https://ukraina.ru/20240729/1056543687.html

Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?

Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? - 29.07.2024 Украина.ру

Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?

Как в той присказке из народно фольклора – "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал…"

2024-07-29T14:28

2024-07-29T14:28

2024-07-29T14:48

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Сырский и генералы его штаба таки побили горшки с Банковой. Как говорят знающие люди, скандал и окончательный развод приключился во время ставки просроченного Верховного 20 июля. На ней явно пребывающий в измененном состоянии Зеленский эмоционально, но крайне спутанно требовал от руководства ВСУ готовится к новому контрнаступлению.Изюминкой была озвученная им "военная хитрость" - чтобы избежать ошибок 2023 года, никакой информации о том, где именно будет проходить контрнаступление, сообщать не планируется даже штабу ВСУ. Говорят, дословно Зеленский произнес: "я сообщу вам за день-два, где мы будем наступать, а пока готовьтесь!"Сказать, что военные были в шоке, значит не сказать ничего. О чем тут же сообщили недалекому верховному. В ответ получили истерику и угрозы увольнений и трибуналов.На следующий день, обсудив предварительно ситуацию в близком кругу, Сырский встретился с американским военными советниками, попросив поддержки и защиты от Банковой в обмен на полную преданность. Говорят, нашел понимание.При этом нельзя не обратить внимания на то, что разрыв давно зрел. За неделю до той самой ставки Сырский встретился с эмиссаром Сороса, французом Бернаром-Анри Леви. И информация об этом "совершенно случайно" стала достоянием общественности. Пикантности этой встрече добавил тот факт, что в эти дни ни Зеленского, ни Ермака в стране не было. Более того, было подготовлено, и опубликовано сразу после присяги американцам большое интервью главкома в ультралиберальном The Guardian. Конфликт с Банковой достиг точки кипения, и на Сырского спустили всех собак. В первую очередь, злосчастную Марьяну Безуглую. Депутат назвала ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом".На главкома решили повесить вообще все беды и неудачи. Весь негатив от ТЦК, весь клубок проблем и коррупции в армии.А вешать там есть что.К уже ставшим мейнстримом обвинениям в "советчине", "староверщине", тактической и стратегической отсталости Сырского и его генералов добавились обвинения в куда более неприятных с точки зрения уголовного кодекса вещах.В первую очередь, давно всем, кто в теме, известно положение вещей с огромными приписками в штате частей ВСУ – так называемыми мертвыми душами. Редкие публикации об этом явлении проскальзывали и раньше, но теперь Сырского назвали чуть ли не организатором этой схемы, при которой, по словам Безуглой, пять процентов военнослужащих в реальности не находятся в расположении частей, к которым приписаны. При этом очевидно, что формула фиктивного зачисления на военную службу была распространена давно и повсеместно. Фиктивно мобилизованные переводят командиру части от 30 до 90 тыс. гривен (65 – 190 тыс. рублей) ежемесячно с банковских карт. Дальше доли уходили по цепочке наверх. Оценить количество "мертвых душ" тяжело, но оно никак не может быть меньше, чем пятьдесят тысяч человек.И до поры всех все устраивало .Проверки же в этом кейсе "мёртвых душ" и липовых справок начались по причине катастрофического дефицита живой силы. Ну и подвернулся комфортный повод свалить все на опального главкома. Дальше - больше. Именно Сырского начали называть главным виновником беспредела ТЦКшников. Попутно сообщая, что таковых в стране аж сто тысяч человек, и тратится на них семьдесят миллионов долларов ежемесячно. И вместо того, чтобы гнать на убой едва обученные "зомби-бригады", якобы, по словам Безуглой, можно было грамотно подходить к мобилизации и не тратить сумасшедшие бюджеты на жирующих военкомов.Цитата: "Такая же культура лжи, как и со сбитыми "Шахедами" и новыми бригадами-зомби вместо пополнения существующих на фронте".К слову, и провал в вопросах подготовки и обучения вновь мобилизованных тоже повесили на Сырского. Виноватым он оказался и в том, что нет топлива, и невозможно обучать мобилизованных на технике. И нет патронов, а, значит, есть проблемы со стрелковой подготовкой. И вообще, в новых бригадах нет техники, потому что она горит на фронте по вине Сырского, и катастрофическая нехватка офицеров, потому что из-за ошибок главкома и его генералов офицеры массово мрут.Кстати про "мрут". Фурия Безуглая не остановилась на ранее озвученных обвинениях и обвинила штаб ВСУ в провале в военной медицине и катастрофическом состоянии тактической медицины, из-за которой, по ее словам, большое количество раненых не выживает, и в строй после лечения возвращаются совсем не 75%, как озвучивало ранее министерство обороны Украины, а куда меньше.В общем, даже несмотря на сопротивление Пентагона, в ВСУ грядет новая чистка. Она особо и не останавливалась после отставки Залужного, но сейчас грозит принять просто циклопические масштабы.Дни Сырского как главкома, скорее всего, сочтены. И вряд ли он отделается так легко, как его предшественник. И Бог бы с ним. Сожрите друг друга, как говорят.Важно другое. Все, что выплеснулось сейчас в публичную плоскость, правда. У ВСУ все плохо и с руководством, и с резервами, и с мотивацией. А главная проблема – неадекватный, просроченный верховный главнокомандующий.Ещё о скандалах вокруг представителей киевского режима: "Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"

https://ukraina.ru/20240711/1056181141.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

мнения, украина, александр сырский, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, марьяна безуглая, банковая, the guardian, минобороны украины