Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен
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Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Поэтому она постарается закончить этот конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Украина раскручивает маховик эскалации, но не нужно это связывать с грядущими выборами в США. Эскалация связана с чувством неуверенности, истерики, которую испытывает команда Зеленского в широком смысле этого слова, рассказал политолог.
Это люди, которые его поддерживают. В преддверии смены власти в США совершенно неважно, кто именно там станет президентом. Дьявол в деталях, отметил эксперт.
"[Вице-президент США] Камала Харрис, наверно, даже не знает, где находится Украина.[Президент США] Джозеф Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Думаю, она постарается закончить этот конфликт", - подчеркнул Мухин.
Экс-президент США Дональд Трамп в этом смысле более опасен. Он прагматик, коммерчески мыслящий человек. За ним, как и за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты американского ВПК, отметил он.
"Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе", - заключил собеседник издания.
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