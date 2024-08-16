Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, осуществляющим непосредственное руководство подразделениями, частями и соединениями в бою, пишет автор.
Так, командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады письменно требуют от Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского не снимать с должности командира бригады полковника Эмиля Ушкулова, отмечает политолог.
По словам эксперта, это уже четвёртый случай за последний месяц, когда верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться.
"Стандартная схема конфликта – верховное командование требует не оставлять позиции или даже наступать, командир бригады отказывается, ссылаясь на большие потери, отсутствие пополнения, серьёзную убыль техники и боеприпасов, его снимают с должности, личный состав бригады во главе с офицерами протестует", - подчеркивает Ищенко.
Раньше подобного рода конфликты разворачивались совсем по другой схеме. Верховное командование и комбриг требовали наступать, личный состав отказывался идти на верную смерть, к отказникам применялись репрессии. При этом офицерский состав бригады в конфликт не вмешивался, либо же поддерживал верховное командование, резюмировал автор материала.
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