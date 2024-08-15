https://ukraina.ru/20240815/1056867456.html

Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен

Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен - 15.08.2024 Украина.ру

Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен

Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Поэтому она постарается закончить этот конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

2024-08-15T03:15

2024-08-15T03:15

2024-08-15T03:15

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Украина раскручивает маховик эскалации, но не нужно это связывать с грядущими выборами в США. Эскалация связана с чувством неуверенности, истерики, которую испытывает команда Зеленского в широком смысле этого слова, рассказал политолог.Это люди, которые его поддерживают. В преддверии смены власти в США совершенно неважно, кто именно там станет президентом. Дьявол в деталях, отметил эксперт.Экс-президент США Дональд Трамп в этом смысле более опасен. Он прагматик, коммерчески мыслящий человек. За ним, как и за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты американского ВПК, отметил он."Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как избирательная кампания в США переходит в активную фазу - в материале Евгении Кондаковой: Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина, курская область, камала харрис, алексей мухин, дональд трамп, впк, сво, джо байден, президентские выборы