https://ukraina.ru/20240814/1056855160.html

"Плохая игра" под Курском, атака дронов, принуждение к мобилизации. Главное на Украине на утро 14 августа

"Плохая игра" под Курском, атака дронов, принуждение к мобилизации. Главное на Украине на утро 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру

"Плохая игра" под Курском, атака дронов, принуждение к мобилизации. Главное на Украине на утро 14 августа

Украина.ру, 14.08.2024

2024-08-14T09:00

2024-08-14T09:00

2024-08-14T09:41

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Байден, наконец, прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область, конгрессмен США назвал ее "суицидальной", а турецкий эксперт указал, что Киев сыграл в плохую игру. Российские военные за ночь сбили больше сотни украинских беспилотников и отразили другие атаки. Украинцев за рубежом "зажимают", чтобы шли воеватьПрезидент США Джо Байден долго отказывался публично комментировать атаку ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии."Я бы предпочел не комментировать это публично", - отмечал американский лидер.Накануне он сказал, что ему регулярно докладывают о ситуации в регионе."Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе", — отметил он. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" Байдена и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар в свою очередь отметил, что атака на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в конфликте и является самоубийственной."Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасной войне, унесшей жизни сотен тысяч солдат… Я вновь призываю к миру", - заявил Госар.Турецкий политический обозреватель Йигит Санер отметил, что последние действия ВСУ на курском направлении показали, что добиться мира будет непросто.По его словам, цель Украины в Курской области – "попытаться остаться там надолго, чтобы иметь козырь на переговорном столе, так как у украинской стороны нет никаких преимуществ"."Как известно, российская сторона не имеет проблем с резервами. Украина сыграла в карту, но козырей у нее почти нет. Ничего не выйдет. В самое ближайшее время Россия вытеснит ВСУ из Курска, в этом нет сомнений ни у кого. С начала операции в Курске ВСУ потеряли более 1400 солдат. Действия Киева могут быть попыткой втянуть НАТО в конфликт. Потому, что у Украины уже ничего не осталось. Это станет бумерангом. Украина, имеющая проблемы с нехваткой солдат, будет направлять все силы в Курскую область", - подчеркнул эксперт.Санер не ожидает подписания какого-либо мирного договора в ближайшей перспективе."Тут много причин, главное, конечно же, выборы в США. Выбор американцев, безусловно, окажет влияние на дальнейший ход конфликта. Я не ожидаю, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу же прибегнет к новой парадигме во внешней политике в случае избрания. Возможная победа Трампа принесет с собой и ряд внутриполитических дрязг и проблем. Если речь пойдет об успехе демократов, то тогда вообще не будет каких-либо изменений (по украинской политике – ред.). С другой стороны, если Трамп сможет добиться прекращения огня, это будет выдано в качестве геополитического успеха республиканцев. Но это не будет сразу, займет время. Но главное - есть такое намерение", - резюмировал он.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Накануне Минобороны РФ информировало, что украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Атаки ВСУДежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили четыре ракеты "Точка-У" и 117 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что 37 беспилотников и четыре ракеты было уничтожено над территорией Курской области, еще столько беспилотников - над Воронежской областью.Кроме того, 17 дронов сбито над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской, девять – над Волгоградской, а также три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что по предварительной информации, упавшие обломки беспилотников повредили несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.Он добавил, что бригады аварийных служб и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб.Также губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале подчеркнул, что киевский режим "вновь избирает своими целями гражданские объекты"."Но мы продолжим всеми силами поддерживать наших пострадавших соседей и нашу армию. Победа будет за нами", - заверил Клычков.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что обстановка в регионе остается крайне сложной, напряженной."Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", - отметил он в своем телеграм-канале.Кроме прочего, украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Девять обстрелов - на Донецком направлении. Десять обстрелов - на Горловском направлении", - перечислило представительство.Всего было выпущено 53 боеприпаса, ранило трех мирных жителей, в том числе двух несовершеннолетних.Мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале сообщил, что трое мирных жителей были ранены и около десяти поселков и микрорайонов оказалось обесточено в Горловке и округе из-за обстрелов украинскими войсками.Он уточнил, что обесточены поселки шахты имени В. И. Ленина, Кирова, шахты имени Гагарина, Комарова, шахты имени Н. А. Изотова, Нижний Хутор, Широкая Балка, частично поселок Победы, микрорайон "Квартал 88" и жилой массив "Комсомолец".Принуждение к мобилизацииРяды ВСУ поредели, но украинские мужчины не горят желанием пополнить их. Поэтому власти идут на различные ухищрения, чтобы подтолкнуть уклонистов к участию в конфликте.Так, украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Кабмина написало, что граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут получать или обновлять водительские удостоверения в случае, если они не обновили свои военно-учетные данные.В свою очередь украинское издание "Страна" пишет, что с сентября этого года старшеклассников на Украине будут обучать обращаться с оружием, управлять беспилотниками."Старшеклассники будут учить обновленный курс предмета "Защита Украины". Его особенность – единое содержание для всех учащихся, независимо от пола. Им будут прививать навыки обращения с оружием и азы "информационной войны", - говорится в материале.По информации издания, учащиеся десятых классов в рамках предмета "Защита Украины" будут изучать основы управления и планирования, вооружение и военную технику, предусмотрена стрелковая подготовка, ориентирование на местности."Одиннадцатый класс - больше внимания военным технологиям, информационной войне, медицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях. В теоретической части обучения рассматриваются такие темы как "Роль НАТО", "Способы реализовать свой талант в обороне Украины", "Что такое оборонное сознание", "Почему выполнение воинского долга необходимо для национальной и личной безопасности", - пишет издание.В практической части одиннадцатиклассники будут изучать огнестрельное оружие, управление БПЛА, радиообмен, медицинскую помощь и способы ведения боя.В мае в стране вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Из-за проблем с людьми Владимир Зеленский еще в апреле подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница возраста мобилизованных, по данным Минобороны Украины, 60 лет.В июне депутат Рады от партии "Голос" Роман Лозинский заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине.На днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных. Он призвал снизить призывной возраст до 20 лет.Президент России Владимир Путин указывал, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, сво, эксклюзив, украина, россия, курская область, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ес, атака, беспилотники, пво