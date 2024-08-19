Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру
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Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру
Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
Натовцы, которые неплохо соображают в военном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Прорыв ВСУ быстро блокировали и теперь их методично отстреливают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-08-19T06:30
2024-08-19T06:30
новости
курская область
россия
харьков
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нато
всу
курск
наступление
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Скорее всего, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая бригады ВСУ, сообщил эксперт.Причем это все боевые формирования, с весьма приличной подготовкой и с очень мощным вооружением. Все, что украинской армии передали с Запада, они использовали для наступления, количество бронетехники там сумасшедшее, отметил политолог.Натовцы, которые неплохо соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Даже на ослабленном участке госграницы. Прорыв быстро блокировали и теперь методично начинают отстреливать. То есть натовцы извлекли для себя очень хороший урок, указал он."С нашей стороны были допущены просчеты, но накат противника уже остановлен. С точки зрения военной, еще раз повторяю, вход на нашу территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руО том, какими новинками удивлял иностранных гостей форум "Армия-2024" - в материале Алексея Туманова: Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, харьков, самойлов, нато, всу, курск, наступление, белгородская область, граница, сво
Новости, Курская область, Россия, Харьков, Самойлов, НАТО, ВСУ, Курск, наступление, Белгородская область, граница, СВО

Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область

06:30 19.08.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Натовцы, которые неплохо соображают в военном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Прорыв ВСУ быстро блокировали и теперь их методично отстреливают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Скорее всего, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая бригады ВСУ, сообщил эксперт.
Причем это все боевые формирования, с весьма приличной подготовкой и с очень мощным вооружением. Все, что украинской армии передали с Запада, они использовали для наступления, количество бронетехники там сумасшедшее, отметил политолог.
"Где-то они создают опорные пункты, вступают в бои. То есть территория, где они оперируют, большая, но не критичная. Похожая ситуация была в Волчанске и Липцах, когда они проделали проходы в минных полях, готовя нападение на Белгородскую область, но мы упредили и вошли на территорию Харьковской области", - отметил Самойлов.
Натовцы, которые неплохо соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала. Даже на ослабленном участке госграницы. Прорыв быстро блокировали и теперь методично начинают отстреливать. То есть натовцы извлекли для себя очень хороший урок, указал он.
"С нашей стороны были допущены просчеты, но накат противника уже остановлен. С точки зрения военной, еще раз повторяю, вход на нашу территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
О том, какими новинками удивлял иностранных гостей форум "Армия-2024" - в материале Алексея Туманова: Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж на сайте Украина.ру
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 18:00
Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисомНацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связаны. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами. На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют.
 
НовостиКурская областьРоссияХарьковСамойловНАТОВСУКурскнаступлениеБелгородская областьграницаСВО
 
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