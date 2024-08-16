Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240816/1056892641.html
Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру
Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T03:45
2024-08-16T03:45
новости
ростислав ищенко
александр сырский
владимир зеленский
всу
командование
украинская армия
офицеры
приказ
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043465067_152:182:1840:1131_1920x0_80_0_0_d3960353192ab0e5771325dae26af93e.jpg
Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, осуществляющим непосредственное руководство подразделениями, частями и соединениями в бою, пишет автор. Так, командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады письменно требуют от Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского не снимать с должности командира бригады полковника Эмиля Ушкулова, отмечает политолог.По словам эксперта, это уже четвёртый случай за последний месяц, когда верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться.Раньше подобного рода конфликты разворачивались совсем по другой схеме. Верховное командование и комбриг требовали наступать, личный состав отказывался идти на верную смерть, к отказникам применялись репрессии. При этом офицерский состав бригады в конфликт не вмешивался, либо же поддерживал верховное командование, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руПодробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
https://ukraina.ru/20240815/1056883891.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043465067_225:101:1643:1165_1920x0_80_0_0_199ae562f764d7ebcf4adf1e051e43ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, александр сырский, владимир зеленский, всу, командование, украинская армия, офицеры, приказ, наступление, потери
Новости, Ростислав Ищенко, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ВСУ, командование, украинская армия, офицеры, приказ, наступление, потери

Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ

03:45 16.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, осуществляющим непосредственное руководство подразделениями, частями и соединениями в бою, пишет автор.
Так, командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады письменно требуют от Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского не снимать с должности командира бригады полковника Эмиля Ушкулова, отмечает политолог.
По словам эксперта, это уже четвёртый случай за последний месяц, когда верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться.
"Стандартная схема конфликта – верховное командование требует не оставлять позиции или даже наступать, командир бригады отказывается, ссылаясь на большие потери, отсутствие пополнения, серьёзную убыль техники и боеприпасов, его снимают с должности, личный состав бригады во главе с офицерами протестует", - подчеркивает Ищенко.
Раньше подобного рода конфликты разворачивались совсем по другой схеме. Верховное командование и комбриг требовали наступать, личный состав отказывался идти на верную смерть, к отказникам применялись репрессии. При этом офицерский состав бригады в конфликт не вмешивался, либо же поддерживал верховное командование, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Вчера, 17:26
Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильнаДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что сегодня российская армия освободила еще несколько населенных пунктов в ДНР
 
НовостиРостислав ИщенкоАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВСУкомандованиеукраинская армияофицерыприказнаступлениепотери
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
03:00Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
20:48А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначены
20:36Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину
20:27"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом США
19:05Президенты Польши и Украины сговорились о подрыве "Северных потоков" - экс-глава разведки ФРГ
18:45Эсесовцы под Суджей, план по защите Белгородской области. Итоги 15 августа на Украине
18:36Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
18:17Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Лента новостейМолния