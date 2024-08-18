Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа - 18.08.2024 Украина.ру
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Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа - 18.08.2024 Украина.ру
Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина пытается добиться от России удара ядерного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-08-18T13:00
2024-08-18T13:00
эксклюзив
хроники
россия
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
александр лукашенко
нато
вячеслав гладков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу "Россия 1" прокомментировал происходящее в Курской области. По его словам, Украина отправила на вторжение в регион лучших бойцов."Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наёмники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли... Что такое граница? Я же служил, знаю, что такое граница. Это ребят несколько там, ну, у вас усиленные, допустим. Они не могли сдержать такие силы", - подчеркнул Лукашенко.При этом президент Белоруссии указал, что Россия освободит занятую украинскими военными часть Курской области."Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встает вопрос: зачем туда зашли? Для того чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов? Уже ж лучших собрали. А что будет на других участках фронта?Они, украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Они понимают, что идут в одну сторону", - указал Лукашенко.По его словам, эскалация конфликта может закончиться самым печальным образом для украинского государства."Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту ещё никто не побеждал и не победит - Россию. Какое НАТО тут справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пускай дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", - отметил Лукашенко.Он также заявил, что Украина добивается от России и Белоруссии удара ядерным оружием."Опасность в том, что эскалация со стороны Украины — это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия, допустим, к применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы, тактическое ядерное оружие", - отметил Лукашенко.По его словам, после этого от России и Белоруссии могут отвернуться все союзники, поскольку в обществе уже сформирован негативный образ ядерного оружия.В то же время, Лукашенко подчеркнул, что "Искандеры" в Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками."Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", - подчеркнул Лукашенко.Также президент Белоруссии сообщил, что его страна помогает России снарядами поскольку РФ — союзник РБ, который ведёт войну.Обстрелы и налётыУтром 18 августа министерство обороны России в своём телеграм-канале рассказало об отражённых за ночь украинских атаках."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БпЛА самолётного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области", - указывалось в публикации.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале рассказал о последствиях украинской атаки."На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных. В 05:35 из-за повторной атаки БпЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено", - писал Голубев в 05:52.Позднее Голубев сообщил, что, по предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал."Подразделения пожарных возобновили тушение. По состоянию на 06:50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня", - рассказал губернатор.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ нанесли 17 обстрелов, на горловском — 11 обстрелов, выпустив в общей сложности 82 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в том числе мальчика 2012 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 3 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм и БпЛА-камикадзе, по Петровскому району Донецка — 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 35 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 7; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Днепряны — 3; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 9 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря и Новая Маячка.Кроме того, как сообщили в администрации Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по региону."За прошедшие сутки зафиксировано 34 удара со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты: Каиры, Горностаевка. Робота вражеских дронов фиксировалась на территории Каир, Горностаевки и Заводовки. Информации о пострадавших не поступало", - указывалось в сообщении.Утром 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по посёлкам Политотдельский, Октябрьский и Разумное, сёлам Веселая Лопань, Головино, Красный Октябрь, Старая Нелидовка и Ясные Зори. Противник выпустил 13 БпЛА, 6 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждён навес инфраструктурного объекта. Также произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано сотрудниками предприятия", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч и Старый Хутор выпущено 3 БпЛА. Повреждён частный дом и автомобиль.В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 4 БпЛА. В результате атак повреждено остекление веранды, а также посечены кузов и стёкла легкового автомобиля."В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 2 БПЛА, также выпущено 55 боеприпасов в ходе 8 обстрелов. Повреждения выявлены в двух социальных объектах", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка и Староселье атакованы с помощью 1 БпЛА и 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Маслова Пристань, сёлам Архангельское, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 43 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и 8 БпЛА, один из которых сбит. Ранены 4 мирных жителя. Всем пострадавшим медики оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. За день повреждены 8 частных домов, 1 надворная постройка, 3 автомобиля и линия электропередачи", - писал Гладков.Спустя 20 минут — в 10:17 — он сообщил об ударе ВСУ по Новой Таволжанке."Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады", - написал губернатор.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи 5 раз предупреждал земляков о ракетной опасности. В области идут ожесточённые бои.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта".
https://ukraina.ru/20240818/1056927489.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, россия, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, александр лукашенко, нато, вячеслав гладков
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Александр Лукашенко, НАТО, Вячеслав Гладков

Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

13:00 18.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина пытается добиться от России удара ядерного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу "Россия 1" прокомментировал происходящее в Курской области. По его словам, Украина отправила на вторжение в регион лучших бойцов.
"Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наёмники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли... Что такое граница? Я же служил, знаю, что такое граница. Это ребят несколько там, ну, у вас усиленные, допустим. Они не могли сдержать такие силы", - подчеркнул Лукашенко.
При этом президент Белоруссии указал, что Россия освободит занятую украинскими военными часть Курской области.
"Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встает вопрос: зачем туда зашли? Для того чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов? Уже ж лучших собрали. А что будет на других участках фронта?Они, украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Они понимают, что идут в одну сторону", - указал Лукашенко.
Украинские военные ведут пленных - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
09:45
Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августаОпубликовано видео, на котором украинские военные сгоняют и увозят срочников и мирных жителей с окраин Суджи
По его словам, эскалация конфликта может закончиться самым печальным образом для украинского государства.
"Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту ещё никто не побеждал и не победит - Россию. Какое НАТО тут справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пускай дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", - отметил Лукашенко.
Он также заявил, что Украина добивается от России и Белоруссии удара ядерным оружием.
"Опасность в том, что эскалация со стороны Украины — это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия, допустим, к применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы, тактическое ядерное оружие", - отметил Лукашенко.
По его словам, после этого от России и Белоруссии могут отвернуться все союзники, поскольку в обществе уже сформирован негативный образ ядерного оружия.
В то же время, Лукашенко подчеркнул, что "Искандеры" в Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками.
"Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", - подчеркнул Лукашенко.
Также президент Белоруссии сообщил, что его страна помогает России снарядами поскольку РФ — союзник РБ, который ведёт войну.
совещание Зеленского с лидерами религиозных организаций - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вчера, 18:50
Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на УкраинеВладимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Те поддержали запрет каноничной Украинской православной церкви
Обстрелы и налёты
Утром 18 августа министерство обороны России в своём телеграм-канале рассказало об отражённых за ночь украинских атаках.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БпЛА самолётного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области", - указывалось в публикации.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале рассказал о последствиях украинской атаки.
"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных. В 05:35 из-за повторной атаки БпЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено", - писал Голубев в 05:52.
Позднее Голубев сообщил, что, по предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал.
"Подразделения пожарных возобновили тушение. По состоянию на 06:50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня", - рассказал губернатор.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по этому региону России.
На донецком направлении ВСУ нанесли 17 обстрелов, на горловском — 11 обстрелов, выпустив в общей сложности 82 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в том числе мальчика 2012 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 3 автомобиля.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм и БпЛА-камикадзе, по Петровскому району Донецка — 7 снарядов калибром 155 мм.
постамент памятника Ленину в Судже - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вчера, 13:00
Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августаПоявились видео, свидетельствующие о бесчинствах военнослужащих ВСУ в оккупированной ими части Суджи в Курской области. Американские СМИ сообщили о том, что вторжение украинской армии в Курскую область сорвало переговоры между Россией и Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 35 снарядов по этому региону России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 7; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Днепряны — 3; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 9 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря и Новая Маячка.
Кроме того, как сообщили в администрации Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по региону.
"За прошедшие сутки зафиксировано 34 удара со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты: Каиры, Горностаевка. Робота вражеских дронов фиксировалась на территории Каир, Горностаевки и Заводовки. Информации о пострадавших не поступало", - указывалось в сообщении.
Утром 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе совершены атаки по посёлкам Политотдельский, Октябрьский и Разумное, сёлам Веселая Лопань, Головино, Красный Октябрь, Старая Нелидовка и Ясные Зори. Противник выпустил 13 БпЛА, 6 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждён навес инфраструктурного объекта. Также произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано сотрудниками предприятия", - отмечалось в сводке.
В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч и Старый Хутор выпущено 3 БпЛА. Повреждён частный дом и автомобиль.
ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вчера, 09:35
Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августаИсточники сообщили о планах украинского командования ударить по Курской и Запорожской АЭС
В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 4 БпЛА. В результате атак повреждено остекление веранды, а также посечены кузов и стёкла легкового автомобиля.
"В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 2 БПЛА, также выпущено 55 боеприпасов в ходе 8 обстрелов. Повреждения выявлены в двух социальных объектах", - указывалось в сводке.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка и Староселье атакованы с помощью 1 БпЛА и 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Пострадавших и повреждений нет.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Маслова Пристань, сёлам Архангельское, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 43 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и 8 БпЛА, один из которых сбит. Ранены 4 мирных жителя. Всем пострадавшим медики оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. За день повреждены 8 частных домов, 1 надворная постройка, 3 автомобиля и линия электропередачи", - писал Гладков.
Спустя 20 минут — в 10:17 — он сообщил об ударе ВСУ по Новой Таволжанке.
"Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады", - написал губернатор.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи 5 раз предупреждал земляков о ракетной опасности. В области идут ожесточённые бои.
В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаБелоруссияВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашенкоНАТОВячеслав Гладков
 
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Заголовок открываемого материала
13:23Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
13:07Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
13:00Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
12:49Лукашенко рассказал, кто и откуда планировал нападение на Курскую область
12:27Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией
12:00"Вокруг Булгакова": Афраний
11:50Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона
11:37"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине
10:44ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы
10:23Курская область снова в ракетной опасности
10:05Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта
09:50ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины
09:45Людоловы в Курской области. Главное на Украине на утро 18 августа
09:40Ален Делон скончался в возрасте 88 лет
08:46Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую
07:54Днепрогэс, 1941 год
07:13Демографический крах и курский страх. Украинские эксперты о происходящем в стране
05:48УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством
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