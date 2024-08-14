https://ukraina.ru/20240814/1056852475.html

"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали

"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали - 14.08.2024 Украина.ру

"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали

В Киеве заявили, что части украинского спецназа участвуют в боях против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-14T03:15

2024-08-14T03:15

2024-08-14T03:15

новости

нигер

мали

украина

ростислав ищенко

чвк

дипломатия

главное управление разведки украины (гур)

украинская армия

бои

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На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.В основном государство всегда преследует свои личные интересы. В данном случае речь просто шла о том, что украинцы традиционно решили попиариться. Заявили, причем, скорее всего, они сказали правду, что какие-то части их спецназа участвуют в боях в Мали и в Нигере против российских ЧВК, рассказал эксперт.Но самое главное, что украинские военные воюют против местных регулярных армий. И находятся там в качестве военных советников, уточнил политолог.И воюют эти части против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Поэтому Мали и Нигер разорвали с Украиной дипломатические отношения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240813/1056846182.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нигер, мали, украина, ростислав ищенко, чвк, дипломатия, главное управление разведки украины (гур), украинская армия, бои, африка