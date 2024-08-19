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1989: венгерская брешь в берлинской стене

1989: венгерская брешь в берлинской стене - 19.08.2024 Украина.ру

1989: венгерская брешь в берлинской стене

19 августа 1989 года на границе между ещё формально социалистической Венгрией и Австрией состоялся "Панъевропейский пикник", в ходе которого граница была открыта, и на Запад сбежали сотни граждан ГДР. Удивительно, но 35 лет спустя Венгрия опять стала окном в Европу – теперь уже для жителей "европейской" Украины

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:00

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Венгерская народная республика была гораздо более либеральной, чем, скажем, Восточная Германия (ГДР) или Чехословакия (ЧССР). Отдыхающие из Западной и Восточной Германии ещё с 1960-х встречались на пляжах озера Балатон. В 1988 году Венгрия выдала своим гражданам так называемый всемирный паспорт, позволяющий им свободно путешествовать. А в 1989-м Венгрия стала первой страной Варшавского договора, присоединившейся к Женевской конвенции о беженцах.Следствием последнего решения стал наплыв в Венгрию беженцев из стран социалистического лагеря – в первую очередь из Румынии, откуда от диктатуры Чаушеску бежали этнические венгры. Их поселяли в специальных лагерях на границе Венгрии и Австрии, где они ждали разрешения австрийских властей, чтобы выехать на Запад. Вскоре там появились и граждане ГДР, которые рассчитывали через Австрию перебраться в ФРГ.По договоренности с остальными странами социалистического блока, Венгрия должна была возвращать мигрантов обратно на родину, но новое правительство страны во главе с Миклошем Неметом не спешило это делать. Будапешт откровенно подталкивал Вену к ликвидации участка "железного занавеса", который с 1945 года разделял Запад и Восток Европы.В конце апреля 1989 года правительство Немета отключило электрификацию пограничной ограды между Венгрией и Австрией, сославшись на недостаток средств. А 2 мая заграждение на границе Венгрии и Австрии начали постепенно убирать. Делали это настолько быстро, что, когда 27 июня 1989 года главы МИД Австрии и Венгрии Алоиз Мок и Дьюла Хорн собрались перед камерами символически разрезать колючую проволоку на австро-венгерской границе, секцию заграждения ради этого пришлось специально восстановить.После этой акции граница – по крайней мере, с венгерской стороны, – охранялась только для вида. Этим поспешили воспользоваться граждане ГДР, которые через неё начали "просачиваться" в Австрию. Восточные немцы массово поехали в Венгрию, рассчитывая перебраться дальше на Запад."До меня дошли первые новости о том, что многие жители ГДР остаются в Венгрии после отпуска, и я понял, что все очень и очень серьёзно. В Будапеште, на озере Балатон, все гостиницы и кемпинги были набиты битком", – вспоминал позже Миклош Немет."Много лет мы должны были отправлять таких жителей ГДР домой в специальных самолетах. Транспортировку организовывала печально известная "Штази". Во многих случаях эти мигранты, вернувшись, попадали в тюрьму или сталкивались с преследованием. Мы не могли это продолжать, и уж точно не могли так поступить с сотней тысяч человек", – рассказывал бывший премьер-министр Венгрии.Стоит отметить, что к тому времени социалистический лагерь стремительно разваливался. 7 июля 1989 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв на встрече лидеров стран Организации Варшавского договора (ОВД) в Бухаресте заявил своим коллегам, что теперь каждая страна может идти своим путём. Именно на саммите в Бухаресте Горбачев подчеркнул, что не будет принуждать другие страны соцлагеря к реформам по образцу идущих в СССР. Но главное – Москва не будет силой подавлять демократические движения, как это случилось в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии.Это был окончательный отказ от так называемой "доктрины Брежнева", согласно которой "угроза делу социализма в одной социалистической стране становится угрозой безопасности социалистического содружества в целом". В октябре 1989 года официальный представитель МИД СССР Геннадий Герасимов назвал новый внешнеполитический курс Москвы "доктриной Синатры" – мол, "у него была песня My Way, поэтому каждая страна самостоятельно решает, каким путем идти"."Ещё в марте 1989 года президент Горбачев заверил меня, что СССР не применит силу, даже если Венгрия откроет границы. Он утверждал, что покуда он остается на своем посту, нового 1956 года не будет", – вспоминал Миклош Немет. Впрочем, как коммунистический функционер со стажем (Немет был членом правящей Венгерской социалистической рабочей партии с конца 1970-х, в июне 1987 года стал секретарём ЦК ВСРП, а в мае 1988-го вошёл в Политбюро) решил действовать чужими руками.