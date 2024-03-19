Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053988760.html
Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года
Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года - 19.03.2024 Украина.ру
Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года
Во вторник, 19 марта, федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено
2024-03-19T21:20
2024-03-19T21:20
новости
крым
новороссия
россия
новые регионы
железная дорога
строительство
ремонт
восстановление
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/37/1034043738_0:177:2831:1769_1920x0_80_0_0_a5afd8a0b60a7d7788f4be53439ba065.jpg
"Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей. Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года", – цитирует пресс-служба ведомства первого замруководителя госпредприятия "Железные дороги Новороссии" Олега Калеватых. Так, до конца этого года планируется прокладка тупиков и развязок для трасс, строительство помещений для дежурных на станциях и другие работы. Уточняется, что ремонт дороги проходил под постоянными обстрелами украинской армии, однако это не помешало осуществить задуманное. "Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", – подчеркнул Калеватых. В пресс-службе также добавили, что перевозчиком на грузовом и на пассажирском сообщениях будет выступать госпредприятие "Железные дороги Новороссии". При этом, грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе. "Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии – стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс, это дополнительные рабочие места для местных жителей", – рассказал о преимуществах открытия дороги руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин. Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Напомним, федеральное госпредприятие "Железные дороги Новороссии" создано 29 мая 2023 года. Оно объединит железные дороги четырех новых регионов России - ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса". Ранее президент России Владимир Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту.
https://ukraina.ru/20231203/1051679622.html
крым
новороссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/37/1034043738_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_7e565481d437fbd929cda9af235616be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, новороссия, россия, новые регионы, железная дорога, строительство, ремонт, восстановление, владимир путин
Новости, Крым, Новороссия, Россия, Новые регионы, железная дорога, Строительство, ремонт, восстановление, Владимир Путин

Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года

21:20 19.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск поезда по маршруту Мурманск - Симферополь
Запуск поезда по маршруту Мурманск - Симферополь - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
Во вторник, 19 марта, федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено
"Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей. Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года", – цитирует пресс-служба ведомства первого замруководителя госпредприятия "Железные дороги Новороссии" Олега Калеватых.
Так, до конца этого года планируется прокладка тупиков и развязок для трасс, строительство помещений для дежурных на станциях и другие работы. Уточняется, что ремонт дороги проходил под постоянными обстрелами украинской армии, однако это не помешало осуществить задуманное.

"Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", – подчеркнул Калеватых.

В пресс-службе также добавили, что перевозчиком на грузовом и на пассажирском сообщениях будет выступать госпредприятие "Железные дороги Новороссии". При этом, грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе.
"Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии – стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс, это дополнительные рабочие места для местных жителей", – рассказал о преимуществах открытия дороги руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.
Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.
Напомним, федеральное госпредприятие "Железные дороги Новороссии" создано 29 мая 2023 года. Оно объединит железные дороги четырех новых регионов России - ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса".
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту.
железная дорога поезд
3 декабря 2023, 04:15
Эксперт объяснил, как новая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом улучшит логистику армии РФ Новая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом улучшит логистику войск и пассажирские перевозки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиКрымНовороссияРоссияНовые регионыжелезная дорогаСтроительстворемонтвосстановлениеВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Данилов угрожает Путину санитарной зоной "через Москву"
21:20Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года
20:57Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин
20:54В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ
20:36Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу
20:11Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине
19:38У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
19:30Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-восток
19:18Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
19:00Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине
18:38Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли
18:31Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск
18:29Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу
18:16Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся
18:12Запад поступает глупо, втягиваясь в украинский конфликт больше, пишут СМИ
18:08"Гость ночных кошмаров". Дончанка о том, как "Позывной: Пассажир" заставил ее снова попасть под обстрел
18:04Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта
17:42Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат
17:27Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной
17:26"Хамство и безысходность": в России отреагировали на призывы МОК к бойкоту
Лента новостейМолния