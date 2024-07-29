Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
14:28 29.07.2024 (обновлено: 14:48 29.07.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Как в той присказке из народно фольклора – "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал…"
Сырский и генералы его штаба таки побили горшки с Банковой. Как говорят знающие люди, скандал и окончательный развод приключился во время ставки просроченного Верховного 20 июля. На ней явно пребывающий в измененном состоянии Зеленский эмоционально, но крайне спутанно требовал от руководства ВСУ готовится к новому контрнаступлению.
Изюминкой была озвученная им "военная хитрость" - чтобы избежать ошибок 2023 года, никакой информации о том, где именно будет проходить контрнаступление, сообщать не планируется даже штабу ВСУ. Говорят, дословно Зеленский произнес: "я сообщу вам за день-два, где мы будем наступать, а пока готовьтесь!"
Сказать, что военные были в шоке, значит не сказать ничего. О чем тут же сообщили недалекому верховному. В ответ получили истерику и угрозы увольнений и трибуналов.
На следующий день, обсудив предварительно ситуацию в близком кругу, Сырский встретился с американским военными советниками, попросив поддержки и защиты от Банковой в обмен на полную преданность. Говорят, нашел понимание.
При этом нельзя не обратить внимания на то, что разрыв давно зрел. За неделю до той самой ставки Сырский встретился с эмиссаром Сороса, французом Бернаром-Анри Леви. И информация об этом "совершенно случайно" стала достоянием общественности.
Пикантности этой встрече добавил тот факт, что в эти дни ни Зеленского, ни Ермака в стране не было. Более того, было подготовлено, и опубликовано сразу после присяги американцам большое интервью главкома в ультралиберальном The Guardian. Конфликт с Банковой достиг точки кипения, и на Сырского спустили всех собак. В первую очередь, злосчастную Марьяну Безуглую.
11 июля, 06:26Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов УкраиныДепутат Рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала объявление, которое якобы распространяют в войсках ВСУ: "Внимание! В зоне ответственности ОТУ "Донецк" работает народный депутат Безуглая Марьяна. Допуск этой особы и общение с ней сурово запрещены. В случае прибытия немедленно доложить
Депутат назвала ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом".
На главкома решили повесить вообще все беды и неудачи. Весь негатив от ТЦК, весь клубок проблем и коррупции в армии.
А вешать там есть что.
К уже ставшим мейнстримом обвинениям в "советчине", "староверщине", тактической и стратегической отсталости Сырского и его генералов добавились обвинения в куда более неприятных с точки зрения уголовного кодекса вещах.
В первую очередь, давно всем, кто в теме, известно положение вещей с огромными приписками в штате частей ВСУ – так называемыми мертвыми душами. Редкие публикации об этом явлении проскальзывали и раньше, но теперь Сырского назвали чуть ли не организатором этой схемы, при которой, по словам Безуглой, пять процентов военнослужащих в реальности не находятся в расположении частей, к которым приписаны.
При этом очевидно, что формула фиктивного зачисления на военную службу была распространена давно и повсеместно. Фиктивно мобилизованные переводят командиру части от 30 до 90 тыс. гривен (65 – 190 тыс. рублей) ежемесячно с банковских карт. Дальше доли уходили по цепочке наверх. Оценить количество "мертвых душ" тяжело, но оно никак не может быть меньше, чем пятьдесят тысяч человек.
И до поры всех все устраивало .
Проверки же в этом кейсе "мёртвых душ" и липовых справок начались по причине катастрофического дефицита живой силы. Ну и подвернулся комфортный повод свалить все на опального главкома.
Дальше - больше. Именно Сырского начали называть главным виновником беспредела ТЦКшников. Попутно сообщая, что таковых в стране аж сто тысяч человек, и тратится на них семьдесят миллионов долларов ежемесячно. И вместо того, чтобы гнать на убой едва обученные "зомби-бригады", якобы, по словам Безуглой, можно было грамотно подходить к мобилизации и не тратить сумасшедшие бюджеты на жирующих военкомов.
Цитата: "Такая же культура лжи, как и со сбитыми "Шахедами" и новыми бригадами-зомби вместо пополнения существующих на фронте".
17 апреля, 18:41Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУВ элитном подразделении ВСУ "Добровольческий украинский корпус" (Правый сектор*) начались проверки. Из официального заявления штурмовой бригады понятно, что командование украинской армии ищет виноватых в сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр.
К слову, и провал в вопросах подготовки и обучения вновь мобилизованных тоже повесили на Сырского. Виноватым он оказался и в том, что нет топлива, и невозможно обучать мобилизованных на технике. И нет патронов, а, значит, есть проблемы со стрелковой подготовкой. И вообще, в новых бригадах нет техники, потому что она горит на фронте по вине Сырского, и катастрофическая нехватка офицеров, потому что из-за ошибок главкома и его генералов офицеры массово мрут.
Кстати про "мрут". Фурия Безуглая не остановилась на ранее озвученных обвинениях и обвинила штаб ВСУ в провале в военной медицине и катастрофическом состоянии тактической медицины, из-за которой, по ее словам, большое количество раненых не выживает, и в строй после лечения возвращаются совсем не 75%, как озвучивало ранее министерство обороны Украины, а куда меньше.
В общем, даже несмотря на сопротивление Пентагона, в ВСУ грядет новая чистка. Она особо и не останавливалась после отставки Залужного, но сейчас грозит принять просто циклопические масштабы.
Дни Сырского как главкома, скорее всего, сочтены. И вряд ли он отделается так легко, как его предшественник. И Бог бы с ним. Сожрите друг друга, как говорят.
Важно другое. Все, что выплеснулось сейчас в публичную плоскость, правда. У ВСУ все плохо и с руководством, и с резервами, и с мотивацией. А главная проблема – неадекватный, просроченный верховный главнокомандующий.
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