У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
14:01 11.08.2024 (обновлено: 14:05 11.08.2024)
Зеленский в НАТО
Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в войну с Россией, чтобы обеспечить собственную выживаемость. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя наступление ВСУ на Курскую область
В своем телеграм-канале он указал, что пока рано подводить итоги по ситуации на российской границе, потому как и в Офисе президента Украины пока не отдают отчета в том, для чего была организована и реализована такая "авантюра". Этим объясняется и то молчание Киева, которое длится с начала атаки.
Дубинский подчеркивает, что после наступления ВСУ на Курскую область оружие Запада превращается в помощь "для захвата территории России", а ответ Москвы не может быть предсказуем, пока Вашингтон медлит с реакцией.
"Я все также продолжаю считать, что цель Зеленского, цель его выживания, превратить войну РФ –Украина в войну РФ – НАТО", - указал автор публикации.
Ранее издание Times сообщало, что решение о наступлении ВСУ в Курской области стало самым рискованным в жизни Зеленского, оно "вызовет беспокойство у некоторых западных лидеров" из-за использования ВСУ техники НАТО за пределами зоны проведения специальной военной операции.
9 августа, 12:39"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской областиПроисходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена