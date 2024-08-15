"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа - 15.08.2024 Украина.ру
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"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа
"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа - 15.08.2024 Украина.ру
"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа
Украина постоянно прощупывает возможность, как далеко она может зайти. Несколько месяцев назад прозвучали прямые угрозы от украинского руководства относительно того, что они будут использовать ядерные объекты как средство шантажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2024-08-15T04:30
2024-08-15T04:30
новости
украина
курская область
белгородская область
алексей мухин
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На днях в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО. Это означает режим, при котором гражданская администрация становится военной. Когда накладываются серьезные ограничения по перемещению и логистике, рассказал политолог.Это неприятно экономически и с точки зрения психологического состояния населения. Но это помогает нейтрализовать действия террористов. Украина — это страна-террорист. Это позволяет использовать Росгвардию и ФСБ чтобы оперативно нейтрализовать эту угрозу, отметил эксперт.Западные страны никак не отреагировали на угрозы Киева, это значит, что Россию оставили один на один с этой угрозой, указал он."ЗАЭС сейчас работает в холодном режиме, поэтому непосредственной угрозы не существует. Но это не отменяет того, что украинская сторона даже смотреть не должна в эту сторону. Она создает очень серьезную опасность всей Европе", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, курская область, белгородская область, алексей мухин, росгвардия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс, европа, ядерная угроза
Новости, Украина, Курская область, Белгородская область, Алексей Мухин, Росгвардия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, АЭС, Европа, ядерная угроза

"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа

04:30 15.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украина постоянно прощупывает возможность, как далеко она может зайти. Несколько месяцев назад прозвучали прямые угрозы от украинского руководства относительно того, что они будут использовать ядерные объекты как средство шантажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
На днях в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО. Это означает режим, при котором гражданская администрация становится военной. Когда накладываются серьезные ограничения по перемещению и логистике, рассказал политолог.
Это неприятно экономически и с точки зрения психологического состояния населения. Но это помогает нейтрализовать действия террористов. Украина — это страна-террорист. Это позволяет использовать Росгвардию и ФСБ чтобы оперативно нейтрализовать эту угрозу, отметил эксперт.
"Украина постоянно прощупывает возможность, как далеко она может зайти. Несколько месяцев назад прозвучали прямые угрозы от украинского руководства относительно того, что они будут использовать ядерные объекты как средство шантажа", - отметил Мухин.
Западные страны никак не отреагировали на угрозы Киева, это значит, что Россию оставили один на один с этой угрозой, указал он.
"ЗАЭС сейчас работает в холодном режиме, поэтому непосредственной угрозы не существует. Но это не отменяет того, что украинская сторона даже смотреть не должна в эту сторону. Она создает очень серьезную опасность всей Европе", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 16:02
На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с умаДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как развивается российское наступление в ДНР, и как на его темпе сказались военные действия в Курской области
 
НовостиУкраинаКурская областьБелгородская областьАлексей МухинРосгвардияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСАЭСЕвропаядерная угроза
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа
04:15Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике
04:00Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр
03:45Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война
03:30Алёхин о том, почему вместо "войны натисков" СВО стала современной версией Первой мировой с FPV-дронами
03:15Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен
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