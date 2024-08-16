Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов - 16.08.2024 Украина.ру
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Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов
Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов - 16.08.2024 Украина.ру
Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 16 августа опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины
2024-08-16T11:36
2024-08-16T11:36
новости
курская область
всу
вс рф
военные
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"Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!", - написал он.Военный заметил заглохшую БМП-1 противника в одном из приграничных районов Курской области.Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, всу, вс рф, военные, бмп
Новости, Курская область, ВСУ, ВС РФ, военные, БМП

Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов

11:36 16.08.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 16 августа опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины
"Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!", - написал он.
Военный заметил заглохшую БМП-1 противника в одном из приграничных районов Курской области.
"Пока ВСУшники прятались по кустам, он воспользовался моментом – подъехал к БМП на ВАЗе и просто сжег её обычной канистрой с бензином. Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!", - отметил Смирнов.
Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.
Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьВСУВС РФвоенныеБМП
 
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