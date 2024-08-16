https://ukraina.ru/20240816/1056882473.html

Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS

Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS - 16.08.2024 Украина.ру

Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS

Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев

2024-08-16T03:00

2024-08-16T03:00

2024-08-16T03:00

новости

украина

мариуполь

олег царев

владимир зеленский

железная дорога

поезд

логистика

фронт

войска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102154/86/1021548668_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_619e8d8f31591c82c19df65f04831905.jpg

Информация о том, что запущена железная дорога из Ростова в Мариуполь, появилась в украинских медиа. В российских СМИ не было сообщений о том, что ветка запущена через Бердянск, так как старая ветка шла через Мариуполь близко к линии фронта. Возможно, чтобы не акцентировать на этом внимание, сообщил политик.Запуск новой железной дороги кардинально улучшил бы ситуацию со снабжением войск. А в случае каких-либо неприятностей с Крымским мостом будет возможность перенаправить через эту территорию поток грузов, отметил он.Вывести любую железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. А на этой ветке очень ограниченные участки проходят по мостовым конструкциям в районе Чонгара, подчеркнул Царев. Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не стараются закрепиться в Курской области и какую цель преследуют украинские власти - в интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056879066.html

украина

мариуполь

крым

бердянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мариуполь, олег царев, владимир зеленский, железная дорога, поезд, логистика, фронт, войска, ракеты, сво, крым, бердянск