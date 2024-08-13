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"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов - 13.08.2024 Украина.ру
"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
В Молдавии построят 23 новых военных объекта стоимостью более $21 млн и граждане имеют право знать, зачем это делается. Об этом заявила экс-глава Гагаузии (башкан) Ирина Влах
2024-08-13T11:56
2024-08-13T11:56
2024-08-13T11:56
новости
молдавия
гагаузия
ес
нато
владимир зеленский
санду майя
оппозиция
бывший ссср
восточное партнерство
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Вопрос о строительстве военных объектов адресован молдавскому президенту Майе Санду, которая является также верховным главнокомандующим постсоветской республики. Ирина Влах уверена, что Санду обязана "дать людям чёткие разъяснения"."Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - цитирует РИА "Новости" обращение Влах.Как сообщала ранее Украина.ру, Молдавия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв и Киев добиваются членства в ЕС и НАТО.Майя Санд является гражданкой Румынии и открыто поддерживает Владимира Зеленского в нынешнем конфликте с Россией. При этом в Молдавию с Украины массово сбегают от насильственной мобилизации мужчины, которых молдавские власти не выдают обратно. Подробнее о таких случаях в публикации Украина.ру Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Также в Молдавии подвергают ревизии гуманитарную сферу, уделяя особое внимание переписыванию истории. автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала об этом в публикации Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, гагаузия, ес, нато, владимир зеленский, санду майя, оппозиция, бывший ссср, восточное партнерство, сво, уклонисты
Новости, Молдавия, Гагаузия, ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, Санду Майя, оппозиция, бывший СССР, Восточное партнерство, СВО, уклонисты
"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
В Молдавии построят 23 новых военных объекта стоимостью более $21 млн и граждане имеют право знать, зачем это делается. Об этом заявила экс-глава Гагаузии (башкан) Ирина Влах
Вопрос о строительстве военных объектов адресован молдавскому президенту Майе Санду, которая является также верховным главнокомандующим постсоветской республики. Ирина Влах уверена, что Санду обязана "дать людям чёткие разъяснения".
"Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей? Я публично обращаюсь к вам: перестаньте прятаться в своей башне, убегая от неудобных вопросов граждан. Вы подошли к финишу своего мандата и хотя бы сейчас докажите, что у вас есть хоть капля уважения к людям и что вас хоть немного волнуют их проблемы и заботы", - цитирует РИА "Новости" обращение Влах.
Как сообщала ранее Украина.ру, Молдавия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв и Киев добиваются членства в ЕС и НАТО.
Майя Санд является гражданкой Румынии и открыто поддерживает Владимира Зеленского в нынешнем конфликте с Россией. При этом в Молдавию с Украины массово сбегают от насильственной мобилизации мужчины, которых молдавские власти не выдают обратно. Подробнее о таких случаях в публикации Украина.ру Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Также в Молдавии подвергают ревизии гуманитарную сферу, уделяя особое внимание переписыванию истории. автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала об этом в публикации Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"