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МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ

МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру

МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ

В прибалтийских республиках находятся учебные центры для подготовки наёмников в бригады ВСУ. Об этом 14 августа на брифинге в Москве сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

2024-08-14T12:46

2024-08-14T12:46

2024-08-14T12:46

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Российский дипломат в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о поддержке Киева со стороны прибалтийских постсоветских членов ЕС не только финансами, но и направлением живой силы на Украину.Он также сообщил журналистам, что "прибалтийские государства у себя располагают учебные центры, через которые прокачиваются не только украинские боевики, но и иностранные наёмники, которые точно также направляются на Украину для поддерживания значительно убывающей живой силы украинских боевиков".Деятельность иностранных наёмников на территории Украины даёт поводы для громких международных криминальных скандалов. Подробности в публикации Украина.ру Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче

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