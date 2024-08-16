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ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область

ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру

ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область

Российские войска нанесли ракетные удары в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область. Об этом 16 августа сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев

2024-08-16T09:55

2024-08-16T09:55

2024-08-16T09:55

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курская область

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кривой рог

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

сво

кто

ракетный удар

"искандер"

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"Вначале один мощный, затем много мелких, видимо сильная детонация. Потом всё повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", - рассказал Лебедев.Ракетные удары наносились, вероятно, "Искандером-М". Зафиксировано прибытие "Скорой помощи" в район станции "Червоная" около Криворожстали."Сообщают о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области", - уточнил Лебедев.Тем временем в Курской области с начала суток до 9.40 МСК семь раз объявлялась ракетная опасность. Информация об этом и рекомендации местным жителям публикует в своём ТГ-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию на территорию России. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. На Украине нет единого мнения о целесообразности интервенции – подробности в материале У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – ДубинскийБольше подробностей о событиях в курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа

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новости, курская область, россия, кривой рог, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, сво, кто, ракетный удар, "искандер", николаевская область, потери всу