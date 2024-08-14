Дружба и многополярный мир. Что Россия получит от введения базового обменного курса рупии к рублю - 14.08.2024 Украина.ру
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Дружба и многополярный мир. Что Россия получит от введения базового обменного курса рупии к рублю
Дружба и многополярный мир. Что Россия получит от введения базового обменного курса рупии к рублю - 14.08.2024 Украина.ру
Дружба и многополярный мир. Что Россия получит от введения базового обменного курса рупии к рублю
Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах. Об этом 13 августа сообщила индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники
2024-08-14T07:28
2024-08-14T09:29
эксклюзив
индия
россия
брикс
московская биржа
оаэ
сергей лавров
валюта
торговля
украина.ру
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По словам источника издания, курс установят центробанки двух стран — Резервный банк Индии и Банк России, а для того, чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.Издание отмечает, что подобный механизм уже функционирует между Индией и ОАЭ. Благодаря ему экспортеры и импортеры обеих стран могут выставлять счета по сделкам и платить в рупиях или дирхамах.Напомним, что Россия в 2022 году вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии после Китая, США, ОАЭ и Саудовской Аравии. Для сравнения, в 2021 году Россия в этом списке занимала 20-е место. За период с апреля 2022 года по январь 2023-го товарооборот между странами вырос до 39,8 млрд долларов.На российский экспорт при этом пришлись 37,28 млрд долларов, или 6,2% общего импорта Индии. Такие цифры были достигнуты в основном благодаря увеличению импорта российской нефти. При этом поставки из Индии в Россию на фоне санкций снизились с 3,25 до 2,5 млрд долларов. Россия у Индии в основном покупала медикаменты, а импорт машин и оборудования сократился почти в три раза.Уже в 2023 году в торговом обороте России и Индии образовался большой дисбаланс. Из-за валютных ограничений на индийском внутреннем рынке Россия ежемесячно накапливала от экспорта нефти до $ 1 млрд в рупиях, и эти средства невозможно было вывести обратно.Об этой проблеме в мае прошлого года говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он тогда отметил, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила миллиарды ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые она не может использовать.Дело в том, что в отличие от юаня, который торгуется на Московской бирже и используется при платежах в обе стороны, конвертация рупии в иностранную валюту осуществляется только внутри Индии — на бирже или в уполномоченных банках. Рупия является ограниченно конвертируемой, а обмен в больших объемах требует разрешения индийского регулятора.Для расчетов в национальных валютах крупные российские банки открыли в индийских банках счета "востро“, по которым ведутся операции на территории Индии в рупиях и осуществляется конвертация в рубли. Тем не менее банки, работающие с этими счетами, могут получать рубли только от индийских экспортеров, которых не так много. Поэтому российским экспортерам приходится ждать, когда в индийском банке появятся рубли, чтобы получить деньги за поставленную продукцию.Проблема частично разрешилась, когда между Россией и Индией стал выравниваться баланс между экспортом и импортом, вернее, когда российские предприниматели нашли товары, которые можно экспортировать из Индии в Россию. Однако на счетах российских экспортеров в банках Индии застряло рупий примерно на восемь миллиардов в долларовом эквиваленте.Устранит ли будущее соглашение о введении базового обменного курса рупии к рублю дисбаланс во взаимной торговле между Россией и Индией, изданию Украина.ру рассказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.По его словам, вопрос выбора базового курса рупии непростой, так как речь идет о волатильной и условно конвертируемой валюте."Это во многом политический, а не только экономический вопрос. Ясно, что по существу будущие соглашения будут ориентированы не только на взаимовыгодное сотрудничество, но и на уход от расчетов в долларовом эквиваленте в целом", — полагает Аитов.Эксперт считает, что, помимо трансграничных взаиморасчетов в рупиях, в ходе переговоров стороны обсудят и другие возможности для взаиморасчета — например, цифровые финансовые активы или стейблкоины, привязанные к золоту или иным биржевым товарам."Опыт подобных межстрановых соглашений позволит более обоснованно сформировать подходы к построению расчетных клиринговых единиц для взаиморасчетов всех стран БРИКС. Именно эта тема будет обсуждаться в октябре на форуме объединения в Казани", — рассказал Тимур Аитов.Эксперт подчеркнул, что главное преимущество введения базового курса рупии к рублю в том, что это будет очередной шаг на пути к отказу от расчетов в долларах в целом."Движение в этом направлении, безусловно, надо приветствовать. Тем более у Индии уже есть опsn подобных соглашений – похожий механизм Индия использует в сделках с ОАЭ. Россия, которая таким образом дружит со своими партнерами, формирует вокруг себя многополярный мир", — подытожил Тимур Аитов.О перспективах российско-индийского сотрудничества в материале Ивана Лизана Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, индия, россия, брикс, московская биржа, оаэ, сергей лавров, валюта, торговля, украина.ру
Эксклюзив, Индия, Россия, БРИКС, Московская биржа, ОАЭ, Сергей Лавров, валюта, торговля, Украина.ру