Один из идеологов трансформации Венгрии из социалистической в капиталистическую страну, член Политбюро ВСРП Имре Пожгаи, с 1988 года занимал пост государственного министра, секретаря правительства страны. Причём вёл он себя скорее как радикальный антикоммунист. Так, в январе 1989 года Пожгаи в официальном заявлении назвал события осени 1956 года "народным восстанием против сталинистского режима". В мае того же года в интервью Der Spiegel он назвал существование Берлинской стены "позорным памятником сталинизма". Неудивительно, что именно Имре Пожгаи было поручено пробить брешь в "железном занавесе" с венгерской стороны.Оставалось решить проблему с австрийской стороны, но тут на помощь пришёл наследник последнего императора Австро-Венгрии, эрцгерцог Отто фон Габсбург. Он с 1973 года возглавлял Панъевропейский союз – международную организацию, целью которой является объединение всех стран Европы. Отто Фон Габсбург в 1979 году на первых прямых выборах стал депутатом Европарламента от Германии, и сохранял этот статус в 1989-м. Эрцгерцог ещё в 1961 году отказался от претензий на австрийский престол, и с 1966 года получил право въезда в Австрию, где имел достаточно сильное влияние.Именно Отто фон Габсбург предложил открыть границу между Австрией и Венгрией в формате "Панъевропейского пикника", на котором представители Западной и Восточной Европы обсудят будущее континента. Организаторами мероприятия с австрийской стороны выступил Панъевропейский союз, а с венгерской – оппозиционная партия "Венгерский демократический форум". Поддержали акцию и другие венгерские оппозиционеры, в том числе недавно созданная Виктором Орбаном партия ФИДЕС. Правящая ВСРП была вроде как ни при чём."Пикник" назначили на 19 августа – накануне национального праздника Венгрии, дня святого Иштвана. Уже в начале августа в местах сосредоточения граждан ГДР, в первую очередь на Балатоне, стали раздавать листовки с анонсами "пикника" на венгерском и немецком языках. В них было сказано, что 19 августа 1989 года пограничные ворота неподалёку от города Шопрон, на старой Братиславской дороге между деревнями Санкт-Маргаретен и Шопронкёхида, будут открыты на протяжении трёх часов. Листовки содержали карту местности с обозначенной точкой открытия границы. Считается, что в их создании и распространении участвовали спецслужбы ФРГ.Организаторы сразу рассчитывали, что "пикник" может обернуться массовым бегством восточных немцев через открытую границу. "Мы думали, что дадим этим людям возможность бежать из мышеловки", – рассказывала позже Вальбурга фон Габсбург, которая провела большую часть организационной работы. Кстати, именно она вместе с Имре Пожгаи выступила на открытии "Панъевропейского пикника", хотя на плакатах и приглашениях было имя её отца. Но сам Отто фон Габсбург на "пикник" не приехал, сославшись на плохое самочувствие.Рядом с границей была установлена деревянная сцена, играла музыка, выступали венгерские оппозиционеры и гости с Запада. Более 15 тысяч собравшихся на мероприятие людей, в том числе тысячи граждан ГДР, угощались вином и пивом, шашлыком и гуляшом. А в 15:00, как только распахнулись створки обычно закрытых деревянных ворот на старой Братиславской дороге, с венгерской стороны в Австрию устремились толпы восточных немцев. Они бросали у границы свои "Трабанты" и "Вартбурги", брали детей на руки и с сумками через плечо шагали навстречу абсолютной неизвестности.По разным данным, от 500 до 700 граждан ГДР в тот день перешли венгерско-австрийскую границу без какого-либо контроля. Венгерские пограничники помогали беглецам, игнорируя нарушителей, – считается, что такой приказ они получили от командования. Как рассказал один из пограничников в интервью Deutche Welle, он и его коллеги намеренно не обращали внимания на беженцев, проверяя документы только у тех, кто пытался пересечь границу в обратном направлении.Как позже рассказывал Миклош Немет, реакция Москвы на этот эпизод была чрезвычайно важна. "Для меня решение открыть на несколько часов границу было проверкой заверений Горбачёва", – заявил тогдашний премьер Венгрии. Судя по всему, какая-то реакция всё же была, потому что сразу после массового бегства восточных немцев на Запад Будапешт на некоторое время вернул усиленный пограничный контроль. 20 августа 1989 года веймарский архитектор Курт-Вернер Шульц был застрелен при попытке пересечь границу недалеко от Шопрона, и ныне в Германии его называют "последней жертвой Холодной войны".В ГДР были возмущены бездействием венгерских властей и бегством своих граждан через Австрию в ФРГ, их призывали "не поддаваться гипнозу западных СМИ". Но было уже поздно. 10 сентября 1989 года Венгрия решила официально открыть свою западную границу для граждан ГДР. К тому времени на территории Венгрии уже находились более 60 тысяч восточных немцев, из которых большая часть уехала на Запад.Власти Восточной Германии пытались ограничить путешествия своих граждан в Венгрию, но это вызвало массовые протестные акции, результатом которых стало падение Берлинской стены в ноябре 1989 года, а позже и крах ГДР. Позже канцлер ФРГ Гельмут Коль, выступая в Будапеште с благодарственной речью, отметил, что именно Венгрия пробила первую брешь в Берлинской стене.

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история, венгрия, австрия, запад, михаил горбачёв, 1980-е, гдр