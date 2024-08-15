https://ukraina.ru/20240815/1056876156.html

Дорогами Новороссии. Путешествие из Москвы в Севастополь

Дорогами Новороссии. Путешествие из Москвы в Севастополь - 15.08.2024 Украина.ру

Дорогами Новороссии. Путешествие из Москвы в Севастополь

Летом истосковавшаяся по солнцу страна устремляется к южным морям — овеянным винной романтикой и запахом шашлыков курортам Кавказа и Крыма.

2024-08-15T13:15

2024-08-15T13:15

2024-08-15T13:15

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Поздно всполошившиеся граждане изумляются отсутствию железнодорожных билетов, а опытные и настырные едут автотранспортом, на несколько месяцев превращая ведущие на Юг трассы в подобие московского Садового кольца.Чтобы без пробок выбраться из Москвы, приходится встать до зари и ранним утром вливаться в поток таких же спешащих к морю автомобилистов, стараясь в первый день выжать максимум километража. В достижении этой цели помогает транспондер, который гарантирует проезд по платным дорогам со скидкой и без очередей (а очереди на традиционных пунктах оплаты в летнее время забирают довольно много времени). Ну и, понятное дело, платные дороги в лучшем состоянии плюс идут напрямую, так что потратить на них несколько тысяч рублей возможно.Интенсивность движения по всей трассе М-4 "Дон" традиционно высока, потому придорожная инфраструктура развита. Разве что вызывает некоторое удивление малое количество автозаправок в Воронежской области, после чего на последующих бензоколонках образуются очереди из взволнованных автомобилистов. Впрочем, по мере дальнейшего продвижения, эта аномалия пропадает.На Крымский полуостров можно заехать через знаменитый Крымский мост или по трассе "Новороссия", что идет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области (так называемый "сухопутный коридор"). Окончательное решение принято после ночевки в одной из придорожных гостиниц — по факту больших очередей на Крымском мосту. Гостиницу, к слову сказать, можно заказать по мере приближения к конкретному месту, где водителю необходим отдых. Благо, наученные требовательными путешественниками и нелицеприятными отзывами в интернете местные отельеры стараются соответствовать; остальное, как во всем мире, вопрос личного вкуса и платежеспособности.Собственно трасса Р-280 "Новороссия" идет от Ростовской области до Республики Крым — через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой. На нее выезжаешь через северный обход Ростова-на-Дону, который сейчас активно реконструируется — со всем набором чередующихся участков "как было" и "как будет", а въезд в ДНР знаменуется кратким паспортным контролем и первым появлением военной полиции. Блокпостов с вооруженными военными будет ещё много, но спешащие на Юг туристы не являются объектом их интереса.На подъезде к Мариуполю следов войны куда меньше, нежели раньше. Можно сказать, их надо даже высматривать. И разумеется, увидеть — например, в виде движущихся между трассой и морем цепочки саперов, аккуратно проверяющих поля былых сражений. И сам Мариуполь — наполовину израненный, наполовину обновленный — встречает проезжающих не только старыми руинами, но и восстановленными многоэтажками.Год назад меня поразило здешнее уличное кафе-веранда: элегантно оформленное, с приличной кухней, все столики заняты отдыхающей публикой — а над ними полуразрушенный, полуобгоревший, полужилой девятиэтажный дом. Сегодня многоэтажка над кафе отремонтирована, ее уже обшивают утеплителем, и подобных примеров будничного мариупольского возрождения — десятки. Однако важно, чтобы крылья воскресшего мариупольского Феникса не заслоняли для федеральных СМИ горести и нужды иных городов Донбасса.В любом случае, каждый проезжающий может своими глазами увидеть как страшные следы войны, так и уверенный ход восстановления: от грандиозной, но мертвой Азовстали (трасса проходит мимо нее), до нарядного (я бы даже сказал, праздничного) центра Мариуполя. А заодно оценить хорошее качество дороги, которая ведет нас дальше — на Мелитополь.Обилие военной техники, вертолетов, блокпостов напоминает, что близкая линия фронта — не абстрактность разговоров в московских телестудиях или стрелочек в интернет-постах. Это обедающие в придорожных кафе усталые солдаты, это бетонные "зубы дракона" оборонительных сооружений, это ржавые украинские указатели на второстепенных дорогах. Кстати, если среди них повстречаете указатель на Ялту, — сворачивать туда не надо, это лишь одноимённый поселок на берегу Азовского моря.Не надо и въезжать в Мелитополь, вокруг него есть объездная дорога, в таком же хорошем, отремонтированном состоянии. Проблемы возможны только возле КПП на въезде в Крым. Правая полоса узкой дороги бывает заблокирована десятками ожидающих разрешения на проезд фурами. Зато, по причине ожившего транспортного потока, снова заработал знаменитый рыбный рынок на Чонгаре — ароматная копченая кефаль, вязанки вяленых бычков и прочая морская прелесть.На самом КПП проходит фильтрация, где едущим на Юг туристам предоставляют "зеленый коридор", то есть выдают особый талон на беспрепятственный проезд на полуостров, и это замечательно. Чего, к сожалению, нельзя сказать о состоянии автомобильной дороги от вышеупомянутого КПП почти до самого Симферополя (а участок до Джанкоя вообще нельзя назвать дорогой). Печально, что о данной проблеме я писал ещё в 2021 году, но с тех пор ситуация только ухудшилась.Таким образом, для въезда в Крым лучше сделать небольшой крюк, и ехать не сквозь Джанкой (хотя пять километров в пределах этого населенного пункта отремонтировали), но через Армянск. Подвеска вашего автомобиля и физическое состояние водителя того стоят. Любителей же острых ощущений на джанкойском бездорожье прошу быть особенно осторожными — гонять на перегруженной трассе, где рытвин, ухабов и деформированного асфальта больше, чем самой дороги — чрезвычайно опасно. Окончание стокилометрового бездорожья вы легко определите по характерному шевелению в кустах возле Симферополя гаишников, заждавшихся залетных лихачей.Зато после финального испытания в полной мере можно оценить качество автострады "Таврида". Теперь трасса окончательно достроена и фактически заходит внутрь Севастополя, где естественным образом растворяется среди стремительно растущих микрорайонов, античных руин, долгожданных морских пляжей и запаха шашлыка.Ещё на эту тему: Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

https://ukraina.ru/20240306/1053748360.html

https://ukraina.ru/20211026/1032537925.html

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эксклюзив, новороссия, крым, москва, путешествие, мариуполь, мелитополь, лето, трасса