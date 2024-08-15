Олег Царев рассказал, почему пиар на F-16 не поможет Зеленскому переломить ситуацию на фронте
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Для российских ВКС самая большая угроза в том, что F-16 будут снабжаться ракетами "воздух - воздух". Они могут работать по нашим самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Для Владимира Зеленского пиар в Одессе с самолетами чрезвычайно важен. Потому что недавно ВСУ потеряли семь населенных пунктов и будут терять и дальше: Торецк под ударом, Красногоровка полностью зачищена, рассказал политик.
Для российских ВКС самая большая угроза в том, что F-16 будут снабжаться ракетами "воздух - воздух". Они могут работать по нашим самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте. ФАБ-3000 сопоставим по мощности с тактическим ядерным оружием (ТЯО), отметил депутат.
"Они готовились к поставкам F-16 и долго работали по нашим системам ПВО. Особенно в Крыму. Тем не менее даже на Украине понимают, что переломить ситуацию на фронте практически невозможно", - подчеркнул Царев.
Это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Им еще остается разрешить бить американским оружием по всей территории России, сейчас ВСУ бьют ими только до Белгорода, указал он.
"И самое последнее - это ввод войск НАТО на территорию Украины. Но если мы справимся с их самолетами, возможностей будет меньше", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
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