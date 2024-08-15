Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен - 15.08.2024 Украина.ру
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Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен
Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен - 15.08.2024 Украина.ру
Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен
Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Поэтому она постарается закончить этот конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2024-08-15T03:15
2024-08-15T03:15
новости
сша
украина
курская область
камала харрис
алексей мухин
дональд трамп
впк
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Украина раскручивает маховик эскалации, но не нужно это связывать с грядущими выборами в США. Эскалация связана с чувством неуверенности, истерики, которую испытывает команда Зеленского в широком смысле этого слова, рассказал политолог.Это люди, которые его поддерживают. В преддверии смены власти в США совершенно неважно, кто именно там станет президентом. Дьявол в деталях, отметил эксперт.Экс-президент США Дональд Трамп в этом смысле более опасен. Он прагматик, коммерчески мыслящий человек. За ним, как и за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты американского ВПК, отметил он."Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как избирательная кампания в США переходит в активную фазу - в материале Евгении Кондаковой: Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, курская область, камала харрис, алексей мухин, дональд трамп, впк, сво, джо байден, президентские выборы
Новости, США, Украина, Курская область, Камала Харрис, Алексей Мухин, Дональд Трамп, ВПК, СВО, Джо Байден, президентские выборы

Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен

03:15 15.08.2024
 
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Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Поэтому она постарается закончить этот конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Украина раскручивает маховик эскалации, но не нужно это связывать с грядущими выборами в США. Эскалация связана с чувством неуверенности, истерики, которую испытывает команда Зеленского в широком смысле этого слова, рассказал политолог.
Это люди, которые его поддерживают. В преддверии смены власти в США совершенно неважно, кто именно там станет президентом. Дьявол в деталях, отметил эксперт.

"[Вице-президент США] Камала Харрис, наверно, даже не знает, где находится Украина.[Президент США] Джозеф Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Думаю, она постарается закончить этот конфликт", - подчеркнул Мухин.

Экс-президент США Дональд Трамп в этом смысле более опасен. Он прагматик, коммерчески мыслящий человек. За ним, как и за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты американского ВПК, отметил он.
"Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как избирательная кампания в США переходит в активную фазу - в материале Евгении Кондаковой: Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США на сайте Украина.ру
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НовостиСШАУкраинаКурская областьКамала ХаррисАлексей МухинДональд ТрампВПКСВОДжо Байденпрезидентские выборы
 
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