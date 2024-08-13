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"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов

"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов - 13.08.2024 Украина.ру

"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов

В Молдавии построят 23 новых военных объекта стоимостью более $21 млн и граждане имеют право знать, зачем это делается. Об этом заявила экс-глава Гагаузии (башкан) Ирина Влах

2024-08-13T11:56

2024-08-13T11:56

2024-08-13T11:56

новости

молдавия

гагаузия

ес

нато

владимир зеленский

санду майя

оппозиция

бывший ссср

восточное партнерство

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Вопрос о строительстве военных объектов адресован молдавскому президенту Майе Санду, которая является также верховным главнокомандующим постсоветской республики. Ирина Влах уверена, что Санду обязана "дать людям чёткие разъяснения"."Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - цитирует РИА "Новости" обращение Влах.Как сообщала ранее Украина.ру, Молдавия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв и Киев добиваются членства в ЕС и НАТО.Майя Санд является гражданкой Румынии и открыто поддерживает Владимира Зеленского в нынешнем конфликте с Россией. При этом в Молдавию с Украины массово сбегают от насильственной мобилизации мужчины, которых молдавские власти не выдают обратно. Подробнее о таких случаях в публикации Украина.ру Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Также в Молдавии подвергают ревизии гуманитарную сферу, уделяя особое внимание переписыванию истории. автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала об этом в публикации Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"

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новости, молдавия, гагаузия, ес, нато, владимир зеленский, санду майя, оппозиция, бывший ссср, восточное партнерство, сво, уклонисты