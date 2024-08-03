https://ukraina.ru/20240803/1056654107.html

Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"

Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом" - 03.08.2024 Украина.ру

Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал властям Молдавии не играть с историей, если они не хотят разделить судьбу Украины/

2024-08-03T06:20

2024-08-03T06:20

2024-08-03T06:20

эксклюзив

молдавия

россия

голодомор

украина

дмитрий медведев

александр дюков

совбез

рада

"азов"

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Так Медведев на своей странице в соцсетях 2 августа прокомментировал недавнее заявление председателя молдавского парламента Игоря Гросу о намерении Молдавии признать голод в 1946-1947 годах геноцидом по аналогии с "голодомором" 30-х годов в Украинской СССР.По словам зампреда СБ России, "любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны". Он напомнил, что численность трудоспособного мужского сельского населения в эти годы откатилась к уровню 1931 года, а валовая продукция сельского хозяйства в военный период сократилась на 40%.Сильная засуха в ряде регионов европейской части СССР и затяжные дожди на востоке привели к тому, что урожай зерновых в 1947 году оказался на 20 млн тонн ниже, чем в 1940 году, рассказал Дмитрий Медведев."Пострадали люди в РСФСР (Поволжье, Западная Сибирь, Северный Кавказ), на Украине, в Белоруссии. Не обошло стороной это ужасное бедствие и Молдавию. И только колоссальными общими усилиями удалось ликвидировать его последствия", - отметил он.Теперь в Кишиневе пытаются обернуть трагедию против нашей общей тогда страны в фарс, обеляя ее истинных виновников, заявил Медведев. По его словам, хорошо известно, что настоящими преступниками здесь являются "человеконенавистнический Третий рейх, его сателлиты и пособники", среди которых Румыния занимает не последнее место.Медведев подчеркнул, что в 1943-1944 годах Румынское королевство, воевавшее на стороне Германии, целенаправленно разрушало хозяйство оккупированных территорий "губернаторства Транснистрии", во многом входящих сегодня в состав Молдавии. В Румынию было вывезено практически все промышленное оборудование, а к моменту освобождения в 1944 году молдавская промышленность составляла менее 10% от довоенной, отметил заместитель председателя СБ России.Председателю молдавского парламента Медведев напомнил, что тем же путём, которым теперь пошла Молдавия, ранее прошли власти Украины."Хочу ещё напомнить, что на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов"* занял менее 10 лет. Всё это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти", - написал Медведев, посоветовав молдавским властям не играть бездумно с историей, чтобы в итоге не оказаться на новой войне.Брать пример с УкраиныСпикер парламента Молдавии Игорь Гросу 27 июля в эфире телеканала TVR Moldova сообщил о том, что его коллеги-депутаты рассматривают вопрос о признании голода 1946-1947 годов "геноцидом" по примеру депутатов украинской Рады."У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но также нужно выйти с такой инициативой", - рассказал Гросу.На соседней с Молдавией Украине так называемый День голодомора отмечают в последнюю субботу ноября. Впервые эта памятная дата появилась в календаре в 1998 году, но сама кампания по формированию мифа о том, что руководство СССР якобы искусственно организовало голод для того, чтобы подавить антисоветское движение, началась в США в 1980-е годы. Тогда были напечатаны базовые монографии, посвященные исследованию этой темы, а в Конгрессе США была сформирована отдельная комиссия по расследованию обстоятельств голодомора.Украинские националисты стали использовать эту тему для того, чтобы доказать отсутствие родственных связей между украинцами и русскими и уничтожить представление о позитивном влиянии советской власти на становление украинцев как нации. В президентский срок Виктора Ющенко с 2004 по 2008 год голодомор на государственном уровне был объявлен "геноцидом", и в стране была введена административная ответственность за его отрицание.В 1930-е годы, когда происходили события, которые власти в Киеве потом назвали "геноцидом" украинского народа, Молдавия еще не была частью СССР, находясь в составе Румынии."Голодомор" - пробный шар для выборной кампанииДепутаты молдавского парламента намерены признать "геноцидом" послевоенный голод 1946-1947 годов, который на Украине, в южных регионах России и в Молдавии возник в первую очередь из-за сильной засухи, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор фонда "Историческая память" Александр Дюков."С другой стороны, голод стал результатом определенных технических просчетов советских властей, которые не вполне правильно оценили размеры будущего урожая, поставляющегося в 1946 и 1947 году в страны Восточной Европы — Чехию, Польшу, Румынию", - отметил эксперт.По словам Дюкова, масштабы этого голода не были так велики, как в 1930-е годы, и, что гораздо важнее, советская власть быстро осознала происходящее. Она приняла меры по спасению голодающих граждан, в том числе выделяя необходимые продовольственные запасы и для граждан Молдавской ССР, подчеркнул Дюков."В Молдавии жертвами этого голода стали, по разным данным, от 80 до 125 тыс. человек. Эти данные являются оценочными, точных цифр у нас нет. Мне эти оценочные данные кажутся наиболее адекватными. Есть и безумные цифры — некоторые исследователи говорят, что чуть ли не миллион граждан Молдавии погиб в эти годы, но это странные утверждения, которые не соответствуют действительности", - сказал историк.Однако этот голод никак нельзя считать геноцидом, хотя бы потому, что советские власти выделяли специально для поддержки голодающих продовольственные запасы, продолжил он."Ни один геноцид не может осуществляться таким образом. Не может быть такого, чтобы мы одновременно хотели кого-то и уничтожить и спасти. Это просто нонсенс", - заявил эксперт.Отвечая на вопрос, чего молдавские власти хотят добиться заявлениями о "голодоморе" молдаван, Дюков напомнил, что в настоящее время в Молдавии ведется предвыборная кампания. Формально она еще не стартовала, но на самом деле она уже идет, добавил он."В этой ситуации действующий президент Майя Санду и ее политтехнологи пытаются каким-то образом мобилизовать электорат, так как их задача - это победа в первом туре", - отметил Дюков.По его словам, молдавская оппозиция на данный момент не имеет единого кандидата, но если дойдет до второго тура голосования, оппозиционеры, вне всякого сомнения, придут к какой-то договоренности по поводу общего кандидата. Задачей политтехнологов Санду является обеспечение ее победы уже в первом туре, подчеркнул эксперт."Если Санду выйдет во второй тур, ее шансы уменьшаются. В связи с этим известны различные способы мобилизации электората. Один из них — референдум по вопросу евроинтеграции, который намечен на тот же день, что и выборы. Помимо подобных очевидных вещей делаются и такие вбросы, как признание голода 1946-1947 годов геноцидом. Проверяют реакцию аудитории и смотрят, можно ли с помощью этой темы мобилизовать электорат", - уточнил историк.Эксперт полагает, что заявление спикера молдавского парламента о "голодоморе" является своеобразным пробным шаром."Конечно, наверное, в Молдавии есть люди, которые хотят провозгласить голод 1946-1947 годов геноцидом, но в данном случае в контексте предвыборной кампании это скорее всего форма замера общественного мнения", - подытожил Александр Дюков.* - организация признана террористической, её деятельность на территории РФ запрещенаО взглядах главы Гагаузии Евгении Гуцул на будущее Молдавии в материале "Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии

https://ukraina.ru/20240503/1054842446.html

https://ukraina.ru/20240728/1056531076.html

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эксклюзив, молдавия, россия, голодомор, украина, дмитрий медведев, александр дюков, совбез, рада, "азов", парламент, евгения гуцул