"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали - 14.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240814/1056852475.html
"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали - 14.08.2024 Украина.ру
"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
В Киеве заявили, что части украинского спецназа участвуют в боях против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-14T03:15
2024-08-14T03:15
новости
нигер
мали
украина
ростислав ищенко
чвк
дипломатия
главное управление разведки украины (гур)
украинская армия
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:141:810:597_1920x0_80_0_0_5e7daa6141c666bc8a73c09c1ac2888d.jpg
На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.В основном государство всегда преследует свои личные интересы. В данном случае речь просто шла о том, что украинцы традиционно решили попиариться. Заявили, причем, скорее всего, они сказали правду, что какие-то части их спецназа участвуют в боях в Мали и в Нигере против российских ЧВК, рассказал эксперт.Но самое главное, что украинские военные воюют против местных регулярных армий. И находятся там в качестве военных советников, уточнил политолог.И воюют эти части против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Поэтому Мали и Нигер разорвали с Украиной дипломатические отношения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240813/1056846182.html
нигер
мали
украина
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:0:810:609_1920x0_80_0_0_683bfe67545e207b543e61e7d851765d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нигер, мали, украина, ростислав ищенко, чвк, дипломатия, главное управление разведки украины (гур), украинская армия, бои, африка
Новости, Нигер, Мали, Украина, Ростислав Ищенко, ЧВК, дипломатия, Главное управление разведки Украины (ГУР), украинская армия, бои, Африка

"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали

03:15 14.08.2024
 
© X / abdalaag2022Джихадисты-туареги Мали
Джихадисты-туареги Мали - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© X / abdalaag2022
Читать в
В Киеве заявили, что части украинского спецназа участвуют в боях против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.
В основном государство всегда преследует свои личные интересы. В данном случае речь просто шла о том, что украинцы традиционно решили попиариться. Заявили, причем, скорее всего, они сказали правду, что какие-то части их спецназа участвуют в боях в Мали и в Нигере против российских ЧВК, рассказал эксперт.
Но самое главное, что украинские военные воюют против местных регулярных армий. И находятся там в качестве военных советников, уточнил политолог.
"А украинцы, во-первых, заявили, что это их регулярные части. То есть не какие-то наемники, за которых они не несут ответственности. Это регулярные части украинской армии, то есть регулярный спецназ. ГУР сказало, что это их люди", - подчеркнул Ищенко.
И воюют эти части против регулярных армий Мали и Нигера. То есть Украина полностью как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма. Поэтому Мали и Нигер разорвали с Украиной дипломатические отношения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
Дмитрий Бавырин интервью
Вчера, 19:30
Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризисПосле атаки на Курскую область полностью свернута идея переговорного трека для обеих сторон. Но говорить о том, что это продлило конфликт, можно из теории, что этот переговорный трек к чему-то привел бы. А на нынешнем этапе нет ощущения, что если бы начались переговоры, они были бы результативными.
 
НовостиНигерМалиУкраинаРостислав ИщенкоЧВКдипломатияГлавное управление разведки Украины (ГУР)украинская армиябоиАфрика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
17:47Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор
17:23Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия
17:20Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины
17:18ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов"
17:04"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash
16:53ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
16:53О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
16:42Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
16:14"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
Лента новостейМолния