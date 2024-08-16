Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS - 16.08.2024 Украина.ру
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Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS - 16.08.2024 Украина.ру
Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
2024-08-16T03:00
2024-08-16T03:00
новости
украина
мариуполь
олег царев
владимир зеленский
железная дорога
поезд
логистика
фронт
войска
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Информация о том, что запущена железная дорога из Ростова в Мариуполь, появилась в украинских медиа. В российских СМИ не было сообщений о том, что ветка запущена через Бердянск, так как старая ветка шла через Мариуполь близко к линии фронта. Возможно, чтобы не акцентировать на этом внимание, сообщил политик.Запуск новой железной дороги кардинально улучшил бы ситуацию со снабжением войск. А в случае каких-либо неприятностей с Крымским мостом будет возможность перенаправить через эту территорию поток грузов, отметил он.Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. А на этой ветке очень ограниченные участки проходят по мостовым конструкциям в районе Чонгара, подчеркнул Царев. Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не стараются закрепиться в Курской области и какую цель преследуют украинские власти - в интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, мариуполь, олег царев, владимир зеленский, железная дорога, поезд, логистика, фронт, войска, ракеты, сво, крым, бердянск
Новости, Украина, Мариуполь, Олег Царев, Владимир Зеленский, железная дорога, поезд, логистика, фронт, войска, ракеты, СВО, Крым, Бердянск

Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS

03:00 16.08.2024
 
© Никита РассказовЖелезная дорога Крым рельсы шпалы
Железная дорога Крым рельсы шпалы
© Никита Рассказов
Читать в
Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Информация о том, что запущена железная дорога из Ростова в Мариуполь, появилась в украинских медиа. В российских СМИ не было сообщений о том, что ветка запущена через Бердянск, так как старая ветка шла через Мариуполь близко к линии фронта. Возможно, чтобы не акцентировать на этом внимание, сообщил политик.
Запуск новой железной дороги кардинально улучшил бы ситуацию со снабжением войск. А в случае каких-либо неприятностей с Крымским мостом будет возможность перенаправить через эту территорию поток грузов, отметил он.
Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. А на этой ветке очень ограниченные участки проходят по мостовым конструкциям в районе Чонгара, подчеркнул Царев.
"Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно. Даже удары ракет ATACMS по расчетам могут только повредить асфальт на мосту", - уточнил он.
Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не стараются закрепиться в Курской области и какую цель преследуют украинские власти - в интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
Валерий Залужный
Вчера, 14:39
Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского После последних громких обвинений в адрес Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" (СП и СП-2) в этом деле наметился однозначный откат, и стройный хор голосов опять утверждает: неонацистский режим в Киев и его просроченный фюрер Владимир Зеленский не виноваты.
 
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03:00Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
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