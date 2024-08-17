https://ukraina.ru/20240817/1056922405.html

В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ

В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ - 17.08.2024 Украина.ру

В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ

Германия вынуждена ограничить предоставление помощи Украине из-за того, что в ее бюджете недостаточно денег, выделенных на эти цели. Об этом 17 августа сообщило немецкое изданиеFrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

2024-08-17T11:24

2024-08-17T11:24

2024-08-17T11:24

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При этом газета отмечает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не ожидает сокращения финансирования ВСУ, так как деньги в будущем должны поступать не из немецкого бюджета, а из замороженных на Западе российских активов.Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что поставки немецкого оружия на Украину были ошибочным решением. Он высказал мнение, что боевые действия необходимо прекращать и приступать к переговорам.Кречмер также критиковал правительство Олафа Шольца за неумение распоряжаться бюджетными средствами. По словам Кречмера, лучше было бы хорошо "сделать домашнюю работу", нежели растрачивать деньги немецких налогоплательщиков на ошибочные внешнеполитические действия - такие, как военная помощь Киеву.

https://ukraina.ru/20240811/1056807334.html

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новости, германия, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, бюджет, помощь