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Москва отправила Курской области более 300 тонн гуманитарной помощи – Собянин
Москва отправила Курской области более 300 тонн гуманитарной помощи – Собянин - 14.08.2024 Украина.ру
Москва отправила Курской области более 300 тонн гуманитарной помощи – Собянин
Москва продолжает оказывать необходимую помощь пострадавшим в Курской области. Об этом 14 августа заявил в своем телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин
2024-08-14T09:28
2024-08-14T09:28
2024-08-14T10:28
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"По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — всё, что нужно людям ежедневно", - написал мэр.По словам Собянина, московские медики оказывают помощь поступившим в столичные стационары, а также работают непосредственно в области.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.Подробности событий прошедшей ночи – в обзоре Украина.ру "Плохая игра" под Курском, атака дронов, принуждение к мобилизации. Главное на Украине на утро 14 августа
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новости, курская область, москва, россия, сергей собянин, всу
Новости, Курская область, Москва, Россия, Сергей Собянин, ВСУ
Москва отправила Курской области более 300 тонн гуманитарной помощи – Собянин
09:28 14.08.2024 (обновлено: 10:28 14.08.2024)
Москва продолжает оказывать необходимую помощь пострадавшим в Курской области. Об этом 14 августа заявил в своем телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин
"По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — всё, что нужно людям ежедневно", - написал мэр.
По словам Собянина, московские медики оказывают помощь поступившим в столичные стационары, а также работают непосредственно в области.
"Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым",
- заверил
мэр Москвы.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.