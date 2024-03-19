https://ukraina.ru/20240319/1053988760.html

Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года

Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года - 19.03.2024 Украина.ру

Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года

Во вторник, 19 марта, федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено

2024-03-19T21:20

2024-03-19T21:20

2024-03-19T21:20

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"Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей. Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года", – цитирует пресс-служба ведомства первого замруководителя госпредприятия "Железные дороги Новороссии" Олега Калеватых. Так, до конца этого года планируется прокладка тупиков и развязок для трасс, строительство помещений для дежурных на станциях и другие работы. Уточняется, что ремонт дороги проходил под постоянными обстрелами украинской армии, однако это не помешало осуществить задуманное. "Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", – подчеркнул Калеватых. В пресс-службе также добавили, что перевозчиком на грузовом и на пассажирском сообщениях будет выступать госпредприятие "Железные дороги Новороссии". При этом, грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе. "Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии – стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс, это дополнительные рабочие места для местных жителей", – рассказал о преимуществах открытия дороги руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин. Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Напомним, федеральное госпредприятие "Железные дороги Новороссии" создано 29 мая 2023 года. Оно объединит железные дороги четырех новых регионов России - ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса". Ранее президент России Владимир Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту.

https://ukraina.ru/20231203/1051679622.html

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новости, крым, новороссия, россия, новые регионы, железная дорога, строительство, ремонт, восстановление, владимир путин