Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Натовцы, которые неплохо соображают в военном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Прорыв ВСУ быстро блокировали и теперь их методично отстреливают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Скорее всего, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая бригады ВСУ, сообщил эксперт.
Причем это все боевые формирования, с весьма приличной подготовкой и с очень мощным вооружением. Все, что украинской армии передали с Запада, они использовали для наступления, количество бронетехники там сумасшедшее, отметил политолог.
"Где-то они создают опорные пункты, вступают в бои. То есть территория, где они оперируют, большая, но не критичная. Похожая ситуация была в Волчанске и Липцах, когда они проделали проходы в минных полях, готовя нападение на Белгородскую область, но мы упредили и вошли на территорию Харьковской области", - отметил Самойлов.
Натовцы, которые неплохо соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Даже на ослабленном участке госграницы. Прорыв быстро блокировали и теперь методично начинают отстреливать. То есть натовцы извлекли для себя очень хороший урок, указал он.
"С нашей стороны были допущены просчеты, но накат противника уже остановлен. С точки зрения военной, еще раз повторяю, вход на нашу территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
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