"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов - 13.08.2024 Украина.ру
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"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов - 13.08.2024 Украина.ру
"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
В Молдавии построят 23 новых военных объекта стоимостью более $21 млн и граждане имеют право знать, зачем это делается. Об этом заявила экс-глава Гагаузии (башкан) Ирина Влах
2024-08-13T11:56
2024-08-13T11:56
новости
молдавия
гагаузия
ес
нато
владимир зеленский
санду майя
оппозиция
бывший ссср
восточное партнерство
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Вопрос о строительстве военных объектов адресован молдавскому президенту Майе Санду, которая является также верховным главнокомандующим постсоветской республики. Ирина Влах уверена, что Санду обязана "дать людям чёткие разъяснения"."Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - цитирует РИА "Новости" обращение Влах.Как сообщала ранее Украина.ру, Молдавия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв и Киев добиваются членства в ЕС и НАТО.Майя Санд является гражданкой Румынии и открыто поддерживает Владимира Зеленского в нынешнем конфликте с Россией. При этом в Молдавию с Украины массово сбегают от насильственной мобилизации мужчины, которых молдавские власти не выдают обратно. Подробнее о таких случаях в публикации Украина.ру Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Также в Молдавии подвергают ревизии гуманитарную сферу, уделяя особое внимание переписыванию истории. автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала об этом в публикации Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"
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новости, молдавия, гагаузия, ес, нато, владимир зеленский, санду майя, оппозиция, бывший ссср, восточное партнерство, сво, уклонисты
Новости, Молдавия, Гагаузия, ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, Санду Майя, оппозиция, бывший СССР, Восточное партнерство, СВО, уклонисты

"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов

11:56 13.08.2024
 
© РИА Новости . И. Зенин / Перейти в фотобанкЗащитники Бендер
Защитники Бендер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . И. Зенин
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В Молдавии построят 23 новых военных объекта стоимостью более $21 млн и граждане имеют право знать, зачем это делается. Об этом заявила экс-глава Гагаузии (башкан) Ирина Влах
Вопрос о строительстве военных объектов адресован молдавскому президенту Майе Санду, которая является также верховным главнокомандующим постсоветской республики. Ирина Влах уверена, что Санду обязана "дать людям чёткие разъяснения".
"Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - цитирует РИА "Новости" обращение Влах.
Как сообщала ранее Украина.ру, Молдавия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв и Киев добиваются членства в ЕС и НАТО.
Майя Санд является гражданкой Румынии и открыто поддерживает Владимира Зеленского в нынешнем конфликте с Россией. При этом в Молдавию с Украины массово сбегают от насильственной мобилизации мужчины, которых молдавские власти не выдают обратно. Подробнее о таких случаях в публикации Украина.ру Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
Также в Молдавии подвергают ревизии гуманитарную сферу, уделяя особое внимание переписыванию истории. автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала об этом в публикации Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"
 
НовостиМолдавияГагаузияЕСНАТОВладимир ЗеленскийСанду Майяоппозициябывший СССРВосточное партнерствоСВОуклонисты
 
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