https://ukraina.ru/20240819/1056920186.html

Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область

Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру

Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область

Натовцы, которые неплохо соображают в военном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Прорыв ВСУ быстро блокировали и теперь их методично отстреливают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-08-19T06:30

2024-08-19T06:30

2024-08-19T06:30

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наступление

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Скорее всего, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая бригады ВСУ, сообщил эксперт.Причем это все боевые формирования, с весьма приличной подготовкой и с очень мощным вооружением. Все, что украинской армии передали с Запада, они использовали для наступления, количество бронетехники там сумасшедшее, отметил политолог.Натовцы, которые неплохо соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Даже на ослабленном участке госграницы. Прорыв быстро блокировали и теперь методично начинают отстреливать. То есть натовцы извлекли для себя очень хороший урок, указал он."С нашей стороны были допущены просчеты, но накат противника уже остановлен. С точки зрения военной, еще раз повторяю, вход на нашу территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руО том, какими новинками удивлял иностранных гостей форум "Армия-2024" - в материале Алексея Туманова: Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240816/1056911697.html

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