У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский - 11.08.2024 Украина.ру
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У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский - 11.08.2024 Украина.ру
У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в войну с Россией, чтобы обеспечить собственную выживаемость. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя наступление ВСУ на Курскую область
2024-08-11T14:01
2024-08-11T14:05
новости
россия
курская область
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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В своем телеграм-канале он указал, что пока рано подводить итоги по ситуации на российской границе, потому как и в Офисе президента Украины пока не отдают отчета в том, для чего была организована и реализована такая "авантюра". Этим объясняется и то молчание Киева, которое длится с начала атаки.Дубинский подчеркивает, что после наступления ВСУ на Курскую область оружие Запада превращается в помощь "для захвата территории России", а ответ Москвы не может быть предсказуем, пока Вашингтон медлит с реакцией."Я все также продолжаю считать, что цель Зеленского, цель его выживания, превратить войну РФ –Украина в войну РФ – НАТО", - указал автор публикации.Ранее издание Times сообщало, что решение о наступлении ВСУ в Курской области стало самым рискованным в жизни Зеленского, оно "вызовет беспокойство у некоторых западных лидеров" из-за использования ВСУ техники НАТО за пределами зоны проведения специальной военной операции.Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, нато, сво
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО

У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский

14:01 11.08.2024 (обновлено: 14:05 11.08.2024)
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в войну с Россией, чтобы обеспечить собственную выживаемость. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя наступление ВСУ на Курскую область
В своем телеграм-канале он указал, что пока рано подводить итоги по ситуации на российской границе, потому как и в Офисе президента Украины пока не отдают отчета в том, для чего была организована и реализована такая "авантюра". Этим объясняется и то молчание Киева, которое длится с начала атаки.
Дубинский подчеркивает, что после наступления ВСУ на Курскую область оружие Запада превращается в помощь "для захвата территории России", а ответ Москвы не может быть предсказуем, пока Вашингтон медлит с реакцией.

"Я все также продолжаю считать, что цель Зеленского, цель его выживания, превратить войну РФ –Украина в войну РФ – НАТО", - указал автор публикации.

Ранее издание Times сообщало, что решение о наступлении ВСУ в Курской области стало самым рискованным в жизни Зеленского, оно "вызовет беспокойство у некоторых западных лидеров" из-за использования ВСУ техники НАТО за пределами зоны проведения специальной военной операции.
Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
9 августа, 12:39
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской областиПроисходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныНАТОСВО
 
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