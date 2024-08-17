В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ
Германия вынуждена ограничить предоставление помощи Украине из-за того, что в ее бюджете недостаточно денег, выделенных на эти цели. Об этом 17 августа сообщило немецкое изданиеFrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При этом газета отмечает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не ожидает сокращения финансирования ВСУ, так как деньги в будущем должны поступать не из немецкого бюджета, а из замороженных на Западе российских активов.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что поставки немецкого оружия на Украину были ошибочным решением. Он высказал мнение, что боевые действия необходимо прекращать и приступать к переговорам.
Кречмер также критиковал правительство Олафа Шольца за неумение распоряжаться бюджетными средствами. По словам Кречмера, лучше было бы хорошо "сделать домашнюю работу", нежели растрачивать деньги немецких налогоплательщиков на ошибочные внешнеполитические действия - такие, как военная помощь Киеву.
11 августа, 15:53В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФНаступление украинской армии на Курскую область заставило российский Генштаб отвести свои войска с фронта в Донбассе, что уменьшило давление на подразделения украинской армии. Об этом заявил глава оборонного комитета бундестага Маркус Фабер, указав, что таким образом Киев создал основу для переговоров с Москвой