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Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче

Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче - 10.08.2024 Украина.ру

Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче

Скандальное развитие истории с приговором чешскому наёмнику Филиппу Симану набирает обороты. Как сообщило 10 августа РИА "Новости", прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор, подрывающий русофобский миф о "бучанской резне"

2024-08-10T17:34

2024-08-10T17:34

2024-08-10T17:34

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Филипп Симан воевал на стороне ВСУ в Ирпене и Буче в составе батальона "Карпатская сечь"*. Через месяц пребывания в этом формировании, в апреле 2022 года его задержали и вернули в Чехию. Поводом для возврата стало мародёрство, которое Симан практиковал в "операциях по зачистке".По словам наёмника, его сослуживцы тоже занимались мародёрством. Сам он признался, что брал вещи из домов местных жителей. В перечне награбленного им значатся золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные украшения, перстни, электроника, очки Gucci и кислородная маска с Ан-225 "Мрия"."Русские войска уходили, и наша задача была проверить их позиции. Я выполнял приказы. Командир объяснил мне, что военные трофеи есть военные трофеи", - заявил Симан.Он утверждал, что относил мародёрскую добычу в штаб и только маску оставил себе. Любопытно, что свидетели (из того же нацбатальона) заявили: в подразделении запрещали сбор и хранение чужого имущества, разрешали брать только вещи российских солдат. Они также сообщили, что наёмник из Чехии хвастался своей мародёрской добычей. После того, как Симан присвоил краповый берет украинского бойца, сослуживцы вдевятером избили его и сдали полиции."Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда до этого доходило", — заявил Симан на одном из заседаний суда.Давид Нармания в публикации на сайте РИА "Новости" отметил, что самое примечательное в признаниях чешского наёмника – то, что именно на Украине Симан впервые увидел убийство и изнасилование. После отступления российских подразделений их позиции заняли украинские без боя."Однако ни суд, ни чешские СМИ не стали уточнять, кого именно расстреливали и насиловали нацбатовцы с наемниками в Буче и Ирпене и как это соответствует украинской версии произошедших там событий, - отметил Нармания. - Киевские власти заявили, что в Буче задокументировано более девяти тысяч военных преступлений, из-за которых погибли 1800 человек. Разумеется, все это приписывают России. А ведь мэр города Анатолий Федорук после ухода российских войск опубликовал видео, в котором рассказывает об "освобождении города" и ни слова — о "массовых убийствах".С апреля 2022 года прошло достаточно времени, чтобы украинские власти предоставили поименный список жертв якобы российских преступлений. Однако этого до сих пор не сделано и, как отмечал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Киев не может пойти на это, поскольку так "изобличит авторов провокации".Чешский суд рассмотрел обвинения против Симана по двум статьям — незаконной службе в иностранной армии (без разрешения чешского президента) и мародёрстве. Симан напомнил, что в марте 2022 года премьер-министр Петра Фиала обещал отказаться от уголовного преследования чехов, которое поедут воевать на Украину (на стороне режима Зеленского).В итоге суд признал Симана виновным только в мародёрстве, наказав на семь лет. Нармания отметил, что прокуратура заявила о планах обжаловать приговор, констатировав: "Но Киев по-прежнему использует Бучу в своих целях, а украинские турагентства организуют туда экскурсии стоимостью в несколько тысяч долларов для иностранцев, желающих посетить одну из самых медийных локаций конфликта. По всей видимости, правду никогда не раскроют".Иной взгляд на перспективы мифа о "резне в Буче" представил автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации Чешский след в украинской провокации на Курщине* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20240712/1056186650.html

https://ukraina.ru/20240710/1056161152.html

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новости, чехия, буча, россия, дмитрий полянский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, всу, военные преступления, прокуратура, суд, приговор, мародерство