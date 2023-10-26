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Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многое

Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многое - 26.10.2023 Украина.ру

Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многое

Белоруссия является надежным союзником России и в этом вопросе не может быть никакой игры. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2023-10-26T15:33

2023-10-26T15:33

2023-10-26T15:33

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"И Россия, и Белоруссия немало сегодня делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии. Мы надежные союзники Российской Федерации. Вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое. И в принципе выживаемость наших государств и наших народов", - сказал Лукашенко.Лукашенко поблагодарил Лаврова за приезд в Минск на международную конференцию высокого уровня на тему евразийской безопасности. Белорусский лидер оценил значимость того, что позицию Москвы по многим аспектам безопасности услышат представители многих стран."Что касается белорусско-российских отношений, тут даже обсуждать нечего. Мы действуем как единое целое. И будьте уверены, что Белоруссия будет привержена именно этому принципу, как бы ни пытались нас тут свернуть накануне парламентских выборов", - заверил Лукашенко главу МИД России.Россия и Белоруссия объединены не только в Союзном государстве (которое не признают ЕС и США), но также в ОДКБ, ЕАЭС и других интеграционных структурах. Россия является крупнейшим внешнеторговым партнёром Белоруссии, основным рынком сбыта её экспортной продукции, главным кредитором и поставщиком сырья.ЕС и США с конца прошлого века не признают итоги избирательных кампаний в Белоруссии результатами свободных и демократических выборов. Послы западных стран отказываются вручать Александру Лукашенко верительные грамоты, так как правительства этих стран не считают его президентом.В начале СВО официальный Минск предоставил белорусскую территорию для российской армии. Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не направляла своих военнослужащих на украинскую территорию и не поставила в зону СВО "ни одного патрона". Тем не менее, на Украине и на Западе считают Белоруссию "сателлитом" России и применяют санкции как к России, так и к Белоруссии.

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новости, лукашенко, союзное государство, белоруссия, россия, сергей лавров, союзники, мид рф, международные отношения, дипломатия, украина