https://ukraina.ru/20240811/1056806750.html

У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский

У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский - 11.08.2024 Украина.ру

У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский

Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в войну с Россией, чтобы обеспечить собственную выживаемость. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя наступление ВСУ на Курскую область

2024-08-11T14:01

2024-08-11T14:01

2024-08-11T14:05

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В своем телеграм-канале он указал, что пока рано подводить итоги по ситуации на российской границе, потому как и в Офисе президента Украины пока не отдают отчета в том, для чего была организована и реализована такая "авантюра". Этим объясняется и то молчание Киева, которое длится с начала атаки.Дубинский подчеркивает, что после наступления ВСУ на Курскую область оружие Запада превращается в помощь "для захвата территории России", а ответ Москвы не может быть предсказуем, пока Вашингтон медлит с реакцией."Я все также продолжаю считать, что цель Зеленского, цель его выживания, превратить войну РФ –Украина в войну РФ – НАТО", - указал автор публикации.Ранее издание Times сообщало, что решение о наступлении ВСУ в Курской области стало самым рискованным в жизни Зеленского, оно "вызовет беспокойство у некоторых западных лидеров" из-за использования ВСУ техники НАТО за пределами зоны проведения специальной военной операции.Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html

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новости, россия, курская область, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, нато, сво