Российский военный сжег украинскую БМП под носом у врага — Смирнов
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 16 августа опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины
"Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!", - написал он.
Военный заметил заглохшую БМП-1 противника в одном из приграничных районов Курской области.
"Пока ВСУшники прятались по кустам, он воспользовался моментом – подъехал к БМП на ВАЗе и просто сжег её обычной канистрой с бензином. Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!", - отметил Смирнов.
Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.
Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.