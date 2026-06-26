https://ukraina.ru/20260626/o-realnykh-ne-afishiruemykh-planakh-kieva-i-tselyakh-ukrainskoy-svo-1080689790.html

О реальных не афишируемых планах Киева и целях украинской СВО

О реальных не афишируемых планах Киева и целях украинской СВО - 26.06.2026 Украина.ру

О реальных не афишируемых планах Киева и целях украинской СВО

В дипломатии народная мудрость "что у умного в голове, то у глупого – на языке" как правило не работает. Нет, бывает, конечно, всякое – любая система, надёжность которой зависит от человека по определению ненадёжна. Но глупые спикеры и дурацкие заявления в дипломатии случайностью бывают редко. Обычно это часть продуманной стратегии

2026-06-26T15:57

2026-06-26T15:57

2026-06-26T15:58

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Вот, например, Андрей Мельник – казалось бы эталонный пример человека, которому нечего делать в дипломатии, но… Германия его терпела почти восемь лет. И после "обиженной ливерной колбасы" его карьера продолжилась. Вероятно, пост посла в Бразилии не так престижен, как пост посла в Германии, да и место постоянного представителя в ООН тоже. Но как спикер он вполне востребован и к его заявлениям нужно относиться с вниманием.Посмотрим выступление Мельника на последнем заседании СБ ООН 22 июня. Вроде бы обычный митинговый речекряк. Однако, нарративы этого выступления вполне наглядно показывают внешнеполитическую стратегию киевского режима.В самом кратком изложении это звучит так:"За последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Но, к сожалению, протянутая рука Украины так и осталась висеть в воздухе*. Украина готова взаимодействовать в рамках прямых переговоров с Россией, чтобы гарантировать прочный, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход "подождём и посмотрим" – если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы. (…) Я могу вам здесь дать совет. Вам никогда не удастся удержать оккупированные земли. Никогда. Убирайтесь из Украины как можно скорее".От Совета безопасности требуется принятие резолюции с осуждением российской агрессии. Мельник в это не верит, поскольку Россия имеет право вето.И отдельно: "Украина и Вооруженные силы уважают международное гуманитарное право. Для нас это Библия. И наши военнослужащие никогда не нападают на гражданских".Развёртывая эти тезисы, получаем следующую картину маслом.Украина готова к переговорам при остановке боевых действий на нынешней линии фронта, но Украина не собирается договариваться о мире по линии фронта и вообще по какой-либо линии, помимо границы 1991 года. Мельник сказал это совершенно определённо, не допуская двойных толкований. Более того, она и к переговорам готова только на условиях, которые выдвигаются не России даже, а СБ ООН.Надо сказать, что раньше всё было так же, но поскольку Трамп декларировал необходимость подписания мирного договора хоть на какой-то линии, украинская сторона делала вид, что она на это готова. Мы уверены, что, если бы Трампу удалось достичь задекларированной цели, Украины подождала бы до тех пор, пока Трамп уйдёт и изыскала бы возможность разорвать договор.Сейчас же ситуация изменилась – Трамп отказался от планов помирить Украину с Россией, за Украиной снова общий евроатлантический фронт "союзников", ситуация на земле, по мнению украинского руководства, очень хорошая и будет ещё лучше (готовится новое наступление на юге).Из позитива пока остаётся только то, что Украина на словах готова всё же договариваться с Россией. Потому что 2-3 года назад никакие межгосударственные переговоры не предполагались – просто "цивилизованные страны" должны были принять решение, что Россия должна сделать и она должна была это делать. Впрочем, вернуться к этому варианту никогда не поздно – особенно если дело дойдёт до переговоров.Однако просто уступка Россией "оккупированных территорий" Украину не устраивает. Россия либо должна будет пойти на самоунижение, признав, что вела против Украины агрессивную, захватническую войну, либо должна быть исключена из СБ ООН, а потом уже унижена принятием резолюции, осуждающей "российскую агрессию". Второй вариант, конечно, предпочтительней, потому что первый всё же даёт России возможность на уровне ООН выглядеть "приличным государством". Тут важно, что для украинского режима хорошего варианта России не бывает – он ведёт войну против России как таковой, безотносительно к проводимой ею политике.