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Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов

Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов - 16.08.2024 Украина.ру

Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 16 августа опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины

2024-08-16T11:36

2024-08-16T11:36

2024-08-16T11:36

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"Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!", - написал он.Военный заметил заглохшую БМП-1 противника в одном из приграничных районов Курской области.Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, всу, вс рф, военные, бмп