https://ukraina.ru/20240815/1056865052.html

"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа

"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа - 15.08.2024 Украина.ру

"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа

Украина постоянно прощупывает возможность, как далеко она может зайти. Несколько месяцев назад прозвучали прямые угрозы от украинского руководства относительно того, что они будут использовать ядерные объекты как средство шантажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

2024-08-15T04:30

2024-08-15T04:30

2024-08-15T04:30

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На днях в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО. Это означает режим, при котором гражданская администрация становится военной. Когда накладываются серьезные ограничения по перемещению и логистике, рассказал политолог.Это неприятно экономически и с точки зрения психологического состояния населения. Но это помогает нейтрализовать действия террористов. Украина — это страна-террорист. Это позволяет использовать Росгвардию и ФСБ чтобы оперативно нейтрализовать эту угрозу, отметил эксперт.Западные страны никак не отреагировали на угрозы Киева, это значит, что Россию оставили один на один с этой угрозой, указал он."ЗАЭС сейчас работает в холодном режиме, поэтому непосредственной угрозы не существует. Но это не отменяет того, что украинская сторона даже смотреть не должна в эту сторону. Она создает очень серьезную опасность всей Европе", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html

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новости, украина, курская область, белгородская область, алексей мухин, росгвардия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс, европа, ядерная угроза