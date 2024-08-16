ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру
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ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область
ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру
ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область
Российские войска нанесли ракетные удары в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область. Об этом 16 августа сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2024-08-16T09:55
2024-08-16T09:55
новости
курская область
россия
кривой рог
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
сво
кто
ракетный удар
"искандер"
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"Вначале один мощный, затем много мелких, видимо сильная детонация. Потом всё повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", - рассказал Лебедев.Ракетные удары наносились, вероятно, "Искандером-М". Зафиксировано прибытие "Скорой помощи" в район станции "Червоная" около Криворожстали."Сообщают о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области", - уточнил Лебедев.Тем временем в Курской области с начала суток до 9.40 МСК семь раз объявлялась ракетная опасность. Информация об этом и рекомендации местным жителям публикует в своём ТГ-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию на территорию России. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. На Украине нет единого мнения о целесообразности интервенции – подробности в материале У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – ДубинскийБольше подробностей о событиях в курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа
курская область
россия
кривой рог
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новости, курская область, россия, кривой рог, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, сво, кто, ракетный удар, "искандер", николаевская область, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Кривой Рог, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, СВО, КТО, ракетный удар, "Искандер", Николаевская область, потери ВСУ

ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область

09:55 16.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Российские войска нанесли ракетные удары в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область. Об этом 16 августа сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
"Вначале один мощный, затем много мелких, видимо сильная детонация. Потом всё повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", - рассказал Лебедев.
Ракетные удары наносились, вероятно, "Искандером-М". Зафиксировано прибытие "Скорой помощи" в район станции "Червоная" около Криворожстали.
"Сообщают о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области", - уточнил Лебедев.
Тем временем в Курской области с начала суток до 9.40 МСК семь раз объявлялась ракетная опасность. Информация об этом и рекомендации местным жителям публикует в своём ТГ-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию на территорию России. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. На Украине нет единого мнения о целесообразности интервенции – подробности в материале У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
Больше подробностей о событиях в курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа
 
НовостиКурская областьРоссияКривой РогАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныСВОКТОракетный удар"Искандер"Николаевская областьпотери ВСУ
 
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