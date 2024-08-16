https://ukraina.ru/20240816/1056892641.html

Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ

Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру

Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ

В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-08-16T03:45

2024-08-16T03:45

2024-08-16T03:45

новости

ростислав ищенко

александр сырский

владимир зеленский

всу

командование

украинская армия

офицеры

приказ

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043465067_152:182:1840:1131_1920x0_80_0_0_d3960353192ab0e5771325dae26af93e.jpg

Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, осуществляющим непосредственное руководство подразделениями, частями и соединениями в бою, пишет автор. Так, командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады письменно требуют от Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского не снимать с должности командира бригады полковника Эмиля Ушкулова, отмечает политолог.По словам эксперта, это уже четвёртый случай за последний месяц, когда верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться.Раньше подобного рода конфликты разворачивались совсем по другой схеме. Верховное командование и комбриг требовали наступать, личный состав отказывался идти на верную смерть, к отказникам применялись репрессии. При этом офицерский состав бригады в конфликт не вмешивался, либо же поддерживал верховное командование, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руПодробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?

https://ukraina.ru/20240815/1056883891.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, александр сырский, владимир зеленский, всу, командование, украинская армия, офицеры, приказ, наступление, потери