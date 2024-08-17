В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ - 17.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240817/1056922405.html
В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ
В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ - 17.08.2024 Украина.ру
В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ
Германия вынуждена ограничить предоставление помощи Украине из-за того, что в ее бюджете недостаточно денег, выделенных на эти цели. Об этом 17 августа сообщило немецкое изданиеFrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
2024-08-17T11:24
2024-08-17T11:24
новости
германия
украина
олаф шольц
вооруженные силы украины
бюджет
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
При этом газета отмечает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не ожидает сокращения финансирования ВСУ, так как деньги в будущем должны поступать не из немецкого бюджета, а из замороженных на Западе российских активов.Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что поставки немецкого оружия на Украину были ошибочным решением. Он высказал мнение, что боевые действия необходимо прекращать и приступать к переговорам.Кречмер также критиковал правительство Олафа Шольца за неумение распоряжаться бюджетными средствами. По словам Кречмера, лучше было бы хорошо "сделать домашнюю работу", нежели растрачивать деньги немецких налогоплательщиков на ошибочные внешнеполитические действия - такие, как военная помощь Киеву.
https://ukraina.ru/20240811/1056807334.html
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, бюджет, помощь
Новости, Германия, Украина, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, бюджет, помощь

В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ

11:24 17.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия вынуждена ограничить предоставление помощи Украине из-за того, что в ее бюджете недостаточно денег, выделенных на эти цели. Об этом 17 августа сообщило немецкое изданиеFrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При этом газета отмечает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не ожидает сокращения финансирования ВСУ, так как деньги в будущем должны поступать не из немецкого бюджета, а из замороженных на Западе российских активов.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что поставки немецкого оружия на Украину были ошибочным решением. Он высказал мнение, что боевые действия необходимо прекращать и приступать к переговорам.
Кречмер также критиковал правительство Олафа Шольца за неумение распоряжаться бюджетными средствами. По словам Кречмера, лучше было бы хорошо "сделать домашнюю работу", нежели растрачивать деньги немецких налогоплательщиков на ошибочные внешнеполитические действия - такие, как военная помощь Киеву.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2024
11 августа, 15:53
В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФНаступление украинской армии на Курскую область заставило российский Генштаб отвести свои войска с фронта в Донбассе, что уменьшило давление на подразделения украинской армии. Об этом заявил глава оборонного комитета бундестага Маркус Фабер, указав, что таким образом Киев создал основу для переговоров с Москвой
 
НовостиГерманияУкраинаОлаф ШольцВооруженные силы Украиныбюджетпомощь
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
13:53Наша общая легенда и Звезда. В России проходят дни Виктора Цоя
13:45WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе
13:39Ростислав Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться
13:17NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область
13:00Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа
12:26Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую
12:02Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС
11:40Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
11:24В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ
11:10"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян
10:48Россию хотят принудить к ответным сверхмерам. Безпалько о возможной ядерной провокации Киева
09:35Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августа
09:01В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
08:17Создатель Украины Ярема Вишневецкий
07:19"Армия-2024": "Панцирь" настроили на дроны, трубы - на добычу электричества
06:20"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
18:45Музыкальная война. Как корейцы воюют попсой на границе
18:31Трагедии в Донецке и под Курском, атака на Крымский мост, отсечение по Сейму. Итоги 16 августа на Украине
18:18Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область
Лента новостейМолния