Повторим ещё раз – переговоры с приостановкой боевых действий по линии разграничения только после резолюции с осуждением "российской агрессии". Если резолюции не будет, то не будет и переговоров. Думаем, если резолюция будет, то Украина потребует ещё каких-то уступок.Ну и по поводу "международного гуманитарного права" – на первый взгляд это просто стремление снять с себя ответственность за инциденты вроде старобельского. Забавно, что Мельник практически дословно повторяет фразу Порошенко**, только тот ещё ссылался на "казацкое рыцарство" (у них в этом отношении традиции богатые – достаточно вспомнить Ивана Сирко, который приказал перебить освобождённых у татар украинских пленников, которые ему чем-то не приглянулись).Тут, однако, даже ритуальная формула выглядит излишней, поскольку: а) Украине всё равно всё простят; б) тем более Украине простят убийство людей, которых она считает своими гражданами; в) у нас есть основания полагать, что удар по Старобельску был спланирован даже не Украиной, а американским "Палантиром", а он вообще неподсуден, потому что ИИ.Заявления о "гуманитарном праве" и "мирном населении" можно считать и основанием для вмешательства (в том числе – вооружённого) во внутренние дела России, Белоруссии и вообще любого государства, где, по мысли Киева или нанимающей его инстанции (Вашингтона, Лондона, Брюсселя, etc.) нарушаются права человека. Если вспомнить показанные журналистам в украинских чиновных кабинетах картах Украины "в границах 1919 года" (с Ростовом и Кубанью) и разделённой России, то есть все основания полагать, что киевский режим останавливаться на границах 1991 года в принципе не собираются.Выводов тут два.Первый состоит в том, что Украина тоже проводит СВО.В войне-то она победила, причём до того, как эта самая война началась: было провозглашено, что Россия собирается как минимум ликвидировать украинскую государственность, а как максимум истребить всех украинцев как явление. Поскольку таких целей Россия не ставила и не ставит, то в любой рандомный момент времени можно заявить, что Украина победила и это будет правда.А вот в рамках СВО у Украины планы более масштабные – унизить Россию, уничтожить её международное влияние и попытаться отобрать "украинские этнические территории", которые были переданы в состав России коммунистами (вспоминается встреча украинских писателей со Сталиным в 1929 году, на которой они требовали запретить Булгакова и отдать Белгород). Выход на границы 1991 года тут скорее пропагандистская конструкция, призванная представить Украину "жертвой агрессии" здесь и сейчас и продемонстрировать "готовность к переговорам".Второй вывод состоит в том, что достижение Украиной её целей несовместимо с существованием России.Здесь стоит вспомнить, что Екатерина II не хотела уничтожать Речь Посполитую. Она её вполне устраивала как подконтрольное Петербургу стратегическое предполье между Россией и Европой (насколько мы понимаем, отношение российского руководства к Украине до начала СВО было ровно таким же). А несколько миллионов сильно нелюбящих Россию и русских подданных ей даром не были нужны. Но польская шляхта выбора ей не оставила – пришлось добивать.Сейчас ситуация гораздо хуже, чем тогда, но смысл тот же – договориться невозможно.* "Ты протягиваешь мне руку, а я вижу на ней холодный и острый коготь Мордора" (Дж. Р.Р. Толкин, "Властелин колец"). Очень уместная цитата.** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20251210/ukraina-katastroficheskaya-oshibka-samootsenki-1072887094.html

https://ukraina.ru/20260620/ultimatum-zelenskogo-smysl-voyny-s-belorussiey-1080438903.html

https://ukraina.ru/20260622/pobeda-nad-yadernoy-sverkhderzhavoy-i-sanitary--1080495241.html

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мнения, украина, россия, киев, андрей мельник, дональд трамп, оон, петр порошенко*, владимир зеленский, переговоры