МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру
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МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ
МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру
МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ
В прибалтийских республиках находятся учебные центры для подготовки наёмников в бригады ВСУ. Об этом 14 августа на брифинге в Москве сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
2024-08-14T12:46
2024-08-14T12:46
новости
украина
россия
прибалтика
родион мирошник
вооруженные силы украины
ес
иностранные наемники
сво
бывший ссср
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Российский дипломат в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о поддержке Киева со стороны прибалтийских постсоветских членов ЕС не только финансами, но и направлением живой силы на Украину.Он также сообщил журналистам, что "прибалтийские государства у себя располагают учебные центры, через которые прокачиваются не только украинские боевики, но и иностранные наёмники, которые точно также направляются на Украину для поддерживания значительно убывающей живой силы украинских боевиков".Деятельность иностранных наёмников на территории Украины даёт поводы для громких международных криминальных скандалов. Подробности в публикации Украина.ру Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче
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новости, украина, россия, прибалтика, родион мирошник, вооруженные силы украины, ес, иностранные наемники, сво, бывший ссср, криминал, мид рф, публичная дипломатия, потери всу, всу
Новости, Украина, Россия, Прибалтика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ЕС, иностранные наемники, СВО, бывший СССР, криминал, МИД РФ, публичная дипломатия, потери ВСУ, ВСУ

МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ

12:46 14.08.2024
 
© ТелеграмАмериканский наемник Джошуа Джонс
Американский наемник Джошуа Джонс
© Телеграм
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В прибалтийских республиках находятся учебные центры для подготовки наёмников в бригады ВСУ. Об этом 14 августа на брифинге в Москве сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
Российский дипломат в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о поддержке Киева со стороны прибалтийских постсоветских членов ЕС не только финансами, но и направлением живой силы на Украину.
"То, что они присутствуют, - однозначно, у нас есть масса фактов, масса подтверждений, которыми мы располагаем", - заявил Мирошник.
Он также сообщил журналистам, что "прибалтийские государства у себя располагают учебные центры, через которые прокачиваются не только украинские боевики, но и иностранные наёмники, которые точно также направляются на Украину для поддерживания значительно убывающей живой силы украинских боевиков".
Деятельность иностранных наёмников на территории Украины даёт поводы для громких международных криминальных скандалов. Подробности в публикации Украина.ру Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче
 
НовостиУкраинаРоссияПрибалтикаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныЕСиностранные наемникиСВОбывший СССРкриминалМИД РФпубличная дипломатияпотери ВСУВСУ
 
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