Дружба и многополярный мир. Что Россия получит от введения базового обменного курса рупии к рублю

07:28 14.08.2024 (обновлено: 09:29 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах. Об этом 13 августа сообщила индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники
По словам источника издания, курс установят центробанки двух стран — Резервный банк Индии и Банк России, а для того, чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.
Издание отмечает, что подобный механизм уже функционирует между Индией и ОАЭ. Благодаря ему экспортеры и импортеры обеих стран могут выставлять счета по сделкам и платить в рупиях или дирхамах.
Напомним, что Россия в 2022 году вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии после Китая, США, ОАЭ и Саудовской Аравии. Для сравнения, в 2021 году Россия в этом списке занимала 20-е место. За период с апреля 2022 года по январь 2023-го товарооборот между странами вырос до 39,8 млрд долларов.
На российский экспорт при этом пришлись 37,28 млрд долларов, или 6,2% общего импорта Индии. Такие цифры были достигнуты в основном благодаря увеличению импорта российской нефти. При этом поставки из Индии в Россию на фоне санкций снизились с 3,25 до 2,5 млрд долларов. Россия у Индии в основном покупала медикаменты, а импорт машин и оборудования сократился почти в три раза.
Уже в 2023 году в торговом обороте России и Индии образовался большой дисбаланс. Из-за валютных ограничений на индийском внутреннем рынке Россия ежемесячно накапливала от экспорта нефти до $ 1 млрд в рупиях, и эти средства невозможно было вывести обратно.
Об этой проблеме в мае прошлого года говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он тогда отметил, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила миллиарды ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые она не может использовать.
Дело в том, что в отличие от юаня, который торгуется на Московской бирже и используется при платежах в обе стороны, конвертация рупии в иностранную валюту осуществляется только внутри Индии — на бирже или в уполномоченных банках. Рупия является ограниченно конвертируемой, а обмен в больших объемах требует разрешения индийского регулятора.
Для расчетов в национальных валютах крупные российские банки открыли в индийских банках счета "востро“, по которым ведутся операции на территории Индии в рупиях и осуществляется конвертация в рубли. Тем не менее банки, работающие с этими счетами, могут получать рубли только от индийских экспортеров, которых не так много. Поэтому российским экспортерам приходится ждать, когда в индийском банке появятся рубли, чтобы получить деньги за поставленную продукцию.
Проблема частично разрешилась, когда между Россией и Индией стал выравниваться баланс между экспортом и импортом, вернее, когда российские предприниматели нашли товары, которые можно экспортировать из Индии в Россию. Однако на счетах российских экспортеров в банках Индии застряло рупий примерно на восемь миллиардов в долларовом эквиваленте.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 18:00
Российский бизнес ищет обходные пути. Как китайские банки саботируют платежи из РФЕще четыре китайских банка перестали принимать платежи в юанях из России. Среди них крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, сообщили 17 апреля "Известия"
Устранит ли будущее соглашение о введении базового обменного курса рупии к рублю дисбаланс во взаимной торговле между Россией и Индией, изданию Украина.ру рассказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
По его словам, вопрос выбора базового курса рупии непростой, так как речь идет о волатильной и условно конвертируемой валюте.
"Это во многом политический, а не только экономический вопрос. Ясно, что по существу будущие соглашения будут ориентированы не только на взаимовыгодное сотрудничество, но и на уход от расчетов в долларовом эквиваленте в целом", — полагает Аитов.
Эксперт считает, что, помимо трансграничных взаиморасчетов в рупиях, в ходе переговоров стороны обсудят и другие возможности для взаиморасчета — например, цифровые финансовые активы или стейблкоины, привязанные к золоту или иным биржевым товарам.
"Опыт подобных межстрановых соглашений позволит более обоснованно сформировать подходы к построению расчетных клиринговых единиц для взаиморасчетов всех стран БРИКС. Именно эта тема будет обсуждаться в октябре на форуме объединения в Казани", — рассказал Тимур Аитов.
Эксперт подчеркнул, что главное преимущество введения базового курса рупии к рублю в том, что это будет очередной шаг на пути к отказу от расчетов в долларах в целом.
"Движение в этом направлении, безусловно, надо приветствовать. Тем более у Индии уже есть опsn подобных соглашений – похожий механизм Индия использует в сделках с ОАЭ. Россия, которая таким образом дружит со своими партнерами, формирует вокруг себя многополярный мир", — подытожил Тимур Аитов.
О перспективах российско-индийского сотрудничества в материале Ивана Лизана Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России
 
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