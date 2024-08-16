Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
© Никита РассказовЖелезная дорога Крым рельсы шпалы
© Никита Рассказов
Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Информация о том, что запущена железная дорога из Ростова в Мариуполь, появилась в украинских медиа. В российских СМИ не было сообщений о том, что ветка запущена через Бердянск, так как старая ветка шла через Мариуполь близко к линии фронта. Возможно, чтобы не акцентировать на этом внимание, сообщил политик.
Запуск новой железной дороги кардинально улучшил бы ситуацию со снабжением войск. А в случае каких-либо неприятностей с Крымским мостом будет возможность перенаправить через эту территорию поток грузов, отметил он.
Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. А на этой ветке очень ограниченные участки проходят по мостовым конструкциям в районе Чонгара, подчеркнул Царев.
"Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно. Даже удары ракет ATACMS по расчетам могут только повредить асфальт на мосту", - уточнил он.
Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
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