксперт.
"Теоретически Израиль может применить ядерное оружие против Ирана.Но для этого нужна серьезная война, которая будет развиваться для Израиля крайне неприятно. А мы видим, что сухопутной войны не хотят обе стороны: ее не хочет ни Иран, ни Израиль", - заметил Кирпиченок.
Он также заметил, что не известно, в каком состоянии ядерное оружие Израиля. После того, как ЮАР и Израиль совместно испытывали ядерное оружие ("Инцидента Вела"), нет достоверной информации о проведении Тель-Авивом ещё каких-то испытаний.
"Наконец, есть различные конспирологические теории, что израильского ядерного оружия просто нет. Тем более, израильтяне создавали его не сами – им французы в свое время помогли. Может ли Израиль поддерживать эту инфраструктуру самостоятельно – вопрос", - сказал Кирпичёнок.
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