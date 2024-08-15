https://ukraina.ru/20240815/1056871633.html

Олег Царев рассказал, почему пиар на F-16 не поможет Зеленскому переломить ситуацию на фронте

Олег Царев рассказал, почему пиар на F-16 не поможет Зеленскому переломить ситуацию на фронте - 15.08.2024 Украина.ру

Олег Царев рассказал, почему пиар на F-16 не поможет Зеленскому переломить ситуацию на фронте

Для российских ВКС самая большая угроза в том, что F-16 будут снабжаться ракетами "воздух - воздух". Они могут работать по нашим самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев

2024-08-15T05:00

2024-08-15T05:00

2024-08-15T05:00

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одесса

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Для Владимира Зеленского пиар в Одессе с самолетами чрезвычайно важен. Потому что недавно ВСУ потеряли семь населенных пунктов и будут терять и дальше: Торецк под ударом, Красногоровка полностью зачищена, рассказал политик.Для российских ВКС самая большая угроза в том, что F-16 будут снабжаться ракетами "воздух - воздух". Они могут работать по нашим самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте. ФАБ-3000 сопоставим по мощности с тактическим ядерным оружием (ТЯО), отметил депутат.Это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Им еще остается разрешить бить американским оружием по всей территории России, сейчас ВСУ бьют ими только до Белгорода, указал он."И самое последнее - это ввод войск НАТО на территорию Украины. Но если мы справимся с их самолетами, возможностей будет меньше", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056858982.html

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новости, украина, крым, олег царев, владимир зеленский, f-16, вкс, авиация, сво, одесса, нато