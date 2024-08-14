"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
© X / abdalaag2022Джихадисты-туареги Мали
© X / abdalaag2022
В Киеве заявили, что части украинского спецназа участвуют в боях против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.
В основном государство всегда преследует свои личные интересы. В данном случае речь просто шла о том, что украинцы традиционно решили попиариться. Заявили, причем, скорее всего, они сказали правду, что какие-то части их спецназа участвуют в боях в Мали и в Нигере против российских ЧВК, рассказал эксперт.
Но самое главное, что украинские военные воюют против местных регулярных армий. И находятся там в качестве военных советников, уточнил политолог.
"А украинцы, во-первых, заявили, что это их регулярные части. То есть не какие-то наемники, за которых они не несут ответственности. Это регулярные части украинской армии, то есть регулярный спецназ. ГУР сказало, что это их люди", - подчеркнул Ищенко.
И воюют эти части против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Поэтому Мали и Нигер разорвали с Украиной дипломатические отношения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
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